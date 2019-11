Hoćemo li dočekati svijet iz  filma ‘Waterworld’?

Upozoravaju li nas poplave u Veneciji i drugdje da se klima mijenja ili ćemo i dalje držati da je riječ o pojavama koje su oduvijek postojale. Talijanska nacionalna ustanova za geofiziku i vulkanologiju izračunala je na osnovi podataka koje dobiva od osam morskih postaja da će do 2050. razina mora u Sredozemlju porasti 20 centimetara. Centar za praćenje plime u Veneciji drži da je porast visine vode od 80 do 109 cm iznad razine mora “održiv”, odnosno govori se o “održivoj plimi”, ali kada visoka voda prijeđe, kao ovih dana, 140 cm iznad uobičajene razine, onda se govori o izvanrednoj plimi. U prvom slučaju problemi nastaju s prijevozom i u pješačkoj zoni na najnižim mjestima u gradu, kao što je Trg svetog Marka.

U drugom slučaju biva poplavljeno 60 posto grada. U povijesti je bila rijetkost kada je razina visoke vode prešla 110 cm, odnosno između 1870. i 1949. zabilježena je 30 puta visoka voda, a u posljednjih devet godina čak 76 puta. Porast vode iznad 140 cm do 2000., odnosno u 120 godina, zabilježen je samo devet puta, a u posljednjih 14 godina 11 puta, dakle gotovo jednom godišnje voda je porasla iznad 140 cm.

Institut za zaštitu i istraživanje okoliša objavio je podatak da je između 1872. i 2016. razina mora u Veneciji porasla za 35 cm, odnosno rasla je oko 2,5 milimetara godišnje. To su podaci koji nemaju politički predznak ili ideologiju o opasnosti od klimatskih promjena kakvom se etiketira one koji upozoravaju na moguće posljedice zagrijavanja. Stručnjaci UN-a procjenjuju da će do kraja ovog stoljeća, dakle za samo 80 godina, razina mora porasti za još najmanje jedan metar, što bi za Veneciju značilo katastrofu. Grad Venecija je 2014. usvojio dokument o budućnosti s obzirom na klimu te je 2018. usvojio plan akcije. No, 2003. počeli su radovi na brani MOSE koja još nije završena, pa bi i plan akcije mogao ostati mrtvo slovo na papiru.

Čeka li nas svijet kakav je prikazan u filmu “Waterworld”? Doživjet ćemo ga nastavi li se s polemikama utječe li čovjek na klimatske promjene.