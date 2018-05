Hvarski brat - biskup Petar Palić koji će mijenjati lice Crkve

Riječi novoga hvarskoga biskupa “Ja sam Petar, vaš brat!”, koje je mons. Petar Palić izgovorio prekjučer u zahvali na kraju mise svoga zaređenja, presjekle su našu stvarnost kao najoštriji mač.

Evo, naime, biskupa koji je došao ljudima biti brat! Crkva ga, kako je rekao, po papi Franji, šalje da od ponedjeljka bude na pastir, otac, brat i prijatelj na životnom putu. Riječi su to najmlađeg biskupa u hrvatskom episkopatu, koje u trenutačnom društvenom kontekstu u kojemu se Hrvatska nalazi, a to znači i političkom i crkvenom, odzvanjaju poput imperativa vremena koje dolazi. Naime, osim što ih mons. Palić izgovara iz dubine Evanđelja – s jedne strane podsjećajući na Kristove riječi “Ti si Petar-stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju”, a s druge na mnoštvo prispodoba o braći iz Svetoga pisma – on njima otvara novo poglavlje Katoličke crkve u Hrvatskoj, u kojoj se crkvena vlast više neće moći obnašati s distance, iz neke nedodirljive perspektive, nego iz posve bliske, one bratske, koja je kadra svašta podnijeti za svoje najbliže. Čak i nerazumijevanje, progon, prevaru, pa i ubojstvo, kako piše u Bibliji. No sve to novoga biskupa Palića ne sprečava da ljudima poruči – bit ću vaš brat.

To znači da će biti otvoren i pristupačan svima, da će se s radosnima radovati, a s tužnima žalovati, da će imati vremena za svakoga tko pokuca na vrata Crkve, sjesti s njime, saslušati ga i zagrliti upravo onako kako bi postupio da je pravi, biološki brat. Naglašavajući dimenziju bratstva u današnjoj Crkvi, mons. Petar Palić, pozvao je, zapravo, na nužno zajedništvo kako u Crkvi tako i društvu. Njegove riječi, izgovorene sada s biskupske katedre, ne smiju zvučati prigodno, već ih treba najozbiljnije shvatiti.

Od koga se, uostalom, danas u Hrvatskoj može čuti apel da nekome želi biti brat? Od političara? Gospodarstvenika? Poslodavaca? Ma ni od koga, budimo iskreni. Svatko svakim želi vladati i upravljati, iskoristiti ga za svoje ciljeve i probitke, zaraditi na njemu i islužena ga ostaviti i odbaciti. Upravo zbog toga poruka “ja sam vaš brat” novoga hvarskoga biskupa ima veliku težinu. On ju je, doduše, izgovorio kao najmlađi biskup jedne male i rubne, po moru razvedene biskupije, no to nimalo ne umanjuje njihovu težinu i značaj. S jedne strane zbog mons. Palićeve duboke uronjenosti u crkvenu službu i odličnog poznavanja crkvenog funkcioniranja i njegovih osobnih prednosti i vještina, do činjenice koju je on sam izgovorio, a to je da ga šalje papa Franjo. I da je on na njegov poziv odlučio odgovoriti “poniznošću, odgovornošću i zahvalnošću”.

To su vrline koje nedostaju u Hrvatskoj na svim razinama, a koje je prekjučerašnjim ređenjem na svjetlo dana iznio upravo brat-biskup hvarski don Petar Palić, stavljajući i pred Crkvu i pred društvo sasvim nove kriterije po kojima im se ravnati u vremenu koje dolazi.