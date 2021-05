Hoće li ikad naši bogataši poručiti: "Oporezujte me više!"

Je li zamislivo da netko od milijunaša u Hrvatskoj, poput Austrijanke Marlene Engelhorn koja će naslijediti desetke milijuna eura od bake, poruči Vladi: “Oporezujte me više!” Mi takve bogataše koji kao na Zapadu javno traže da se bogate oporezuje više nemamo. Ne pada im na pamet davati takve izjave ni zbog želje za čuvanjem moći, utjecaja i ugleda u društvu jer kod nas ta vrsta društvene odgovornosti, koja podrazumijeva da su bogati dužni izdvajati više za zajednicu u kojoj žive, nikad nije zaživjela.

Čim se spomene progresivno oporezivanje imovine, svaki takav pokušaj u startu propadne. Iako smo po Ustavu socijalna država, u stvarnosti smo država za privilegiranu manjinu u koju se ubraja i dobar dio političke elite, a koja živi kao bubreg u loju i čija se imovina godinama gomila, a ne oporezuje, kao ni luksuzni proizvodi.

Kakva smo mi to socijalna država ako 35,5% građana teško i vrlo teško spaja kraj s krajem, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, a gotovo polovica građana ne može si priuštiti tjedan odmora za sve članove kućanstva? Gotovo sve države EU oporezuju nekretnine, a mi oporezujemo najviše rad uz floskule da plaćanjem komunalne naknade zaostale iz socijalizma i bogati plaćaju “porez” na nekretnine. No čak je i to plaćanje komunalne naknade nepravedno jer se visina naknade određuje prema kvadraturi, a ne prema kvaliteti i lokaciji nekretnine.

Ne čudi zato što su Slovenci, Nijemci, Talijani, Austrijanci kupili od 2013. najmanje 20 tisuća nekretnina u poreznoj oazi Hrvatskoj. Dva su pokušaja uvođenja poreza na nekretnine propala zasigurno ne zbog interesa građana koji se lako dao zaštititi time što se ne bi oporezivale nekretnine u kojima žive i skromni apartmani u kojima ljetuju, nego višak imovine.

Naše društvo grca u nepravdama, apsurdno je i da dobar dio građana koji živi od rentanja nekretnina ne izdvaja ništa ili malo za zdravstvo, nego ga plaćaju samo radnici, odnosno poslodavci. Sramota je, primjerice, i da se za stipendije i stambene zajednice djece iz domova koja su nakon punoljetnosti bez krova nad glavom novac prikuplja u humanitarnim akcijama. Bogati ne trebaju svoju humanost javno pokazivati u humanitarnim akcijama, nego plaćati veće poreze državi koja se treba pobrinuti za deprivilegirane.

