'Hrvatska mi je kao druga domovina, nadam se da ću na ljeto posjetiti prijatelja Gotovinu'

Kosovski premijer Ramush Haradinaj srdačno nas je dočekao u svom uredu u Prištini. Za njegovu zemlju ovo su vrlo turbulentna vremena jer se u teške pregovore sa Srbijom “umiješao” i prijedlog o promjeni granica, protiv čega je Haradinaj bio žestoko od samoga početka. U ekskluzivnom intervjuu otkriva tko je u EU forsirao taj prijedlog i zašto se on raspao.

Višesatni razgovori francuskog predsjednika Emmanuela Macrona s vama na berlinskom summitu posvećenom zapadnom Balkanu na kojem vas je pokušavao nagovoriti na kompromis sa Srbijom rezultirali su neuspjehom. Što je na tom summitu traženo od vas?

Bio je to vrlo važan summit i postojala je mogućnost velikog uspjeha. Ono što je najvažnije, dijalog koji je vodila visoka povjerenica Europske komisije za vanjsku i sigurnosnu politiku Federica Mogherini između Srbije i Kosova nije više u njezinim rukama i u njezinoj nadležnosti. Vođenje dijaloga između Srbije i Kosova preuzeli su njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron. I to je veoma važno jer sada više ne govore o podjeli Kosova i razgraničenju. Da pregovore i dalje vodi Federica Mogherini, moglo bi biti još iznenađenja nekim prijedlogom koji bi uzeo u obzir i podjelu Kosova, neko razgraničenje Kosova. Sjever Kosova je najbogatiji izvor ruda i to bi bilo veoma štetno za nas, tu je Trepča i mnogo toga. Pošto su Angela Merkel i Emmanuel Macron preuzeli odgovornost, neće biti iznenađenja kao što ih je bilo dosad.

Već odavno sam tražio i najavio mogućnost tog summita, mjesecima prije, da se promijeni situacija od neizvjesnog dijaloga koji vodi Federica Mogherini, koji je bio netransparentan i koji je otišao u pogrešnom pravcu, na teritorij i granice, da se sad vrati na neku normalnu situaciju. Zahvaljujem i Merkel i Macronu na tom dijalogu. Oni su tražili od mene suspenziju uvođenja carina na uvoz robe iz Srbije i BiH, ali morao sam im objasniti da smo već imali veliku financijsku štetu zbog Srbije. I ne samo to, ovih dana su godišnjice mnogih zločina i masovnih ubojstava koje je Srbija učinila. I kada mi se vrate slike svih tih zločina, teško mi je prihvatiti uvjete Srbije i Aleksandra Vučića za bilo kakav dijalog. Ali ako predsjednik Srbije pokaže političku volju i iskrenost da se riješe problemi koji su nastali između Kosova i Srbije, spreman sam za dijalog. Ali ako nema iskrene namjere, nema smisla s njim voditi dijalog.

I kancelarka Angela Merkel i predsjednik Emmanuel Macron odbacili su mogućnost podjele teritorija, a s druge strane smo imali neki jaki lobi unutar EU koji je zagovarao to razgraničenje?

Naravno da postoji lobi i ljudi koji se zalažu za razgraničenje. Oni koji pričaju o novim granicama i tom nekom razgraničenju ne razumiju Balkan. Takva politika dovela bi do nove tragedije i novih ratova i razaranja. Time bi bila učinjena velika šteta svemu što je investirano u zadnjih 30 godina. Ja sam jako zahvalan i kancelarki Angeli Merkel i svima koji su bili jasni i čvrsti u stavovima da se ne igra teritorijem i granicama, nego da se riješi situacija između Kosova i Srbije. To će se riješiti priznanjem u postojećim granicama i poštovanjem jednih prema drugima. Nama je to cilj.

Govorili ste da su Federica Mogherini i premijer Albanije Edi Rama te predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zajedno radili na podjeli Kosova?

Moram biti oprezan i pažljivo kazati da je postojala neka sumnja i indicija da su bili u ekipi i jurili u Washington da ih uvjere kako neka razgraničenja koja bi značila podjelu Kosova jesu opcija. Ali svakako to nije moguće implementirati. To je bila i jest pogreška.

Foto: Thomas Brey/DPA/PIXSELL

Koji je stav SAD-a po tom pitanju?

Najbolji mogući. Oni ne podržavaju podjelu niti su ikada bili za to. Podržavaju Kosovo u svakom smislu. Oni su bili tolerantni prema inicijativama naših lidera i dali im neku šansu da im to objasne. Ali Amerika ne stoji iza podjele.

Ali kako tvrdi njemački list, na tom je sastanku dogovoreno da su EU i SAD spremni prihvatiti razmjenu teritorija između Srbije i Kosova! Prema tajnom dokumentu u 17 točaka, u Washingtonu bi 12. lipnja trebao biti potpisan sporazum o promjeni granice koji bi stupio na snagu šest mjeseci kasnije. Prema njemu, Mitrovica dobiva status slobodnoga grada, a rudarski kompleks Trepča dobiva poseban status. Isto tako, prema tom dokumentu, općina Preševo, koja se nalazi na jugu Srbije, potpuno će pripasti Kosovu. Općina Bujanovac dobit će status posebnog distrikta. Kako to komentirate?

Ništa neće biti od toga s obzirom na to da dijalog više ne vodi Mogherini, kako sam naveo, i sada su uključeni veoma bitni i odlučujući lideri, Macron i kancelarka Merkel. I to je unutrašnja stvar Europe jer su oni dali odgovornost Mogherini. Sada su Europljani morali popraviti situaciju, nije dužnost Angele Markel da popravlja pravac procesa koji vodi netko od Europljana. Sada osjećaju odgovornost i Berlin i Pariz pa su preuzeli proces da ne bi bilo nekih loših iznenađenja koja bi naštetila stabilnosti regije i Europe. Oni su to morali učiniti. Vidjet ćemo sada u Parizu, 1. i 2. srpnja, kako je najavljeno, što ćemo i kako će to krenuti. Vjerojatno će biti više toga razjašnjeno u procesu.

Vjerujete li u kakav pomak u Parizu?

Svaki sastanak je neki pomak. Više se razjasni situacija zbog koje smo tu i bolje odredi pravac svega toga. Ipak, teško se nadati da ćemo odmah u Parizu postići neki dogovor, ali ipak je to još jedan korak naprijed.

Vi govorite da je to uvijek korak naprijed, a Vučić kaže da je to uvijek korak nazad? Što zapravo Vučić želi?

Aleksandar Vučić nema hrabrosti da prizna realnost, da Kosovo postoji kao nezavisna država i napreduje gospodarski, sigurnosno i politički. Do sada smo od njihova nepriznavanja samo mi gubili. Srbija dobiva neki novac od transmisije struje, od frekvencije od zračnog prostora i mnogo toga još. Sada je nova situacija s taksama i više ne dobivaju mnogo, već i oni gube dosta financijski i tako će biti dok ne priznaju Kosovo. To je situacija koja nervira i Vučića i rukovodstvo u Srbiji. Sada ovo vrijeme bez dogovora košta i njih, a ne samo nas. Košta ih i politički jer EU neće prihvatiti Srbiju dok ima otvorenih pitanja s Kosovom i bilo kojim drugim susjedom. I sve zajedno to u Beogradu stvara veliku nervozu.

Vjerujete li da bi Vučić jednog dana mogao priznati Kosovo? Je li Vučić svjestan da Kosovo više nikada neće biti dio Srbije?

Kosovo ne ovisi o Srbiji. Za nas je važno priznanje Srbije zbog napretka članstva u UN-a i dalje. Kosovo postoji i nezavisno je od Srbije. Mi smo suverena država. Imamo svoj ustav i državni poredak, imamo čak i euro, ne plaćamo više u dinarima. Vučić i svatko u Srbiji zna da što više kasne s priznavanjem Kosova, oni sve više gube jer Kosovo neće slabiti već samo jačati. Najbolje bi bilo za Vučića i rukovodstvo Srbije da objasne Srbima da je Kosovo neovisno i da nas ne mogu zaustaviti, ali mogu uspostaviti susjedske odnose na osnovi kojih ćemo dobiti na gospodarstvu, tržištu i europskoj integraciji. Srbija više ne koči nas, nego sama sebe.

Kada su na vas radili pritisak da ukinete ili smanjite carine, rekli ste da morate to nastaviti jer Srbi razumiju samo jezik sile, što ste time htjeli reći?

Ja sam čovjek koji je ratovao za slobodu svoga naroda i time se ponosim, ali mi smo narod koji ne voli silu i tragedije. Volimo mir, da naša djeca nastave živjeti u miru. Ali ne mir na način da prihvatimo bilo koju ucjenu ili ponižavanje od Srbije. Svjesni smo tko smo i gdje smo. Stojimo na našem pravu. Nemoguće je da nam netko iz Beograda govori u kojem pravcu mi moramo ići. Ali, moguće je, ako Beograd ima političku volju za dogovor, i mi ćemo biti hrabri i sjesti i krenuti u neke nove relacije između Kosova i Srbije. Ne smijemo zaboraviti prošlost i ono što je nama bitno, ljude koje smo izgubili i sve što smo prošli, ali ipak smo spremi ići dalje. Držat ćemo svoj politički pravac, a EU i SAD razumiju da tako moramo postupiti i da nemamo izbora jer mi samo branimo i želimo svoje pravo.

Zašto ste BiH stavili u isti koš sa Srbijom?

Nama je to važno jer vidimo da Republika Srpska igra igru Beograda. BiH ne može izići iz te igre i nije priznala Kosovo. Osim Srbije, BiH je jedina država nastala raspadom Jugoslavije koja nije priznala Kosovo. Dodikov javni smjer nije prijateljski prema nama. Kosovari za ulazak u BiH moraju imati vize. A i Dodik voli Putina. Neka on bude uz svoje, a mi ćemo s našima. A odluka o uvođenju carina na ronu iz BiH donesena je zbog Republike Srpske i Dodika.

Ali time ne trpi samo Dodik i Republika Srpska, trpe i Hrvati i Bošnjaci?

Znam, i žao mi je zbog toga, ali mi tu ne možemo ništa. Hrvati i Bošnjaci trebaju malo više stisnuti Dodika i u konačnici BiH treba priznati neovisnost Kosova. Vjerujte mi da nama nije cilj štetiti Hrvatima i Bošnjacima, nama je isključivo cilj Milorad Dodik. Republika Srpska uvijek stavlja veto na naše priznanje. BiH je talac Dodika i Republike Srpske i mi jednostavno nećemo dopustiti da nam tako BiH nanosi štetu.

Trpi li i Kosovo štetu od povećanja carina ili ne?

Kosovo ne trpi, ali Srbija da. Srbija je kazala da trpi štetu od oko 60 milijuna eura mjesečno, ali moje je mišljenje da je to i više. Na Kosovu je od uvođenja carina proizvodnja porasla za 14 posto. Moram vam otkriti i jednu tajnu – od kada smo povećali carinu za proizvode iz BiH i Srbije, potražnja za hrvatskim proizvodima ovdje je povećana. Što se tiče povećanja carina, nema više pritiska na nas, objasnili smo našu poziciju Amerikancima, našim najvećim prijateljima, ali i u Berlinu, Londonu i Parizu, i nećemo odustati od carina. Nismo zabrinuti jer Kosovo provodi odluku svoje vlade. Zabrinuti moraju biti oni koji govore o mijenjanju granica i pritišću nas, a ne mi. Mi živimo svoj život i provodimo svoje zakone što je naše legitimno pravo.

I dalje ste izloženi velikim pritiscima i Europske unije i SAD-a zbog povišenja carina. Izjavili ste da ste spremni otići i s funkcije premijera i na to da vas vrate u Haag, ali nećete odustati od svoje odluke. Zašto?

Neko vrijeme pritisak je bio velik ne samo izvana već i iznutra, među mojima. Jedno sam vrijeme bio potpuno sam i morao sam svima dati do znanja da kako oni guraju svoj pravac, ja ću držati svoj. Ja mogu i otići odavde, ali će posljedica biti za sve. I tada su me svi ostavili na miru, i izvana i iznutra.

Nastavlja li se i dalje pritisak na vas?

Nastavlja, ali imam dobre argumente. Otišao sam u Berlin 27. travnja, na godišnjicu pokolja u Meji kada su Srbi ubili više od 400 Albanaca, žena, djece i staraca. Samo dan kasnije bio je summit. Znači, ja sjedim pored Vučića koji je bio ministar u vrijeme Miloševića. Samo zbog poštovanja prema kancelarki Angeli Merkel i predsjedniku Emanuelu Macronu i zbog svih tih napora sjedio sam za tim stolom. I sad se od čovjeka koji predstavlja te žrtve traži da se s njim uspostavi dijalog... to je nemoguće. Rekao sam i Amerikancima da je to protiv svake logike. Mi ne možemo prihvatiti kampanju u kojoj Beograd negira zločine koji su počinjeni. To je sve otišlo previše daleko. Mi na Kosovu generacija smo koja je svjesna sama sebe, našeg prava i imamo argumente. Kosovo je nastalo nakon brojnih desetljeća i velikog truda kosovskog naroda.

U zadnje vrijeme, postoje vidljive i očigledne nesuglasice u mnogim pitanjima između vas i predsjednika Hashima Thaçija. Vi ste protiv razgraničenja, a on je za to. Također, vi se protivite ukidanju carina, a on bi ih ukinuo?

Kosovo je do moga dolaska vodilo vrlo pogrešnu politiku, da budemo jasni. Kosovo je za svoj suverenitet vodilo sto dijaloga. O svim ključnim stvarima Kosovo je moralo razgovarati s predsjednicima susjednih država, a onda na kraju u Prištini. Ja sam to promijenio. Sve bitne stvari, od vojske, Trepče, gospodarstva..., to su samo naše stvari i mi o njima odlučujemo. Isto tako o političkim i sigurnosnim pitanjima. Neće nama nitko govoriti što da radimo, suverena smo država. Takav stav promijenio je naš politički smjer.

Je li naposljetku predsjednik Hashim Thaçi shvatio da više nema promjena ni korekcija granice?

Ma naravno da je shvatio. Više ni on ni itko drugi ne može pokušati raditi na korekciji granica.

U zadnje vrijeme Vučić i srpski dužnosnici dižu tenzije na Kosovu, čas zbog vojske pa zbog platforme. Vas su prozvali odmetnicima i kriminalcima. Je li to njegova retorika za unutarnje potrebe i bi li takva politika mogla izazvati međunacionalni sukob na Kosovu?

Mi Albanci smo miroljubiv narod i ne želimo ni s kim ratovati, ako druga strana to poštuje. Jezik sile koji upotrebljava predsjednik Vučić ne pomaže i neće dovesti do rješenja niti će donijeti išta dobro. Molim sve u regiji, bez izuzetaka, da ne koriste takvu retoriku i ne povećavaju tenzije. Vratite film unatrag, svi smo bili svjedoci i slušali govor Slobodana Miloševića na Gazimestanu. Prijetio je i mnogo zla napravio, ali mi Albanci još smo tu gdje smo i bili. To je naša zemlja i naše ognjište. Sve što Vučić danas priča, prijeti i paradira vojskom, nama ništa ne znači. Moja je poruka Vučiću da ta njegova politika nikamo ne vodi. Jedina politika koja će vrijediti na ovim prostorima je ona koja vodi tome da se međusobno priznamo. Neka Srbija prizna Kosovo jer to je danas realnost. Ne trebate strahovati od nemira na sjeveru Kosova jer mi imamo snage držati sve pod kontrolom.

Foto: Thomas Brey/DPA/PIXSELL

Kosovo nije primljeno u Interpol, i to zahvaljujući pritisku i lobiranju Srbije. Što ćete dalje?

To me ne brine. Doći će vrijeme kada ćemo ući i u Interpol, ali velika je šteta ne samo za nas nego i za regiju i cijeli svijet što nismo primljeni u Interpol. Ali, članica smo koalicije protiv terorizma i radimo sa svim partnerima. Naša policija, vojska i obavještajna služba vrlo kvalitetno surađuju na području borbe protiv terorizma. Preuzeli smo svoju obvezu za naše građane koji su bili na ratištu u Siriji i Iraku gdje su ratovali na strani terorističke organizacije Islamske države. Napravili smo poseban program, neki su završili u zatvorima i bit će osuđeni na dugogodišnje zatvorske kazne.

Je li na vidiku realizacija viznog režima za građane Kosova?

Iskoristio bih priliku i zahvalio predsjednici Hrvatske Kolindi Grabar-Kitarović koja nam daje punu potporu i zalagat će se kao i ostali naši prijatelji i partneri da to što prije zaživi. Iskreno kažem, nisam iznenađen stavom i potporom hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović jer Hrvati su oduvijek bili naši prijatelji i hvala im puno. To je već riješeno i samo treba provesti u djelo. Sada su ostale još tehničke stvari. Možda ćemo već idući mjesec ili u srpnju to realizirati.

Je li konačno završena priča s ustrojem kosovskih oružanih snaga?

Sve ide po planu i mislim da ćemo imati jednu od najboljih vojski u regiji. Svi su uvježbani i opremljeni po NATO-ovu standardu. Biti će opremljeni najnovijim naoružanjem i tehnologijom.

Je li osnivanje vojske bila vaša inicijativa s obzirom na to da je gotovo čitav svijet bio protiv formiranja kosovske vojske?

Mogu vam reći da jest, bila je to moja ideja. I na kraju smo pokazali svijetu da smo bili u pravu kada smo odlučili formirati vojsku. Kosovska vojska dala je dodatnu stabilnost regiji. Naša vojska danas je spremna sudjelovati u svim zadaćama, štititi integritet i suverenitet Republike Kosova i svih njezinih građana. Isto tako, spremna je sudjelovati u bilo kojoj vojnoj operaciji u kriznim žarištima diljem svijeta.

Nakon što ste objavili da ste formirali vojsku, Aleksandar Vučić pozvao je Srbe da se ne pridružuju toj vojsci. Ima li Srba u vojsci Kosova?

Naravno da ima. Kosovska je vojska multietnička. Vjerujete mi da unutar kosovske vojske ima puno Srba. Ali u ovom trenutku ne želimo izlaziti s bilo kakvim brojevima zbog određenih razloga.

Kako ocjenjujete političku, ekonomsku i sigurnosnu suradnju između Kosova i Hrvatske?

Svaki dan je sve bolja i siguran sam da će biti još bolja.

Dugo ste najavljivali da ćete posjetiti Hrvatsku. Ali, zašto još niste?

Ne laskam Hrvatima, ali ono što ću sada reći, reći ću od srca. Hrvatsku uvijek doživljavam kao drugu domovinu i stvarno se tako i osjećam dok boravim u njoj, no doista ne stignem. Ali ako me pozove premijer Plenković, rado ću se odazvati njegovu pozivu.

Jeste li u kontaktu s vašim prijateljem Antom Gotovinom?

Naravno. Nadam se da ću ovo ljeto, ne dobijem li poziv od premijera Plenkovića, otići u Hrvatsku posjetiti Antu Gotovinu.

Koliko sam primijetio, niti vi volite Vučića, niti on vas. Kako onda izgleda sastanak vas dvojice i o čemu razgovarate? Jeste li stekli dojam da bi on ipak naposljetku mogao priznati Kosovo?

Poštujem predsjednika Aleksandra Vučića i premijerku Anu Brnabić jer ih je narod izabrao. Na sastancima razgovaramo samo službeno i ništa mimo toga. Predsjednik Vučić drži svoj stav, kako javno tako i na sastancima. Što se tiče priznanja Kosova, to je njegova odluka. Ako stvarno, kako kaže, radi za srpski narod i Srbiju, trebao bi priznati Kosovo. Ali ako samo želi biti na vlasti i zadržati je, zasigurno nikada neće priznati Kosovo.

Dokle je stigla istraga o ubojstvu srpskog lidera sa sjevera Kosova Olivera Ivankovića, s obzirom na to da Vučić za to ubojstvo optužuje Albance?

Svi dokazi i indicije u istrazi vode prema tome da su ga likvidirali Srbi. Kako mi u žargonu kažemo – to su srpska posla.