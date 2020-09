Hrvatska – država zvana 'mogli bismo'

Posljednja najava (i naslov u novinama) u seriji “mogli bismo” bila je ona kako bi Hrvatska mogla biti mjesto rada na daljinu za stanovnike europskih država. Jer je lijepa, ima more, sunce…, sve što se u nas oduvijek smatra dovoljnim da bi nekoga privuklo. No za rad na daljinu potrebna je prije svega brza mreža, a Grad Hvar primjerice obustavio je uvođenje 5G tehnologije. Osim toga, na otocima nema kvalitetnih usluga, od zdravstvenih do onih vezanih za slobodno vrijeme, pogotovo zimi. S izuzetkom možda Splita, nema ih ni u jednom drugom gradu na Jadranu. A onaj tko radi na daljinu mora imati mogućnost da se u jednom danu vrati u zemlju za koju radi. Ima li takvih avionskih veza?

Nadalje, taj profil ljudi uglavnom kupuje online. Dostavlja li u Hrvatsku, primjerice, Amazon, a ako i dostavlja, koliko prepreka treba prijeći da se dobije naručeno? Slobodno vrijeme važna je stavka za one koji rade na računalu i mnogi, neki prije, neki poslije posla, a neki i noću odlaze u teretanu. Ima li teretana koje rade 24 sata svih sedam dana u tjednu? I da ne nabrajamo dalje, ali netko tko radi na daljinu sigurno se neće zatvoriti u hotelsku sobu. Osim toga, da bi ekonomija “osjetila” korist od ljudi koji su u Hrvatsku došli raditi na daljinu trebalo bi ih biti više tisuća. Hrvatska “bi mogla” biti destinacija elitnog turizma, također je jedan od sličnih slogana. No ima li, recimo, u Opatiji, “dami” hrvatskog turizma, ijedna prodavaonica luksuznih marki, od odjeće, obuće do satova i pića. Jet set se kreće tamo gdje toga ima, gdje se svako jelo može dobiti u bilo koje doba dana i noći, gdje postoje restorani s poznatim kuharima…

Opatija “bi mogla” biti kao Monte Carlo, slušam otkako znam za sebe. Zašto onda već jednom to nije i postala? Na Grobniku “bi mogla” biti utrka formule 1, ali za organizaciju nečega takvoga ne samo da ne postoje sponzori, već ni hoteli, restorani itd. Sljeme “bi moglo” biti europsko skijalište za 100.000 skijaša u sezoni. A stane li uopće na Sljeme 10.000 skijaša u jednom danu? Zato je možda za Hrvatsku idealan nadimak država “mogli bismo”...