Hrvatska se treba usmjeriti na uzgoj jednorog beba

Mitološki jednorog predstavlja nešto vrlo poželjno, ali teško uhvatljivo. U tehnologiji, jednorozi su privatne startup tvrtke vrijedne više od milijardu dolara. Tehnološki jednorog je rijedak, ali za razliku od svog mitološkog rođaka, postoji – čak i u malim stadima. Danas postoji 311 takvih jednoroga na svijetu. Svaka zemlja želi biti poznata kao uzgajalište jednoroga. Jedan jednorog je obećanje da će stići i drugi jednorozi, a to donosi strana ulaganja, povećava nacionalno samopouzdanje, popunjava državne porezne blagajne, povećava vrijednost drugih tvrtki i stvara nove tehnološke tvrtke.

Amerika i Kina vode utrku za jednorozima i vrlo je malo vjerojatno da će ih itko uhvatiti. Hrvatska nije ni Amerika ni Kina, ali ni te zemlje nisu jedina staništa za jednoroge. Estonija – trećina veličine Hrvatske – ima tri: Skype, TransferWise i Taxify. Statistički gledano, Estonija proizvodi jednog jednoroga na 430.000 ljudi. Ako bi Hrvatska bila “plodna” kao Estonija, imali bismo 10 jednoroga. S 10 jednoroga, obrazovani mladi profesionalci ne bi napuštali zemlju. Mogli bismo ojačati državne institucije u zdravstvu, obrazovanju i kulturi, a mogli bismo čak i kupiti nove borbene zrakoplove. Istina je: Hrvatska ne treba 10 jednoroga – i jedan bi bio dovoljan. Kao prijelazni korak, trebalo bi izgraditi tehnološke tvrtke s vrednovanjem više od 250 milijuna dolara – nazovimo ih “jednorog bebama”. U biti, već imamo maleno krdo potencijalnih jednorožnih beba.

Ono što ih povezuje je fokus na međunarodno tržište (pogotovo velike tvrtke), talent za prodaju, odlična tehnologija, vrlo dobri timovi i dobar timing. Prije dvije i pol godine stranke su se na izborima natjecale s obećanjima o broju startupova kojima će pomoći. Ta su obećanja bila nerealna, ali cilj je bio pogrešan od početka. Hrvatskoj nisu potrebni deseci tisuća novih startup poduzeća, od kojih će velika većina propasti (kao i svugdje u svijetu). Hrvatskoj je potrebno krdo jakih brzorastućih tvrtki koje imaju realan potencijal da dostignu vrijednost od 250 milijuna dolara i više. Te tvrtke imaju veće šanse za uspjeh te bi na kraju mogle služiti kao plodno tlo za nova poduzeća i moguće druge jednoroge.

Vladino partnerstvo s novim fondom poduzetničkog kapitala od 33 milijuna eura korak je u pravom smjeru, kao i novo partnerstvo poduzetničkog kapitala u iznosu od 70 milijuna eura između HBOR-a i Europskog investicijskog fonda (EIF) s ciljem da podrže brzorastuća mala i srednja poduzeća (MSP). No, u oba slučaja, vrijeme je bitno. Ti fondovi bi trebali početi funkcionirati i investirati vrlo brzo, jer je međunarodna konkurencija još brža. Ono što je najvažnije, njima se mora upravljati na objektivno profesionalan način, bez političkog uplitanja – a to obično nije naša jača strana. Vrlo smo dobri u balzamiranju dinosaura – politički povezanih, ali nekonkurentnih tvrtki koje na kraju umiru. Pitam se kada ćemo naučiti iz svojih pogrešaka i pokazati novu razinu državne zrelosti i samodiscipline. Za promjenu, trebali bismo se usmjeriti na uzgoj jednorog beba. To je težak zadatak, ali kako je mala Estonija pokazala, vrlo dostižan.