Hrvatska danas plaća danak HDZ-ove politike borbe protiv korone koja se vodi interesom HDZ-a

Prva prava utakmica nakon koje će se prosuđivati rad novog predsjednika SDP-a Peđe Grbina bit će ona na lokalnim izborima. Gledat će mu se sve – koga je kandidirao za gradonačelnike, načelnike i župane, koji je rezultat stranka postigla. A bitka za Zagreb u kojemu aktualni gradonačelnik Milan Bandić nikada nije bio bliže odlasku bit će bitka svih bitaka. Hoće li SDP postići dogovor s Možemo i Tomislava Tomaševića podržati za gradonačelnika, kako teku pregovori opozicije, ali i o zabrinjavajućoj epidemiološkoj situaciji razgovarali smo s liderom SDP-a Peđom Grbinom.

I vi i šef zagrebačke organizacije zadnjih dana spominjete da ste spremni na dogovor oko zajedničkog izlaska na izbore u Zagrebu s Možemo. Budući da Tomašević uživa znatno veću potporu među biračima nego Gordan Maras (pokazala anketa), je li to pokazatelj da je SDP spreman podržati Tomaševića za gradonačelnika?

Podsjetit ću vas da sam još u srpnju u razgovoru za Večernji list rekao da cilj ovih lokalnih izbora mora biti maknuti korupcijsku hobotnicu s grbače Zagreba i taj stav do danas nisam promijenio. Ako je koalicija s Možemo način da to učinimo, onda je to smjer u kojem ćemo ići i nitko u SDP-u neće dopustiti da ego pojedinca prevlada nad interesom Zagreba i njegovih stanovnika.

Kako teku pregovori s Možemo?

Razgovori teku dobro i zadovoljan sam njima.

Očito je loptica sada na Možemo. Budući da ste već obavili nekoliko razgovora s Tomaševićem, imate li dojam da Možemo uopće želi dogovor o zajedničkom izlasku na izbore?

Ne samo oni već sve stranke koje sudjeluju u razgovorima svjesne su što je cilj i radimo na tome da definiramo najbolji način za ostvarenje cilja: oslobođenja Zagreba od okupacije korupcijom, nepotizmom i klijentelizmom.

Pitam vas to i zato što se u Možemo neslužbeno može čuti kritika na račun SDP-a da u zagrebačkoj organizaciji ima jako puno Bandićevih spavača iz čega proizlazi kako misle da bi im SDP mogao i štetiti. Kako to komentirate?

Svjestan sam stigme koju SDP nosi zbog činjenice da je Bandić izašao iz naših redova i razumijem zašto zbog toga postoji određena skepsa. Ali to se mijenja! Raspuštanjem organizacije u Sesvetama zbog neaktiviranja mandata u Skupštini, kao i promemorijom kolege Marasa u kojoj jasno stoji da zaposlenici Gradske uprave, gradskih ureda i/ili podružnica Holdinga ne mogu biti na listama SDP-a za Gradsku skupštinu ili vijeća gradske četvrti, jasno pokazujemo da SDP na ove izbore ide bez kalkulacija i bez fige u džepu.

S druge strane, činjenica jest da su neki skupštinari nakon zadnjih lokalnih izbora prelazili u Klub Milana Bandića. Kako spriječiti prelaske i nakon idućih lokalnih izbora?

Pažljivim izborom ljudi koji će nas predstavljati na izborima.

>> VEČERNJI TV Grbin o Milanoviću: Očito je odlučio biti predsjednik s karakterom

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U slučaju da SDP i Možemo postignu dogovor o zajedničkom izlasku na izbore, podrazumijeva li on i zajedničku listu za Skupštinu?

Kao što sam rekao, razgovori su u tijeku i idu dobro. Kada završe, obavijestit ćemo javnost o rezultatima i načinu izlaska na izbore.

S obzirom na to da je i Možemo na oko 20 posto potpore u Zagrebu prema nekim istraživanjima, dakle gotovo isto kao i SDP, strahujete li da će vas zbog potpore Tomaševiću Možemo preskočiti i postati najjača opcija u gradu?

U ovom trenutku to je sekundarno. Bitno je jedino zajedničkim radom osigurati da Zagreb dobije kvalitetnu gradsku upravu, koja će znati kako iskoristiti i osloboditi puni potencijal ovoga grada. Pogotovo u svjetlu obnove od potresa, ne smijemo dopustiti da se po uzoru na tunele na autocestama fasade u Zagrebu farbaju 10-15 puta skuplje, a sve o trošku građana.

Može li se Bandića dobiti bez dogovora kompletne oporbe?

Teško.

Hoće li dogovor u Zagrebu podrazumijevati i dogovor SDP-a i Možemo i u nekim drugim gradovima? Nije Zagreb jedina sredina koju je okovala korupcija. Recimo, Varaždin ili Zadar imaju slične probleme i vjerujem da zajedničkim nastupom građanske opcije, nezavisnih kandidata i lijevih stranaka i tu možemo napraviti ozbiljne pomake, što znači da je SDP otvoren za suradnju.

Rijeka je zanimljiva jer bi tu Možemo mogao dati potporu, npr., Katarini Peović koja je već najavila kandidaturu. Hoćete od Tomaševića tražiti da podrži vašeg kandidata Marka Filipovića ako vi podržite njega u Zagrebu?

Svaka je sredina priča za sebe. Vjerujem da će kolege prepoznati koliko su SDP i Marko Filipović do sada napravili za Rijeku i podržati nas u nastojanjima da Rijeka ostane svjetionik napretka i razvoja Hrvatske.

Zanimljiva je situacija i u Vukovaru gdje je kandidaturu već najavio Željko Sabo. Kako ćete podršku Sabi braniti pred biračima?

Koliko mi je poznato, a poznato mi je, Gradski odbor SDP-a u Vukovaru nije odlučio o kandidatu za gradonačelnika.

Što ako ga podrže?

Kao što sam rekao, odluka još nije donesena.

Na parlamentarnim izborima političke okolnosti i stavljanje zaraze pod kontrolu išle su na ruku HDZ-u. S obzirom na situaciju s koronom, mislite li da će se stvari ovog puta promijeniti?

Kako su stavili zarazu pod kontrolu, vidimo ovih dana: broj zaraženih mjeri se u nekoliko tisuća dnevno, a ukupan broj mrtvih prešao je 2000. Nažalost, Hrvatska danas plaća danak HDZ-ove politike borbe protiv korone koja se vodi interesom HDZ-a, a ne društva u cjelini.

>> VEČERNJI TV Vesna Škare Ožbolt: Došao je kraj Bandiću, a građani znaju kako radim

Kažete da ovo što radi Vlada nije dobro. Što najviše zamjerate Plenkoviću u sadašnjoj situaciji i što bi po vama trebalo napraviti?

Najviše mu zamjeram što je dva puta odugovlačio s donošenjem mjera zbog unutarstranačkih izbora u HDZ-u iz čega je vidljivo da se mjere vezuju uz HDZ-ove političke potrebe i političke potrebe samog Plenkovića, a ne uz potrebe društva za koje su mjere i namijenjene. Nedostaju im jasni kriteriji: ovih smo dana u medijima mogli čitati da uopće ne koriste podatke o potencijalnim izvorima zaraze kao temelj za donošenje odluka o zatvaranjima ili zabranama. Na djelu je potpuni voluntarizam i nedostatak kriterija. Umjesto toga, mi u SDP-u se zalažemo za tzv. kriterij semafora, koji je sredinom listopada predložio Vladin znanstveni savjet, a ovih ga dana uvodi Slovenija, kojim bi se mjere, kao kod uvođenja strožih mjera, ali isto tako i kod popuštanja, vezale uz objektivne kriterije. Virus ne razlikuje radni dan od vikenda, državnog praznika ili dana kada se održavaju izbori u HDZ-u i jako je važno da premijer i Vlada to shvate.

Zatvoreni su ugostiteljski objekti. Kako komentirate svog prethodnika Davora Bernardića koji se na društvenim mrežama hvali kako je na Sljemenu pronašao kućicu s kuhanim vinom?

Svatko od nas mora voditi primjerom i, ako od građana tražimo da poštuju mjere, onda ih i mi moramo poštovati. Na radni dan svi saborski zastupnici trebali bi biti u Saboru, a ne na Sljemenu.

Kao šef SDP-a, ali i šef Kluba zastupnika SDP-a smeta li vam što Bernardić i ne spada baš u najaktivnije zastupnike?

Mislim da je porast aktivnosti Kluba zastupnika SDP-a u zadnja dva mjeseca, od unutarstranačkih izbora, itekako vidljiv. Svatko od zastupnika sam odlučuje koliko će se aktivirati i drago mi je da kod velike većine članica i članova kluba vidim ozbiljan entuzijazam i želju za aktivnim uključivanjem u aktivnosti kluba.

Tražite proglašenje izvanrednog stanja, mislite da su se nove mjere morale donijeti dvotrećinskom većinom? Hoćete li opet tražiti ocjenu ustavnosti?

Ne, ne tražim proglašenje izvanrednog stanja. Tražim da vladajući priznaju činjenicu koju svi vidimo oko sebe, a to je da mi već živimo u izvanrednom stanju i da se u skladu s time počnemo ponašati. Da, ograničenja sloboda i prava moraju se donositi dvotrećinskom većinom i, kada se to ne bude događalo, ići ćemo na Ustavni sud. To je naša moralna obveza i odgovornost prema biračima koji su nas izabrali u Sabor.

Jesu li kazne drakonske i diskriminatorne s obzirom na to da vidimo da će se kažnjavati ljudi jer se okupljaju po kućama, a „jučer“ se u Vukovaru dozvolila kolona s tisućama ljudi?

Kao što sam rekao još u ponedjeljak, odmah nakon sjednice Vlade na kojoj su predložene kazne, one nisu adekvatne, previsoke su. I da, licemjerno je kriviti građane za neuspjeh Vladinih mjera kada ih se Vlada ni sama nije držala, a članovi Vlade aktivno su sudjelovali u kršenju mjera, primjerice u Koloni sjećanja.

Koliko nam je dopuštanje kolone u Vukovaru naštetilo ugledu u svijetu? Vidimo da je i New York Times koji je objavio podatak da je premijer Plenković dobio koronu u tekst stavio i primjedbu kako je sudjelovao u Koloni sjećanja?

Nije mi toliko bitno što se dopuštanje Kolone sjećanja negativno spominje u stranim medijima, bitno mi je što je naštetilo zdravlju mnogih naših sugrađana. Ovih dana vidimo porast broja zaraženih u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a to se moglo izbjeći da su Plenković i Vlada pokazali mrvicu odgovornosti. Ali nisu jer su kratkoročni politički interesi prevladali.

Traži se od građana da „cinkaju“ susjede koji imaju privatne zabave. Bi steli vi u takvim situacijama prijavili susjeda?

Ako je manje od deset ljudi, ne bih sigurno, a ako vidim da je više, prvo bih nazvao susjeda i upozorio ga da krši mjere.

Večernji.hr podcast ep.8 - Dario Juričan: "Meni je takav gušt kad ulovim Bandića u laži!"