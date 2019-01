I Plenković i Merkel dio su Europske pučke stranke, no ona nije ni trepnula na optužbe za veleizdaju

Angela Merkel u posljednje tri godine više je od tisuću puta kazneno prijavljena zbog veleizdaje. Na kongresu CDU-a početkom prosinca prošle godine u Hamburgu za veleizdaju ju je s govornice optužio čak i njezin stranački kolega Eugen Abler – zbog Marrakecha. Njezina reakcija? Možete je vidjeti na snimci Ablerova govora koja stoji na YouTube kanalu, kako je to prenio kolega iz Njemačke Srećko Matić, kao komentar na reakciju Andreja Plenkovića na optužbu Nikole Grmoje za veleizdaju. I kako je reagirala A. Merkel? Je li kolutala očima?

Je li se sa svoje stolice zaletjela do Ablera da ga pita što on to govori? Kancelarka okom nije trepnula! Zašto? Zato što demokracija u Njemačkoj daje veliki okvir za slobodno izražavanje i mišljenje, pa čak i za iznošenje takvih teških optužbi. Sve je to dio političkog folklora, dio demokratskog okvira i nikome ne pada na pamet da nekome određuje što će govoriti. Nije u pitanju sadržaj, slagali se s Ablerom ili ne, ili s kancelarkom.

U pitanju je princip da svatko ima pravo na stav i mišljenje i slobodno ga javno izreći. Što se dogodilo u Hrvatskoj? Ne samo što je Plenković krajnje neprimjereno reagirao na Grmojine optužbe, ne samo što prijeti da neće dopustiti da netko nešto govori što se njemu ne sviđa, nego njegova potrčkala odoše tako daleko, kao Branko Bačić, da čak zazivaju reakciju DORH-a! Sve u službi zaštite Plenkovićeva lika i djela!

Štoviše, više je nego jasno da je u pitanju Plenkovićev osobni teški animozitet, ako ne i mržnja, prema Mostu i njegovim ljudima. Jer probajmo se sjetiti je li zastupnike iz drugih stranaka toliko pogrdno nazivao kao Mostove i reagira li s toliko žući i neskrivenom netrpeljivosti na druge kao na sve što dolazi iz Mosta? Zašto tolika Plenkovićeva netrpeljivost prema Mostu?

Drži li ih on nekom konkurencijom HDZ-u, dijela HDZ-a, rezervnom opcijom HDZ-a, posebno onog konzervativnijeg dijela? Jedno je sigurno, Plenković nije trpio Most od prvog trenutka, iako su bili u koaliciji. To je za njega bilo samo nužno zlo, do sklapanja nove koalicije s HNS-om uz koju su ostali manjinci, a onda se došlepao i Bandić.

Plenković je očito očekivao da će Most polako nestati kad je njihove ministre najurio iz Vlade. Ali se pokazalo da je Most ipak čvršći, i da ga je Božo Petrov uspio pozicionirati i tako ostati Plenkoviću stalno crvena krpa pred očima na koju Plenković reagira kao bik u koridi.

Ovdje neću zboriti o sadržaju Mostovih poruka, njegove politike, kao ni politike HDZ-a ili bilo čije. Ovdje je riječ o općim slobodama! Mrzim neslobodu, bez obzira od koga dolazila. Treba li Plenkovića podsjetiti da je s HDZ-om član Europske pučke stranke kao i CDU Angele Merkel i da valjda onda dijele neke zajedničke vrednote? Ili je Plenković jedan u Bruxellesu i svijetu, gdje je viđeni europejac, a doma je drugi Plenković, koji ima totalitarističke namjere i stil vladanja? Jer kako drukčije nego totalitarizmom nazvati sve namjere koje idu za tim da se ograniče prava onima koji ne misle kao on? Nije li zadaća oporbe u Saboru, i uopće, da provocira vlast?

Nije li to politička borba toliko poznata u razvijenim demokracijama? U političkom i demokratskom folkloru sve je dopušteno, do granice fizičkog obračuna. Ako je netko obolio od duševnih boli, može se obratiti sudu da presudi jesu li duševne boli stvarne ii izmišljene.

No političari bi trebali unaprijed biti spremni na borbe u političkom ringu, na teške borbe, na puno više toga biti imuni od običnih smrtnika. Plenković bi ispao čovjek da je mrtav-hladan odreagirao na Grmoju, kao A. Merkel na Ablera.

Zar će Plenković određivati tko što može govoriti i pisati, kao i njegov politički partner Milorad Pupovac, koji prijeti da će on određivati tko se i kakvom satirom bavi u Hrvatskoj, jer su neki zagrebli po njegovoj koži? No ne vidi što njegove novine godinama rade, kakvu mržnju i netrpeljivost šire, i to na račun poreznih obveznika, i nikome ništa.

I Plenković na to šuti, kao što i on i HDZ godinama šute o sudbini dr. Ivana Šretera, o kojoj Pupovac zna dosta, ali ne želi ništa govoriti, niti za to briga i HDZ i Plenkovića, iako je Šreter najviše rangirana politička osoba i viđeni član HDZ-a, koji je bio žrtva srpske pobune i agresije. Toliko o principima i vjerodostojnosti! Dolazimo do toga da danas u Hrvatskoj imamo borbu ne samo za gospodarski opstanak nego i za opstanak ionako krhke demokracije, ako se ovako nastavi.

