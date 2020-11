Hoće li Mađarska inzistirati na vetu na bilancu EU?

Ništa nije dogovoreno dok nije dogovoreno, mudrost je koju je napisao mađarski predsjednik Viktor Orbán u pismu europskim institucijama zaprijetivši kako će postaviti veto na bilancu EU pošto je postignut dogovor između Europskog vijeća i Europskog parlamenta da će pristup fondovima EU biti uvjetovan vladavinom prava u pojedinim državama.

Iz Europske komisije je priopćeno kako će se ubrzo odgovoriti na tu mađarsku prijetnju, te kako je gledište o vladavini prava poznato i više puta ponovljeno. To znači da se EU neće povući pred prijetnjama o postavljanju veta. Uz Mađarsku je i Poljska, ali ne i ostale dvije države (Slovačka i Češka) članice Višegradske skupine. Zapravo ni prijetnja Poljske nije ultimativna kao ona Mađarske. Poljski premijer Mateusz Morawiecki govorio je o mogućem postavljanju veta na europsku bilancu 2021.-2027. zbog uvjetovanog pristupa europskim fondovima stanjem prava i zaštitom sloboda u pojedinoj državi.

No, koliko je teška prijetnja tih dviju država? Potrebno je prijetnju uokviriti u proces donošenja odluka u institucijama. Preliminarni dogovor, onaj između Europskog vijeća i Parlamenta, o uključivanju kriterija pravne države za dobivanje europskog novca, treba sada izglasovati Europski parlament i tu nema neku veliku težinu pravo na veto.

Dovoljno je da 15 država, koje predstavljaju 65% europskog stanovništva od 27 zemalja članica EU, izglasa mehanizam o uvjetovanju pristupa fondovima. I za aktiviranje sankcija vrijedi taj omjer u glasovanju. Dakle potrebna je većina glasova, pa se u ovom slučaju problem eventualnog poljskog i mađarskog veta ne postavlja.

No, pitanje nastaje tamo gdje je potrebno jednoglasno izglasavanje, a to je kada se donosi financijski proračun EU za 2021.-2027. uz koji je i paket mjera Next Generation od 750 milijardi eura za izlazak iz krize prouzročene pandemijom. Da ne govorimo o tome da bi nemogućnost dolaska do novca za prevladavanje krize nastale koronavirusom bila štetna za države članice EU pa tako i za Hrvatsku.

Postavlja se pitanje hoće li Poljska i Mađarska ići do kraja u inzistiranju na vetu na bilancu ili će popustiti i početi prilagođavati svoje zakone zakonima pravnih država. Nije moguće EU smatrati bankomatom i negirati neke od osnovnih sloboda.