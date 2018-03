Hoće li i ministrica kulture ostati bez principijelnog Ilčića

Žrtvovao sam svoj lijepi honorar da u politici nastupam iskreno. Tako je prije nešto više od godinu dana zborio političar i akademski violinist, čelnik HRAST-a Ladislav Ilčić. Tada je javno dao ostavku na mjesto savjetnika tadašnjeg ministra vanjskih poslova Davora Ive Stiera, koja mu je mjesečno donosila dodatnih 10.000 kuna prihoda.

Ilčić se lanjskog ožujka hvalio da je mogao primati honorar još četiri godine, ali mu nisu dopustili principi. Ilčić je doista moralno ustvrdio da ne bi bilo u redu biti savjetnikom HDZ-ova šefa diplomacije, a onda se na lokalnim izborima za gradonačelnika Varaždina kandidirati protiv HDZ-ova kandidata. Pa se odlučio na ostavku koju je dobrohotna javnost dobrohotno i dočekala. Trenutačno je Ladislav Ilčić savjetnik ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek. Na to je mjesto postavljen negdje nakon lanjskog Interlibera, i to na vlastiti zahtjev, kako je to novinarima objašnjeno u Ministarstvu kulture. Ilčić je mogao kadrovirati u tuđem ministarstvu jer je HDU-u bio potreban glas HRAST-ova zastupnika u Saboru.

Čist račun, duga ljubav, rekao bi hrvatski puk koji obožava tradiciju i tradicionalne vrijednosti, pa onda valjda i narodne poslovice. No, Nina Obuljen Koržinek nije bila izdašna poput Davora Ive Stiera, koji već dugo nije ministar vanjskih poslova iako je u vrijeme Karamarkova HDZ-a bio najbliži saveznik sadašnjeg premijera Andreja Plenkovića. I dok je Stier Ilčiću davao 10.000 kuna na mjesec za savjetničke usluge, u Ministarstvu kulture Ilčić je angažiran za “samo” četiri tisuće kuna mjesečno. Honorara, naravno. Plaću i dalje zarađuje u Simfonijskom orkestru Hrvatske radiotelevizije. Ali, u međuvremenu je Ilčićeva iskrenost u politici ponovno dovedena u pitanje. Njegova šefica Nina Obuljen Koržinek na sjednici hrvatske Vlade u četvrtak rano ujutro u direktnom televizijskom prijenosu objelodanila je neupitnu podršku tzv. Istanbulskoj konvenciji.

Baš kao i sve druge članice, ali i članovi Vlade. Na čelu s predsjednikom HDZ-a i Vlade Andrejem Plenkovićem. A Ladislav Ilčić je ako ne najveći, a onda jedan od najvećih protivnika tzv. Istanbulske konvencije. Pa je bio i na doista iznimno masovnom protestnom skupu protivnika te konvencije na Trgu žrtava fašizma (koji su neki demonstranti nazivali Trg komunističkih žrtava, što je vjerojatno njegov budući naziv) koji je održan ispod prozora Plenkovićeva HDZ-a. Pa kako je Ilčić bio principijelan u ožujku 2017. godine, nema razloga da principijelan ne bude i u ožujku 2018. Stoga očekujem da će već danas okupiti novinare i objaviti da “je žrtvovao svoj lijepi honorar da u politici nastupa iskreno”. Te da će dati ostavku svojoj šefici Nini Obuljen Koržinek i tako hrvatskim građanima koji pokorno plaćaju porez uštedjeti četiri tisuće kuna mjesečno. Jer principi su principi. A Ilčić je, kako sam tvrdi, političar od principa.