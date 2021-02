I nakon presude u aferi SMS, mnogo je pitanja bez odgovora

I bivši MUP-ov informatičar Franjo Varga i Blaž Curić, kum Milijana Brkića i u vrijeme uhićenja vozač tadašnjeg ministra Tomislava Tolušića, proglašeni su krivima u famoznoj aferi SMS.

Osuđeni su na tri i pol, odnosno dvije godine zatvora, no to su tek nepravomoćne presude, na koje su već najavili žalbe. I običnim laicima koji su pratili tu aferu poprilično je jasno da je dosta pitanja ostalo bez odgovora. Da je tako, javno je nakon presude izgovorio i USKOK-ov tužitelj Sven Mišković. Nikada, naime, nije otkriveno tko je krtica iz sustava koja je Blažu Curiću dojavila da je Franjo Varga pod tajnim nadzorom istražitelja, a on je potom, kako ga se tereti, nazvao Vargu i upozorio ga: “Briši sve, baš sve...”.

– USKOK nikada neće prestati tražiti tu osobu – poručio je jučer Mišković.

Nije to bilo prvo probijanje mjera u istragama, a pokazalo se, nažalost, ni posljednje – isto se dogodilo i ljetos u aferi Vjetroelektrane, za koju je osumnjičena Josipa Rimac. To jako narušava povjerenje javnosti u pravosudni sustav i ostavlja dojam da će pojedinci s dobrim vezama ipak ostati nedodirljivi.

Nadalje, svojevrsni misterij ostaje i zašto je Varga uopće odlučio, kako ga se tereti, kreirati lažne korespondencije i tako se pokušati uplesti u suđenje braći Mamić u Osijeku, kao i u postupak izručenja Ivice Todorića iz Velike Britanije. Jesu li postojali nalogodavci i tko su oni, ili je to Varga, pak, napravio na svoju ruku? Afera je to, nesumnjivo, koja je prodrmala sam politički i pravosudni vrh, a u javnosti otvorila čitav niz pitanja.

Jedno od njih je i kako je nezaposleni informatičar Varga, koji je već osuđivan za krivotvorenje i otpušten iz MUP-a, uspio privoljeti Zdravka Mamića da mu kupi kuću, jaccuzi, sprave za vježbanje...? Razotkriva to svu bizarnost ovoga slučaja, a dok nema odgovora na sva otvorenja pitanja, teško da će se vratiti povjerenje u pravosudni sustav i vladavinu prava, bez obzira na nemale zatvorske kazne.