Hrvatska strahuje od dva opasna scenarija u EU: Jedan je vezan za novac, a drugi za moć

Na prošlotjednom građanskom panelu u sklopu Konferencije o budućnosti Europe u Strasbourgu, u jednoj od manjih skupina u koje se građani iz po 4-5 država članica podijele kako bi sadržajnije iznosili i brusili svoje ideje o tome kako Europska unija treba izgledati, vrlo brzo se osjetila podjela po pitanju novca. Hrvati i Bugari na jednoj strani, Finci na drugoj, Španjolci negdje između, ali bliže ovima prvima. Kako nam je prepričala jedna od troje hrvatskih građana na tom panelu: “Mi i Bugari smo izrazili želju da budemo više cijenjeni u Uniji, da nam se daje više sredstava, da Europska unija više pomogne da se digne standard građana, to je najzanimljivije jer nas na koncu zanima koliko imaš u džepu”. Građanin iz Finske na to je uzvratio da ne, da “svaka zemlja svoju stabilnost stvara sama, a Europska unija bi trebala davati nekakve dodatne mogućnosti”. “Ja se ne slažem s time. Mislim da bi europska zajednica trebala utjecati na to da se podigne standard građana, konkretno Hrvatske. Jer oni to mogu. Imaju alate”, rekla nam je ta građanka, Dajana Milinković iz Istre.