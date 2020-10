Hrvatskoj ne treba zabranjeni grad na Markovu trgu

Bezumni teroristički čin na Markovu trgu opravdava odluku o privremenom ograničenju slobode kretanja građana na trgu na kojem su smještene središnje državne institucije, ali samo ako ona ostane privremena. Naime, ovaj nemili događaj treba biti iskorišten kako bi se osmislilo rješenje koje bi osiguralo najvišu razinu sigurnosti na Markovu trgu i njegovoj okolici, ne samo za tamošnje državne i crkvene institucije nego i za građane koji tamo žive, ali to rješenje ne smije od Markova trga stvoriti “zabranjeni grad”, odnosno zonu koja bi bila zatvorena za građane.

U svijetu postoje i takva rješenja, no ne i u zemljama sličnog kulturnog i političkog kruga. U društvima kakvo je hrvatsko primjereniji je režim koji će omogućiti pristup građana, pa i prosvjednika, uz provođenje sigurnosnih mjera koje tek trebaju biti dogovorene. A takve mjere u današnjem visoko digitaliziranom i tehnološki naprednom svijetu itekako postoje. Apsurdno je u zemlji kakva je Hrvatska zazivati potpuno i trajno zatvaranje Markova trga, jer Hrvatska nije policijska država, niti političari koji vode zemlju, bez obzira na to što se to u ovom trenutku nekima čini oportunim, trebaju živjeti potpuno izolirani od građana.

>> VIDEO Nakon napada na policajca pristup Markovom trgu je ograničen!

Dakako da i novinarima treba osigurati pristup Markovu trgu i institucijama koje se na njemu nalaze. Vladajući pritom moraju imati na umu da otvorenost i transparentnost ne podrazumijeva novinarsko presretanje političara pred Banskim dvorima, nego redovite konferencije za novinare na kojima novinari od političara mogu tražiti odgovore na svoja pitanja. Zapravo je u ovoj priči jedino neshvatljivo kako sve ovo već nije napravljeno.

Prije 12 godina Robert Kralj automobilom se zabio u ulaz Sabora, a premda se nije radilo o terorističkom činu, događaj je pokazao da sa saborskim osiguranjem nešto nije u redu, ali tada ništa nije poduzeto. Prije mjesec dana Ivan Vilibor Sinčić iskrcao je kamion pun lubenica na Markovu trgu, ali ni tada nitko nije ništa poduzeo, premda je premijer Plenković tada zatražio strože sigurnosne uvjete na Markovu trgu.