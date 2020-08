Hrvatska se sad doista može pohvaliti da proizvodi vlakove

Tvrtka Končar Električna vozila poslala je jedina ponudu HŽ Putničkom prijevozu (HŽPP) koji je raspisao javno nadmetanje za nabavu 21 novog vlaka. Posao je vrijedan milijardu kuna i ne bude li nekih velikih iznenađenja pri procjenjivanju te jedine pristigle ponude, hrvatska tvrtka dobit će taj vrijedan posao.

Ne treba se previše čuditi informaciji da je na tako vrijedan natječaj pristigla samo jedna ponuda, i to iz Hrvatske, iako su za taj posao bili zainteresirani i drugi, prvenstveno europski, proizvođači vlakova poput češkog Stadlera. U drugim tvrtkama su očito procijenili da ipak ne mogu konkurirati Končaru koji je domaća tvrtka i već proizvodi nove, gotovo iste takve vlakove za HŽPP. U svijetu inače nije nimalo neobično da takve poslove dobivaju upravo domaće tvrtke.

Naravno, u zemljama u kojima postoji takva proizvodnja. I sve to bude po zakonu i uz poštovanje tržišnog natjecanja. Hrvatska se može pohvaliti da ima tvrtke koje su sposobne proizvesti vlakove ili tramvaje. I jako je bitno da očuvamo tu proizvodnju. Končaru je taj posao, ako ga na kraju i dobije, bitan i u svjetlu krize zbog pandemije koronavirusa i očekivanog pada BDP-a. Posao od milijardu kuna domaćoj će tvrtki svakako puno značiti, ali i hrvatskoj ekonomiji.

Osim toga, nabava tih vlakova sufinancira se iz fondova EU. Hrvatska je u velikom investicijskom ciklusu, a glavni izvor sredstava za to su fondovi EU. Pri tome samo u željeznicu planiramo do 2030. uložiti 3,5 milijardi eura, najvećim dijelom iz europskih sredstava. No, u tom golemom kolaču hrvatske tvrtke ne sudjeluju onoliko koliko bi mogle ili trebale. To se pogotovo odnosi na građevinsku industriju, pa tako gotovo sve velike građevinske infrastrukturne radove dobivaju strane tvrtke.

Razlog tome je što je domaća građevinska operativa gotovo potpuno nestala. Stoga je posao koji će, prema svemu sudeći, dobiti Končar za nabavu vlakova dobar i s aspekta da će novac iz fondova EU koji je Hrvatska dobila za taj projekt dobiti i hrvatska tvrtka.