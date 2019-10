Hrvatski grb s prvim bijelim poljem nije ustaški, kao što ni s crvenim nije komunistički

U Hrvatskoj je opće ludilo na sve strane! U tom ludilu često se gube razum, racionalno, činjenice, argumenti... Jedna žrtva tog i takvog ludila postaje sve više hrvatski grb u kojemu prvo polje počinje s bijelim poljem! Odmah ga se svrstava u ustaško znakovlje, a oni koji ga ističu odmah su svrstani među ustašofile.

Posljednji takav slučaj čak se i nije dogodio u Hrvatskoj, nego nedavno na utakmici Hrvatske i Walesa u Cardiffu. Ondje je bio prijatelj koji godinama prati naše reprezentativce po svijetu. Tako da mu nije bilo prvi put, i jako dobro zna kakva je situacija među navijačima, kako reagiraju redarske službe, kakva su pravila... Usto jako dobro znam da nije nikakav ustašofil.

I prijatelj mi javlja da je prije utakmice nastao kaos između hrvatskih navijača i redarske službe. Jer da su redari imali naputak da hrvatskim navijačima trebaju na ulazu u stadion oduzimati sve navijačke rekvizite na kojima u hrvatskom grbu prvo polje počinje s bijelom bojom! Naši su se navijači dakako pobunili, a redari su samo kazali kako imaju takav naputak iz UEFA-e. Tada je prijatelj redaru na mobitelu pokazao krov crkve Svetoga Marka u Zagrebu, na kojemu je prvo bolje bijelo, htijući dokazati da to nema nikakve veze s ustašlukom i uopće s neprimjerenim navijanjem, fašizmom... I redari su nakon toga popustili.

U Hrvatskoj već dulje imamo šizofrenu situaciju na ovu temu. Svako malo neki mediji izvuku negdje zabilježeni hrvatski grb s prvim bijelim poljem i automatski zaključe kako je to znak puzajuće ustašizacije Hrvatske i slične nebuloze. Istine radi, treba reći i da ima pojedinaca koji se ne mogu pomiriti s današnjim hrvatskim grbom, jer je na njemu prvo polje crveno, pa ga smatraju komunističkim, pa se baš iz inata koriste prvim bijelim poljem, tim više ako su doista i nostalgični prema NDH. No takvih je doista malo.

I jedni i drugi zapravo iznose niz neistina, žive u svijetu neznanja i ideološke zaglupljenosti, zaslijepljenosti... Zato što hrvatski grb s prvim bijelim poljem nikako nije ustaški, kao što ni današnji s prvim crvenim poljem nije nikako komunistički. Jedna je stvar što je danas u službenoj uporabi grb s prvim crvenim poljem. No nikako nije zabranjeno niti je išta loše u tome ako se vidi i grb s prvim bijelim poljem. Jer i to je povijesni hrvatski grb, kao i s prvim crvenim. Treba samo malo bolje poznavati povijest, povijesne činjenice, pa shvatiti kako je u njoj hrvatski grb jednako zastupljen s obje varijante početnog polja u grbu. Doista nigdje u povijesti nema ni jedne činjenice, odredbe, zakona, po kojemu je bilo određeno koja je početna boja u grbu hrvatskija, bijela ili crvena. Obje su varijante korištene.

To što je u NDH izabrano prvo bijelo polje, dovoljno govori o Ustaškom pokretu koji je bio ideološki slijep na povijesne činjenice. To je bio i otklon od grba Banovine Hrvatske koji je počinjao s prvim crvenim poljem. Ali u NDH je grb imao i obavezni dodatak, a to je bilo slovo U, koje je bilo svugdje istaknuto, i iznad grba i u zastavi. Kao što je zatim komunistička vlast vratila prvo crveno polje, iako se na nekim fotografijama s kraja rata i neposredno nakon rata može vidjeti da se na zastavi i kod partizana pojavljivala prva bijela boja na početku polja.

I 1990. godine pred Saborom je izvješena hrvatska zastava s prvim bijelim poljem u štitu, i policajci su na kapama dobili isto obilježje, kao znak promjene socijalističkih obilježja u nova obilježja demokratske Hrvatske. Tako danas i mnoge veteranske udruge u svojim oznakama imaju hrvatski grb s prvim bijelim poljem. To je bilo vidljivo i nedavno na obilježavanju ustrojstva Antiterorističke jedinice Lučko, kad su neki na društvenim mrežama počeli dizati uzbunu na grb ATJ Lučko, da je to ustaški i tome slično, ne znajući ili ne želeći znati da su u teškoj zabludi i neznanju!

Nevjerojatno je šizofreno da je hrvatski grb postao takav predmet ideoloških određivanja, a da to uopće nije zaslužio. Nevjerojatna je lakoća nekih da tako olako i proizvoljno zaključuju, bez da znaju povijesne činjenice. Zapravo, ne žele ih ni znati ni čuti. To je žalosno! Toliko je knjiga i članaka izašlo o hrvatskom grbu, toliko istraživanja, toliko povijesnih fotografija, toliko hrvatskih grbova po okolnim zemljama bivše zajedničke Monarhije, gdje su i s prvim bijelim i s prvim crvenim poljem, i mi se samo držimo ustaša i partizana. Koliko nas još uvijek opterećuje Drugi svjetski rat koji se i dalje vodi u nekim glavama.