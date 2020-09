Imamo vojsku od 8254 vijećnika, po jednog na 500 stanovnika. Previše!

U dvjema općinama dvije su djelatnice maznule 8,3 milijuna kuna. Kako je Hrvatska bogata zemlja i ima čak 428 općina koje godišnje raspolažu s oko četiri milijarde kuna, taj je sitniš promaknuo i načelnicima i vijećnicima. Kao da su referentice imale Kirkine moći pa su ih začarale. Malverzacije su na vidjelo izašle posve slučajno, a ne kao rezultat sustavnog nadzora trošenja javnog novca. Ured za državnu reviziju je, doduše, godinama ukazivao na propuste, pa i na činjenicu da nije ustrojena unutarnja kontrola, no tko uopće čita ta dosadna i neobvezujuća revizorska izvješća od čak 20 stranica!? Teško je zamisliti dosadnije štivo.

- Ovo je gore od Krleže kojeg sam morao čitati za lektiru... - gunđao si je u bradu vijećnik u Sračincu listajući revizorski nalaz. I tako su referentice strpljivo, račun po račun, uplatu po uplatu, na svoje račune prenijele milijune. Općine-bankomati... Načelnici se, naravno, ne osjećaju krivima jer nisu ništa znali. Nisu oni računovođe, oni su političari. Zato u Općini imaju zaposlene ljude koji znaju s novcem. Ni vijećnici također nisu ništa znali. Nisu ni oni računovođe, i oni su političari. Zato u Općini imaju zaposlenog načelnika koji zna s novcem. No, taj je "circle of life" puknuo i sad posla imaju policija i USKOK. To je tako što se tiče kaznene odgovornosti, a moralnu je iluzorno očekivati. Priča o još jednoj pronevjeri došla je kao naručena ministru pravosuđa i uprave Ivanu Malenici koji je najavio izmjene zakona o lokalnoj samoupravi. Uz ostalo, najavio je smanjenje broja članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave za 20 posto.

Trenutačno imamo vojsku od 8254 plaćena vijećnika, po jednog na 500 stanovnika. Previše! Ta bi reforma posebno trebala obuhvatiti i oko 5000 općinskih vijećnika koji dolaze na sjednice i glume face u svom selu, a nekima od njih pred očima ispare milijuni. Kaže stara narodna: nije uvijek stvar u kvantiteti, nekad je i u kvaliteti. Zdrava logika nalaže da je u nekoj maloj sredini lakše pronaći deset ljudi koji znaju čitati dokumente s razumijevanjem, nego dvadeset. U međuvremenu, dok čekamo reformu, možda bi bilo dobro da se u općinama, za svaki slučaj, uvede novo radno mjesto - čuvar općinske blagajne.