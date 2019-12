Gripa govori o povratku povjerenja građana u cijepljenje

Gripa je nepredvidljiva i opasna bolest, a zaštititi se možete cijepljenjem, ponavljala je struka uporno godinama. I napokon uspjela educirati javnost koju je posljednjih godina generalno zahvatila skepsa prema cijepljenju kao mjeri prevencije i zaštite od zaraznih bolesti. Na primjeru gripe vidimo da je taj trend očito iza nas te da ljudi ponovno čuju struku i vjeruju joj. Dugotrajne kampanje, javnozdravstvene akcije, okrugli stolovi, tematske sjednice, puno toga prethodilo je ovakvom rezultatu koji je danas iznio dr. Vladimir Draženović – da je potrošeno svih 400 tisuća doza cjepiva protiv gripe u Hrvatskoj.

Pri tome treba podsjetiti na to da je riječ o 20 posto većoj količini cjepiva protiv ove sezonske bolesti u odnosu na godinu prije. Lani su stručnjaci i upućeni još sramežljivo govorili o preokretu trenda i povratku tog povjerenja u medicinu, a kraj godine i spomenuti podatak kada je riječ o gripi definitivno to potvrđuju. I struka treba nešto naučiti iz svega, primjerice da edukacija ne može biti jednokratna ni vječna, da nove spoznaje treba usvajati i znanje dijeliti. Dijeliti na javnosti razumljiv način, bez dociranja i osuđivanja. Hrvatska je naučila koliko opasna može biti kombinacija inertnosti i neprovjerenih informacija kada je u pitanju javno zdravlje.

Ne znači to kraj ovom dijelu posla za struku, dapače. Uostalom, aktualni podaci o gripi kažu da je najviše oboljelih među najmlađima koji imaju do četiri godine. Štoviše, mahom među bebama starima do godinu dana koje su mogle biti zaštićene još cijepljenjem majke u trudnoći. Točna, pravovremena informacija razumljiva čovjeku uvijek je uspješan recept. Recept za čije “propisivanje” ne treba čekati trenutak kad “gori” i koji se može primijeniti na toliko aspekata zaštite zdravlja ljudi. I to upravo onih s kojima Hrvatska muku muči; od pušenja, pretilosti, alkoholizma... Na svakom kvalitetnom odnosu povjerenja treba raditi pa iznimka nije ni ovaj između liječnika, odnosno zdravstvene vlasti i građana. Građana koje treba podsjetiti na to da su prije svih drugih ponajprije sami odgovorni za brigu o svojem zdravlju.