Hoće li i oni koji bi trebali shvatiti koliki potencijal ima Ilica i napokon ga iskoristiti

Zakon ponude i potražnje. Jedan od temeljnih ekonomskih postulata očito nije baš jasan Gradu Zagrebu, barem kada je riječ o iznajmljivanju prostora u Ilici. Ako se izuzme početak ulice na potezu od Trga bana Jelačića do Britanca koji je atraktivan i primamljiv, u nastavku prema Črnomercu izlozi i dvorišta već godinama zjape prazni i trule. Unatoč tome što potražnje nema, drže se visoke cijene i, iako se svi slažu da se nešto treba promijeniti, sve je i dalje isto.

A još je Albert Einstein zaključio da je ludost raditi istu stvar više puta i očekivati drugačiji rezultat. Ludost je, dakle, uz isti model iznajmljivanja tih prostora očekivati da će Ilica oživjeti sama od sebe te da će joj se vratiti nekadašnji sjaj bez imalo truda.

To je zaključila i skupina entuzijasta koja je lani pokrenula “Readymade”, projekt oživljavanja Ilice u sklopu kojeg su na nekoliko dana udahnuli život oronulim prostorima i dvorištima organizirajući ondje niz aktivnosti poput predstava, koncerata, predavanja, izložbi... Od 18. do 25. svibnja ove godine pod nazivom “Projekt Ilica: Q’ART” održava se drugo izdanje festivala koje će oživiti devet napuštenih prostora, a otužne slike koje se ondje inače mogu vidjeti zamijenit će ples, glazba i smijeh. No organizatori projekta svjesni su da je tih nekoliko dana samo kap u moru i da će teško dugoročno nešto promijeniti. Ali zato mogu potaknuti promjenu pokazujući što bi bilo kad bi bilo... Što bi bilo kad bi Grad u suradnji s umjetnicima i obrtnicima pokrenuo programe revitalizacije Ilice, što bi bilo kada bi se ti prostori ustupili za realizaciju zanimljivih nekomercijalnih sadržaja, poput radionica i projekcija filmova, što bi bilo kada bi se kvadrati koje ionako nitko ne želi prepustili entuzijastima da ih urede... Uistinu, “Projekt Ilica: Q’ART” na najbolji mogući način pokazuje koliko velik potencijal omiljena zagrebačka ulica ima. Pitanje je samo imaju li dovoljno sluha da to primijete oni koji bi trebali.