Hoće li se Plenkoviću dogoditi Milanovićev poučak?

Kada se četvrtina članova Predsjedništva HDZ-a usprotivila ratifikaciji Istanbulske konvencije, dominantne teze bile su da to čine kako bi rušili premijera i šefa HDZ-a Plenkovića, politički se s njim obračunali i u konačnici destabilizirali Vladu. Te je teze, uostalom, plasirao i sam Plenković kada je na Predsjedništvu HDZ-a protivnicima Istanbulske zaprijetio da će Vladu srušiti on, ako je to pravi cilj protivljenja Konvenciji, ali da ih onda pola neće biti na izbornim listama i Sabor neće više nikada vidjeti.

Međutim, jučer se u Zagrebu dogodio veliki prosvjed protiv Istanbulske konvencije. I koliko god brojkama prosvjednika manipulirao MUP znatno ih umanjujući, ali i sami organizatori pumpajući ih do 70.000, činjenica je da su demonstracije uspjele, da je Trg bana Jelačića bio pun i da su ti prosvjednici (najvećim dijelom) upravo HDZ-ovo biračko tijelo. Dakle, znatan dio one konzervativne Hrvatske koja dovodi HDZ na vlast pobunio se protiv ratifikacije Konvencije. I Plenković bi iz toga trebao izvući pouku. Nepoštovanjem tog dijela biračkog tijela, Plenković sužava glasački bazen HDZ-a. Može li ga na račun toga proširiti više na centar ili čak lijevi centar? Prilično teško. Uostalom, najbolji mu je poučak Zorana Milanovića koji je izgubio izbore kada je koketirao s desnicom na famoznom sastanku s braniteljima. Odbio je svoje birače, a desnicu ili desni centar nije pridobio. Šestero članova Predsjedništva HDZ-a koji su glasali protiv Konvencije na izborima je osvojilo respektabilan broj preferencijalnih glasova, ukupno oko 60.000. Dakle, oni su reprezenti značajnog dijela svojih/HDZ-ovih birača.

Plenković ih je sve praktički prozvao pučistima i zanemario birače koje oni predstavljaju. Konvenciju je, istina, na Predsjedništvu prihvatio većinom, ali i glasovima ministara i još nekih članova koje je kooptirao u vrh stranke (dakle nemaju stranački izborni legitimitet), ali koji su mu po svojoj funkciji jednostavno – lojalni. Može li s tim ljudima i s tom politikom dobiti iduće izbore? To je ključno pitanje.