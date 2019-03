In memoriam RIZ Odašiljačima: od pionira do bankrota

Vrtite li malo po radiju i odjednom začujete poznatu spikersku intonaciju „good morning, this is radio BBC“, možete biti potpuno sigurni da je signal iz Velike Britanije do vašeg radioprijemnika stigao s jednoga od devet moćnih RIZ-ovih radijskih odašiljača sagrađenih u hali u Božidarevićevoj ulici u Zagrebu. Tvornica je i danas jedna od samo tri takve u cijelom svijetu, sve svoje odašiljače izvozi, od Indije i Južne Koreje do Malezije, Burme, Eritreje, Jemena... napisao sam u velikoj reportaži o stanju u RIZ Odašiljačima prije sedam godina.

Kompanija koja ima tradiciju od 1948. godine, koja je opremila i tehnički stvorila Radio i Televiziju Zagreb, danas HRT, s kupcima u 45 zemalja Europe, Afrike, Azije i Južne Amerike, u samom vrhu svjetske konkurencije, koja je samo do uvrštenja na Zagrebačku burzu 2003. (prema prospektu) isporučila, instalirala i održavala više od tisuću radijskih odašiljača velikih snaga dugog, srednjeg, kratkog i ultrakratkog vala, stacionarnih i mobilnih, pa čak i podzemnih otpornih na atomske bombe, s vrhunskom tehnologijom (znanjem i opremom) te golemim iskustvom, 2012. je bila „poduzeće skandal“.

Zaposlenici su demonstrirali na Markovu trgu tražeći da im Vlada u naprasno podržavljenoj tvrtki proda dionice po povlaštenoj cijeni (kao tjedan dana prije u Uljaniku), Vlada (Radimir Čačić) joj je nametala izvanjsku upravu, inženjeri su bili posvađani, glavni privatni dioničari od tvrtke su dizali ruke, gomilali su se gubici i topio kapital. No, to sve nije bilo ništa prema onome što se saznalo u ponedjeljak: Fina je Trgovačkom sudu u Zagrebu podnijela prijedlog za pokretanje stečaja nad RIZ Odašiljačima. A većinski vlasnik Odašiljača pritom nije nitko drugi nego Republika Hrvatska.

Da se jedna takva tvornica, ostatak ostataka nekadašnjeg industrijskog diva RIZ-a, hrvatski tehnološki biser, prepusti propasti, traži se zaista izvanredan stupanj ignorancije, nebrige, nezainteresiranosti i zlonamjernosti.

Tvornica je, naime, imala nesreću da je (u vrijeme kada su hrvatski gradovi još razvijali industriju, a ne samo „apartmanizaciju“) nastala na „atraktivnoj“ lokaciji za koju su se svim mogućim podzemnim i javnim smicalicama otimali raznorazni „developeri“. Osim odašiljača koji su svojom „FM-like“ kvalitetom zvuka izazivali oduševljenje od Engleske do Južne Koreje, razvila je i proizvodnju elektroničkih brojila („satova“) za mjerenje potrošnje struje, vode i plina, s daljinskim očitavanjem i upravljanjem, s kojima su se mogle i trebale zamijeniti sve stare, do tada postojeće i instalirane „ure“, ne samo u cijeloj Hrvatskoj nego i po svim susjednim zemljama, pa se činilo da ima neiscrpno i vječito tržište. Ali, našli su se tu i „proizvođači“ uvoznici elektroničkih brojila s malo jačim „vezama“ na svim razinama vlasti i u državnim tvrtkama pa je i ta domaća proizvodnja RIZ Odašiljača godinama stalno grcala u problemima. I tako od pionira do bankrota.

Sedam godina poslije opet pišem o RIZ Odašiljačima, ovoga puta in memoriam.

