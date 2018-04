Hrvatska kasni - transhumanizam, a ne transrodnost tema je za etičku i moralnu raspravu

Transhumanizam, a ne transrodnost trebala bi biti tema rasprave u društvu. U Hrvatskoj se uvijek raspravlja o nečemu što je u svijetu već prošlost. Htjelo se graditi termoelektranu na ugljen Plomin III. kad su se u Europi one počele zatvarati. Bušenje Jadrana zbog nafte bila je tema kad su europske države već donijele odluku o zabrani prodaje novih automobila na benzinski ili dizelski pogon od 2025. godine.

Sada se žesti rasprava o transrodnim osobama (kao da one ne postoje) i Istanbulskoj konvenciji, a već postoji transhumanost, odnosno ljudi koji su u simbiozi s tehnologijom pa bi se etički i moralno trebali pitati gdje su granice preko kojih se ne bi trebalo “igrati” s ljudskom sudbinom. Istanbulska konvencija nema veze s transrodnom ideologijom, već govori o postojanju transrodnih osoba koje također zaslužuju zaštitu od nasilnika. Ali, razmatra li se u Hrvatskoj tema trashumanizma? Kad se čovjeku usadi umjetno srce, znači li to da ga se ne pušta da umre prirodnom smrću? I što je onda s proklamacijom da život nastaje začećem i traje do prirodne smrti?

Je li postavljanje pacemakera u tijelo pretvaranje čovjeka u nešto što više nije onakvo kakvim ga je Bog stvorio? Postoje čipovi za vid, sluh... Robert Gahl, američki profesor, filozof i teolog, koji predaje temeljnu etiku na Papinskom sveučilištu Santa Croce u Rimu, kaže da Crkva podupire znanstveni napredak u otkrivanju načina na koji se može poboljšati život čovjeka, ali se protivi eksperimentima na čovjeku. Da ne ulazimo u sferu povezivanja čovjekova mozga s kompjutorom, kada će se sve što imamo u mozgu moći preseliti u pen drive itd., podsjetimo da se u Švedskoj, onima koji to žele, pod kožu stavljaju čipovi s kojima ulaze u vlakove, na radna mjesta... Švedske državne željeznice daju mogućnost da pod kožom nosite voznu kartu. To je budućnost.

I s pametnim telefonima već smo transhumani, a i njih ćemo uskoro držati pod kožom. Švedska ima ministarstvo budućnosti, a Hrvatska živi u prošlosti.