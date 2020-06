Hrvatska je promijenila odnos prema koronavirusu, a preventivnog testiranja kod nas nema

Hrvatska je započela suživot s novim koronavirusom. Zbog jednog od načina tog suživota našli smo se na naslovnicama diljem svijeta nakon epidemijske bombe u Zadru. Valja reći da je u nedjelju testirano 22 ljudi s tamošnjeg teniskog turnira i da ih je troje pozitivno, a za njih 47 određena je samoizolacija. Od nedjelje do ponedjeljka u cijeloj zemlji detektirano je 19 novih slučajeva zaraze COVID-19 na 268 uzoraka. Evidentno je da se nastavlja sa strategijom malog broja testiranja. Uzorak je dao i premijer, a ministar zdravstva poručio je da predsjednik Vlade nema simptome i da se testira preventivno.

Logično je da se testira jer obavljajući tu funkciju ima puno kontakata, no treba razjasniti da u nas preventivnog testiranja inače nema. Također, Hrvatska je promijenila odnos prema virusu od straha na, nazovimo to tako, racionalnu “dobrodošlicu” virusu. Barem takve poruke šalju odgovorni posljednjih dana. Isti oni čija je retorika prije dva-tri mjeseca o istoj stvari bila sasvim drukčija. Tijekom tog razdoblja svijet znanosti otkrio je važne karakteristike novog koronavirusa, struka je stekla iskustvo, zemlje, pa tako i naša, na neki način imale su štih-probu. Zaštita zdravstvenih i socijalnih ustanova pokazala se prioritetnom u epidemiji. Jasno je da danas kad objeručke pozivamo turiste u Hrvatsku ne možemo paralelno govoriti o ugroženim bolnicama niti imati bolnice koje primaju samo hitne slučajeve kao što je to bilo na proljeće.

I bez turističke pozivnice suživot s COVID-19 znači promjenu načina života i nekih navika u svakodnevici apsolutno svakog pojedinca. Upravo je to sukus poruka političara nakon pojave novih slučajeva, ali i nakon Zadra. Jučer je ministar Beroš ispred tamošnje bolnice rekao, uz ostalo, da situacija s teniskim turnirom nije ništa neočekivano i može se dogoditi i negdje drugdje. Ministar Božinović jučer je izjavio kako je ovo danas život u novoj normalnosti, a Gordan Jandroković pak da živimo s virusom, on je oko nas i trebamo se pridržavati uputa. Nema, dakle, straha ni panike te se takvom retorikom ljude priprema na to da moramo naučiti funkcionirati i živjeti s novim virusom.

Ono što baca sjenu na takav stav i javnu komunikaciju vladajuće garniture jest trenutak u kojem to govore, odnosno činjenica da smo usred predizborne kampanje. Apsolutna odgovornost centrirana je na pojedinca kojeg se konstantno podsjeća na to da “ostane odgovoran”. Evidentno se ide na edukaciju mase bez ikakve represije u smislu propisivanja obveze bilo koje od preventivnih mjera. Barem trenutačno. Ukinuti su posjeti bolnicama i domovima za starije, svi radnici u zdravstvu koji su negdje putovali bit će testirani nakon povratka na posao te je virusu rampa u te najosjetljivije institucije, nadamo se, spuštena.

S obzirom na tajming, i stav o isključivim preporukama opet izaziva dvojbe te, ako ništa drugo, konfuziju u životu. Jer je preporuka tek popis stručnih savjeta kojih se možemo i ne moramo pridržavati te je u svakom slučaju čisti vic očekivati da se na svadbi ne grli i ne pleše kao i to da će ljudi od teniskih zvijezda držati razmak od dva metra. Ne treba biti epidemiolog da se samo po fotografijama gužve iz Zadra zaključi koliko je ondje toga pošlo krivo. Da nije došlo do toga do čega je došlo svejedno to ne bi bila neka sjajna ljetna razglednica jer aktualno vrijeme u kojem cijeli svijet danas živi jednostavno zahtijeva drukčije ponašanje.