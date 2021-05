IDS je umalo ostao i bez župana, je li to početak kraja stranke

Za Što je u prvome krugu bilo naznačeno, u drugome krugu lokalnih izbora još je jače potvrđeno: Hrvatska se okreće promjenama. Birači su podržali nove formacije i nova lica, ne samo u Zagrebu i u Splitu, i unijeli dosta nemira u stranke koje se plaše promjena.

Nema više natrag, ni za koga. Počelo je sa Zagrebom, na Zagrebu promjene ne završavaju: “Možemo“ je izdržao Škorinu ofenzivu, i s velikom pobjedom ima u ruci sve adute da se upusti u raščišćavanje ruševina koje su stvorili svi potresi u gradu. Tomašević ne bi imao opravdanje da legalistički, ali odlučno, ne pokrene da glavni grad bude u svakom pogledu postane ogledni primjer za cijelu Hrvatsku.

Nastavilo se sa Splitom, gdje je jedan netipični kandidat izvan politike dobio ključeve grada. I on s obvezom da taj hrvatski grad oslobodi nečiste prošlosti i digne na rang njegovih mogućnosti. I Puljak je, kao i Tomašević, na ispitu: ili će bez odlaganja početi s obećanim promjenama, ili će se kotač promjena okrenuti protiv njih.

Poraz u Splitu uzdrmao je najjaču hrvatsku stranku više nego što to pokazuje. I Vlada, i predsjednik vlade, uložili su toliko energije da je Mihanovićev neuspjeh i njihov neuspjeh. Koliko je HDZ jak, a koliko su drugi slabi, to će se još mjeriti. Plenkovićeva stranka ispala je jača statistički nego politički: poraz u Splitu veći je od pobjede u Osijeku, jer dva grada nemaju isti koeficijent; stranka koja svake godine hodočasti u Knin i u Vukovar neće tamo imati svoje gradonačelnike; i to su porazi s visokim posljedicama.

U cjelini, HDZ je održao svoju pobjedničku razinu, osobito u županijama, i pored gubitka važne Šibensko-kninske županije. Tko zna dijalektiku između lokalnih izbora i nacionalne vlasti mora uvažiti da se vladajuća stranka dobro drži, sa svim što je prati i što sebi sama čini da oteža položaj u javnosti.

Glavna oporbena stranka izbjegla je poraz koji bi je opet doveo da mora sjedati za stol i miješati karte. SDP je zadržao riječki bazen, umalo je prešao Učku, zadržao je Sisak, pobijedio u Varaždinu (ranije i u Koprivnici), da Peđa Grbin može reći da nije gubitnik u odnosu na svoga prethodnika.

Nije ni dobitnik da bi se mogao osjećati mirnim. Neke su stare stranke oko centra, HNS i HSS, s ovim izborima nestale sa scene; nove su se na desnici održale solidno, s tim da Domovinski pokret odrasta tako da ima veće oči od želuca, a Most se drži na površini; srušio se u Neretvi, u Sinju je s Mirom Buljom umarširao na vrancu.

Njima se u poene računa i tijesni poraz Bože Petrova. Da se Boris Miletić nije kroz iglene uši probio do fotelje župana, poraz IDS-a u Puli i u još nekoliko istarskih gradova bio bi događaj lokalnih izbora, u oštroj konkurenciji s trijumfom Tomislava Tomaševića i Ivice Puljka.

Za IDS je gubitak Pule više od gubitka Zagreba za HDZ; Zagreb nije utvrda HDZ-a. Da je IDS ostao i bez župana, mogao je to biti početak kraja te regionalne stranke; i sa svojim županom, a bez Pule, Pazina i Buzeta (i Vodnjana, u prvome krugu), IDS je u krizi koja i Damiru Kajinu daje mogućnost da se vrati u politiku pod etiketom SDP-a. Vrijeme promjena je nastupilo. Uvjere li birače da nisu pogriješili, nove bi vlasti na izvlačenju za tri godine mogle dobiti veću nagradu. Dokazivanje počinje doslovno od prvoga dana.