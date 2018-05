Hrvatski javni prostor trpi sve veće zaglupljivanje. Najnovije je tako zaglupljivanje u vijesti da su se predsjednica i premijer čuli!

Zamislite, oni su se čuli, oni razgovaraju, oni čak i telefoniraju, a i vide se na kavi! To nam je prvi priopćio HRT! Da, javna televizija ima, zamislite, povlaštenu informaciju o kontaktu predsjednice i premijera. I kažu da ih je na taj kontakt navela afera s objavljenim mailovima Martine Dalić. I oni su eto bili prisiljeni čuti se da se dogovore vidjeti se i da se sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost, a možda bude i posebna sjednica Vlade.

Spasitelji države, naroda!

I tako hrpa nebuloza, udar na zdravu pamet, kao kad sunčanica lupi, pa se i zdravom čovjeku zamuti u glavi! Koja smo to postali nakaradna država!

Ne bi li vijest bila da se predsjednica i premijer ne čuju, da ne razgovaraju, da su se posvađali, da jedan drugome podmeću, a i da u ovom slučaju ne reagiraju?

Zapravo je pitanje zašto je predsjednica danima šutjela, a inače zna svašta komentirati, ili zašto se premijera ne stisne više jer je očito sve znao.

Ali u cijeloj ovoj priči ima nešto drugo, puno opasnije, što smo godinama već i svjedoci, i ja sam na to već više puta upozoravao s ovih stranica, a to je sad s Agrokorom do kraja eksplodiralo, i uopće se više ne taji! To je ono da se HDZ poistovjetio s državom! HDZ, to je Hrvatska! I ništa se ne smije protiv HDZ-a. Ako nisi u HDZ-u, nisi gotovo nigdje, gotovo da i ne postojiš. Ako nisi u HDZ-u, nema posla s državom, nema posla u državnom sustavu.

Što nije samo politika HDZ-a, jer svi uhljebljuju svoje. Ako razmišljaš o nacionalnoj sigurnosti, ona je također podređena interesima HDZ-a! Ma čak ne i HDZ-a cijeloga, nego njegovih interesnih skupina, već prema tome tko je jači, tko prevladava u stranci!? Tako se i sad predsjednica i premijer sastaju radi nacionalne sigurnosti! I kažu da svojim sastankom žele poslati poruku. I da je nagodba u Agrokoru imperativ. I da treba stati na rep nezajažljivim poduzetnicima koji brane svoj novac. I da se tako brani država od dogovorne ekonomije. Odnosno, da nas predsjednica i premijer konačno uvode u tržišnu ekonomiju! Amen, aleluja! Tko više sretniji od svih nas, kad bi bilo tako?

No tržišna ekonomija funkcionira na tržišnim principima, bez intervencija vlasti i politike. U tržišnoj ekonomiji vlast samo treba uspostaviti što bolje regulatorne, zakonske mehanizme, i ništa drugo. U Hrvatskoj pak imamo do danas na djelu hrpu dogovorne ekonomije, koja se eklatantno dokazuje baš na Agrokoru, i nikakav potez državnog vrha to neće naprasno prekinuti.

Već sama činjenica da se državni vrh sastaje zbog toga, činjenica da nam političari iz dana u dan melju oko Agrokora, dovoljan je signal da su svi oni u svojim glavama u dogovornoj ekonomiji, što god nam pričali. Nije li jedna od najvećih dosad izrečenih nebuloza i od predsjednice i premijera da bi savjetnici Agrokora trebali vratiti svoje honorare? Jer je to pitanje časti?

Zašto onda ne bismo mi tražili od predsjednice i premijera i uopće od naših političara da nam vrate svoje masne plaće jer su nas prevarili, nisu obavili svoj posao, i jer je to pitanje časti? Dokle mogu ići takve gluposti u naših političara? Bubnu da ti pamet stane!

Isto kao što je bubanje i neprestano bombardiranje javnosti kako su oni spasili Agrokor i radna mjesta i svašta su spasili, jer bi se bez njih sve raspalo i ljudi završili na cestama... Sve su to samo manipulacije, izmišljotine i ništa drugo. Jer su objavljeni mailovi Martine Dalić jasno razotkrili svrhu Lexa Agrokor, i to više nitko ne može demantirati.

Upravo suprotno, možemo samo još sumnjati i čekati neke nove mailove, pa da vidimo koje još sve razmjere potencijalno imamo u ovoj debeloj aferi.

Najtragičnije je, međutim, u svemu ovome što Hrvatska nema nikakvu oporbu, u koju ne ubrajam Živi zid. Jer bi neka normalna oporba bila u vidu SDP-a koji pak nema nikakvog kapaciteta za vođenje države. Pupovac je tu u pravu. I onda se sve vraća na HDZ, kao neko manje zlo. Ako pak želite Živi zid, samo izvolite.

Pogledajte što se događa u Venezueli, pa to probajte preslikati u Hrvatsku!

Možda nam to i treba, da se sve do kraja raspadne, pa krenemo od nekog novog početka. Jer nagodba u Agrokoru neće biti kraj. Ona će biti početak nove neizvjesnosti, još veće. Kaos se svakako nastavlja, što god nam trubili o stabilnosti! Samo još jedna u nizu nebuloza za zaglupljivanje nacije!