I Vučiću i svima drugima koji su pomogli treba reći – hvala

Jedni će reći da pere savjest. Drugi pak da je to zbog područja na kojemu živi i hrvatsko življe srpske nacionalnosti. Treći dalje da to čini zbog vlastitog marketinga... Četvrti će naći neki četvrti razlog. I tako je bilo puno traženja razloga zašto je Srbija Hrvatskoj za potresom pogođena područja donirala čak milijun eura, odnosno oko sedam i pol milijuna kuna! Ogroman iznos! Zapravo ne Srbija, iako je novac, dakako, iz srbijanskog državnog proračuna. To je darovao srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. On je predložio Vladi, ali zna se tko vlada u Srbiji. To je bila Vučićeva osobna odluka, i to brza odluka.

Kako je život čudan i kako se okrene u kratkome vremenu. Ratnih godina, za srbijanske agresije, taj isti Vučić tumarao je Banovinom i na internetu i danas stoji video u kojemu se vidi kako nastupa u Glini 20. ožujka 1995. godine, gdje urla o velikoj Srbiji, gdje okupljenima obećava da Srpska Krajina i Glina nikada neće biti Hrvatska i da ondje ustaška vlast nikada više neće moći doći. Vučić poručuje okupljenima da znaju, ako srpski radikali na izborima pobijede Slobodana Miloševića, da će živjeti u velikoj Srbiji, jedinstvenoj srpskoj državi!

Kad su ga suočili s tom činjenicom za vrijeme njegova posjeta Hrvatskoj u veljači 2018. godine, on je negirao da je išta takvoga tada govorio unatoč neoborivom dokazu. Taj isti Vučić danas je predsjednik Srbije i taj isti Vučić odobrio je milijun eura pomoći Hrvatskoj za područje za koje je ne tako davno govorio da više nikad neće biti u Hrvatskoj. Međutim, u ovoj situaciji u kojoj se našla Hrvatska, u situaciji kad je Banovina porušena, kad je potrebna i dobrodošla pomoć sa svih strana, i Vučiću treba jednostavno reći hvala, kao i svima drugima koji su pomogli i koji će još pomoći. U ovoj situaciji nema mjesta politikanstvu i sličnim raspravama, pa ni obračunima bilo kakve vrste! Nema mjesta traženju nekih dubljih motiva. Što se Vučiću događa u njegovoj glavi, što sve prelama, to samo on zna. Ali milijun eura doista nije mali iznos. Zato je jedini smisleni odgovor na takvu odluku samo i jedino zahvalnost jer bi i Hrvatska Srbiji sigurno pomogla da susjede pogodi neka slična prirodna katastrofa.

No sve je opet pokvario Milorad Pupovac. Lijepo od njega da posjećuje Banovinu i da posjećuje ljude srpske nacionalnosti, to je sve u redu. Ali da daje intervju za srpske medije i da naglašava da su u potresu poginuli i Srbi, štoviše da je poginula djevojčica iz miješanog braka, to je već jako neukusno od njega. Kakve veze ima to što je tko po nacionalnosti bio među poginulima ili ozlijeđenima? Zar je potres birao nečiju nacionalnost?

No najveća Pupovčeva blamaža jest naglašavanje toga da je poginula djevojčica iz miješanog braka. Govoriti o miješanom braku na kraju 2020. godine ne samo da je uopće besmisleno i neukusno u ovoj situaciji nego i dokaz zaostale Pupovčeve politike. Umjesto da se ispriča, da se pospe pepelom, on na prozivke uzvraća napadima i optužbama. To je onaj etnobiznismen, kako ga je nazvao bivši predsjednik Ivo Josipović. Jer Pupovac nije od jučer u politici. I trebao bi znati gdje i kako i što govoriti. Lako je moguće da je pitanje o stradalim Srbima došlo s novinarske strane. No političar Pupovčeva kalibra trebao bi znati kako na to pitanje odgovoriti, kako ga zamotati u celofan. Šteta, baš šteta. Kao što je šteta, ali i očekivano, da će se naći neke hrvatske budale koje će ga opet napasti, vrijeđati ga, prijetiti mu, što je nedopustivo, i uvijek za osudu takvo ponašanje prema bilo kome.

No sad se više ne govori o Pupovčevu neprimjerenom medijskom istupu, nego o napadu na njega. Politički njemu izvrsna situacija, kao i uvijek. Kao što je sasvim neprimjereno u ovoj situaciji skupljati bilo kakve političke bodove s bilo koje strane. Ili optuživati građane i različite grupe za to što su samoinicijativno pomogle, i još jednom u konkretnoj situaciji ogolile tromost državnog aparata. Plenković bolje da šuti o državi i njezinoj ulozi. Koliko je privatnika sad već pomoglo? Ili tko puni proračun? No sad je jedino važno da se pomogne nastradalima na terenu s bilo koje strane, da svi dobiju krov nad glavom kojima je sve srušeno i da se što prije krene u izgradnju Petrinje i okolice jer najveći dio objekata nije za obnovu, nego za izgradnju od temelja. Kako je netko rekao, Petrinju treba izgraditi po modelu kako je nakon Drugoga svjetskog rata podignuta totalno razrušena Varšava.

