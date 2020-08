Historijsko čudo – Srbija daje novac za bana Jelačića

Subota 15. kolovoza

Drugovi mjere napredak civilizacije

Hrvatska je sve siromašnija, na ljestvicama Europske unije pada sve niže, ali ne prestaju samohvale hrvatske vlasti, pa tako ministar unutanjih poslova Davor Božinovič kaže: “Dogodio se civilizacijski korak naprijed u normalizaciji svih odnosa u Hrvatskoj”. Malo je gdje u svijetu, osim u totalitarnim državama, ministar policije mjera za civilizaciju, ali što se može kad su dva vodeća čovjeka u Hrvatskoj, Plenković i Božinović, odlučili transformirati Hrvatsku kako bi joj se mogli diviti. Čine li taj “civilizacijski korak naprijed” tisuće Hrvata koji napuštaju domovinu u potrazi za kruhom, među kojima su neki puno obrazovaniji od Božinovića, koji od sirotinjskog novca poreznih obveznika ubire golemu plaću i uživa u mnogim povlasticama? Čine li taj korak deseci tisuća umirovljenika s mirovinom od oko 2000 kuna s kojom je jednostavno nemoguće preživjetii, radnici s mizernim minimalcem, radnici koji rade a ne primaju plaću, školska djeca koja gladuju... Kako ga nije sram govoriti o “koraku naprijed” kad stalno činimo korak natrag. Policijska pamet i moral!

Nedjelja 16. kolovoza

Logoraši su za Europsku uniju beznačajni

Čitam naslov: “Logoraš Mlinarić (DP) Plenkoviću: ‘Puni ste razumijevanja za SDSS i njihove kolone, osjećate li se imalo krivim što za nas logoraše niste učinili ništa?’” I logoraš Mlinarić i svi oni koji domoljubno dišu morali bi shvatiti da inženjering kojim je Plenković doveden na vlast nije učinjen radi hrvatskih interesa, unapređenja gospodarsta i životnog standarda već radi profiliranja Hrvatske kao kolonije koja će bepogovorno slušati svoje gazde i nastojati im se svidjeti. Plenković je za to savršen izbor – stasit, zgodan, obrazovan, govori niz jezika, a ropska je narav prema Europskoj uniji kojoj je na ulizičkom, sluganskom raspolaganju. I “revolucionarne” promjene koje je učinio u hrvatsko-srpskim odnosima u Hrvatskoj, koliko god bile pozitivne uza opću klimu, nisu učinjene radi boljeg života Srba i Hrvata nego radi “jačanja ugleda” u EU. Nitko u EU ne bi ni primijetio kad bi Plenković za logoraše u ime kojih govori Mlinarić i za druge skupine u Hrvatskoj učinio ono što zaslužuju. Prvo EU pa ja, a sve je ostalo manje važno i služi mi samo kao tovar koji će stalno stenjati pod teretom moga egoizma. Jedina je utjeha vrijeme koje će jednom AndrEU Plenkoviću reći zbogom.

Ponedjeljak 17. kolovoza

Oboljelih sve više, Beroš se slika...

Dugo se nije moglo primijetiti da bi članovi Stožera za nacionalnu sigurnost zbog svoje popularnosti mogli izigravati estradne zvijezde. I upravo kad više nisu ono što su bili, kad nisu miljenici naroda, kad broj zaraženih od korone doseže katastrofalne razmjere, evo ministra Beroša kako se slika s dosadnom i nametljivom pjevačkom zvijezdom Ninom Badrić koja bi vjerojatno pala u depresiju kad je dva dana ne bi bilo u medijima. Što je zajedničko tim dvjema poznatim osobama? Ništa, dapače, njihove su uloge bitno različite – Badrić ja zabavljačica, Beroš borac protiv korone koja nije nimalo zabavna već prijeteća. Vjerojatno se Beroš prije dva-tri mjeseca, dok je bio slavljen kao uspješan zaštitnik zdravlja naroda, ne bi slikao s nekom estradnom zvijezdom, jer bi ga u tome sprječavao moralni obzir prema javnosti. No sada kad je u Hrvatskoj korona preuzela “vlast” od Stožera, ta moralna stega je popustila, i Beroš je se oslobodio, a u njemu je ostalo stare slave koja se onda slika s pjevačicom. Vijest kaže da je riječ o “slučajnom susretu na ljetovanju”, no na slici se lijepo vidi kako poziraju za kameru kako bi se pojavili u medijima uz podatak da je više od dvjesto novozaraženih.

Utorak 18. kolovoza

Mamić ne misli ni o čemu osim o sebi

U zemlji u kojoj se uvažava mišljenje ljudi osuđenih za kriminal i bjegunaca od pravosuđa, bezakonje je normalna pojava, standard, društveno pravilo. Gotovo nema medija u Hrvatskoj koji to pravilo nije potvrdio prenoseći Mamićeve intervjue i izjave o najrazličitijim temama – nogometnim, o Dinamu, o politici, ustašama, partizanima, o beogradskim klubovima, o žalu za Jugoslavijom (!), o estradi i o čemu sve ne. O svemu tome zapravo Mamić, koji je govorio u emisiji Sportlight Sportkluba, nema nikakvo mišljenje nego samo ocrtava područje svojih interesa koje ostvaruje onako kako se vidjelo iz istrage i sudske presude. Sad je hrvatski nacionalist, sad jugonostalgičar, ali uvijek osoba za istražitelje i sudove. Otkad je gazda u Dinamu, sva politika zagrebačkog kluba u znaku je kriminala, za koji je odgovorno i vodstvo kluba koje bespogovorno sluša osuđenika iz Međugorja. Bilo bi zanimljivo kad bi nam tužiteljstva objasnila zašto protiv te uprave i svih koji surađuju s Mamićem ne podnesu prijave, a HNS i druga sportska tijela ne uvedu zakonski red u Dinamo, pa ako treba i isključe ga iz Hrvatske nogometne lige. Dinamo odavno nije sveto ime nego svetogrđe na sramotu cijele nacije.

Srijeda 19. kolovoza

Korona – nužna nova intervencija države

Možda tek sada, kad dnevno novozaraženih ima i do dvije stotine, ljude masovno obuzima strah od koronavirusa. Prvih mjeseci, kad je novozaraženih bilo neusporedivo manje, a u pojedinim danima novooboljelih i nije bilo, uljuljkivali smo se u sigurnosti koju su nam davale brojke i rad Nacionalnog stožera koji se činio čudotvornim. Stanje je sada posve obratno, Stožer je čas optimističan, čas zatečen širenjem pandemije, i građani ga više ne doživljavaju kao zaštitu. Jesmo li sad pred nekontroliranom i nepredvidivom opasnošću s nesagledivim posljedicama koje bi mogle ozbiljno ugroziti nacionalno zdravlje? Prije sam mislio, pa tako i pisao, kako je korona beznačajna ili kako joj se pridaje preveliko značenje. Temeljio sam to i na činjenici da dugo u selima Imotske krajine, a u jednom se nalazim već nekoliko mjeseci, nije bilo nijednog zaraženog, a sada ih ima u svakom zaselku i po desetak! Tako je palo moje prirodno uporište, a i osobno mi se virus približio tako reći na nekoliko metara. Iluzije su nestale, Stožer je prilično izbezumljen, mediji su sve dramatičniji, i vjerojatno će trebati intervencija države koju Beroš i društvo više ne mogu izvesti. Dugo su bili dobročinitelji, no sada su potrošeni.

Četvrtak 20. kolovoza

Beograd dijeli novac ‘ustašama’

U vrijeme socijalizma pjesma “Ustani bane” bila je strogo zabranjena, zbog nje se išlo i u zatvor. Nije bila protusrpska, ali spadala je u red kažnjivih nedjela koja su bila uglavnom protusrpska, pa je u zbiru hrvatskih grijeha i ona doživljavana kao i sve druge nacionalističke nepodopštine. Stoga među historijska čudesa možemo ubrojiti vijest da je vodstvo hrvatske zajednice u Srbiji zahvalilo predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću na angažmanu oko otkupa rodne kuće bana Jelačića u Petrovaradinu i zatražilo aktivno uključivanje Hrvata u srbijansko društvo, po ugledu na nove procese u RH koje je potaknuo Andrej Plenković. Prošli mjesec hrvatska zajednica postala je vlasnik rodne kuće bana Jelačića nakon što je za te potrebe Srbija izdvojila 600.000 eura. Nevjerojatno! Srbija daje novac Hrvatima za kuću simbola hrvatskog nacionalizma koji je bio povod za strašnu srpsku agresiju na Hrvatsku. Eto, nešto se miče, iz srbijanskog proračuna daju se sredstva “ustašama”, pa ćemo vidjeti dokle će to ići. Ali sigurno će zapinjati, pogotovo u povodu obilježavanja Oluje, kad se Srbija trese od optužbi Hrvatske za genocid, a velikosrbima ni Hrvati u Srbiji, unatoč novcu za bana, nisu baš omiljeli.

Petak 21. kolovoza

Demokrati u strahu pred slabim Trumpom

Čovjek se pita čemu ta grozničavost američkih demokrata, ujedinjavanje svih snaga za izbore, kad je Trump već poražen, kad ga, kako kažu, odnosno kako bi htjeli ljevičari, nitko ni u svijetu ni u Americi ne cijeni i ne voli. Budući da ga ne podnosi ni američki narod, slab je protivnik i njegov protukandidat Biden kroz izbore će se samo prošetati. Bilo bi to tako kad bi stvarnost bila onakvom kakvom je predstavljaju gromoglasni protivnici američkog predsjednika. Ali ljevičari su uvijek u povijesti stvarnost krivotvorili da bi njome ovladali. Otkad je postao predsjednik, Trump je nebrojeno puta rušen, u čemu su uvelike sudjelovali i hrvatski mediji. Predviđalo mu se još koji tjedan ili dan, ali, eto, održao se s prezirom odbacujući takve pokušaje. Američki narod očito ne sluša medijsku buku koja Trumpa ocrnjuje godinama pa ćemo vidjeti hoće li ga ponovno izabrati. Ako između te buke i zaštite američkih interesa koja obilježava politiku sadašnjeg američkog predsjednika izabere tu politiku, bit će to njegov povijesni trijumf i dokaz da jedan čovjek može dobiti bitku s cijelim svijetom, što bi bila i potvrda američke veličine koju utjelovljuje Trump i koja je razočarala mnoge koji su Ameriku sisali.