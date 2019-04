Goran Marić je poznat kao skroman čovjek, nije se htio hvaliti cijenom vikendice

SUBOTA, 20.4.

Nevjerojatna vijest stiže nam s Poljuda! Hajduk je konačno pobijedio Rijeku i utrpao joj četiri komada. Objektivna splitska publika sada očekuje da Hajduk za koju godinu osvoji i Ligu prvaka. Svaka čast igračima, ali prave su zvijezde opet bile na tribinama. Sjever, prigodno obučen u tradicionalnu crnu hajdučku boju, ispalio je niz rasističkih uspješnica i s njima i bengalkama podebljao HNS-ovu blagajnu.

NEDJELJA, 21.4.

Uskrs je i svi slave jedan od najvećih kršćanskih blagdana. Međutim, sudeći po naslovnicama, podjednako je velik događaj dubrovački odmor Ronalda i njegove djevojke. Sve smo saznali. Što se jelo, pilo, kako se curetak izbeljio djeci koja su molila autogram, tko ga je doveo do Grada, gdje je konačio, gdje je pokazivao trbušnjake i kako izgleda njegov avion.

PONEDJELJAK, 22.4.

Neki kažu da je rat počeo na Maksimiru, pa je red da ga momci s tribina i završe. Prekrasna priča o bratstvu i jedinstvu, o suživotu i oprostu, stiže nam s hrvatskih prometnica, gdje su sjedinjeni, poput Bore i Ramiza, zbog nelegalnog uroda od 170 kila trave, u policijske ruke pali mladi poduzetnici Goran Hajduković Čupko, istaknuti BBB-ovac i njegov partner Dragan Pavlović, Delija. Ko nas bre zavadi!

UTORAK, 23.4.

Visoki stupanj razumijevanja regionalnih kriminalaca odavno je poznat, ali to je ništa prema jedinstvu koje je pokazao Centralni komitet HDZ-a, koji je na ispovijed pozvao istaknutog druga Milijana Brkića Vasu, koji je, kako tvrdi bulevarski tisak, malo skrenuo s linije i doveo u pitanje jedinstvo naroda i partije. Drug je saslušan i rekao je da nije kriv. Nije otkrio tko to širi klevete i laži o njemu. Veliki je to misterij.

SRIJEDA, 24.4.

Čekajte, kakav bi on bio ministar koji skrbi o državnoj imovini, kada se ne bi brinuo o svojoj? Kao da čovjek nema pravo kupiti zericu kućice uz more! Goran Marić je poznat kao skroman čovjek, pa ne čudi da mu u imovinskoj kartici stoji puno manja cijena vikendice, od one stvarne. Nije se čovjek htio hvaliti. Pa neće se valjda u Živogošću u kampu gurati pod šatorom s Pišonjom i Žugom!

ČETVRTAK, 25.4.

Svi su napali doktora Jusupa iz Obrovca i njegovu vjernu ljubu, pa mi nećemo. Cura je zbrinuta tamo gdje će se za nju najbolje brinuti, a neka vrsta pomoći, vjerojatno treba i doktoru. Pravo je pitanje kako je moguće da ratni heroj s očitim problemima godinama radi u onakvim uvjetima i kako je moguće da u ovoj zemlji najčešće nijedna institucija ne radi svoj posao.

PETAK, 26.4.

Momčad koja pobjeđuje, ne mijenja se, staro je pravilo. Stoga, nikoga nije začudila informacija da je naša dika, počasni doktor Sveučilišta u Zagrebu, Dragan Čović, jedini kandidat za dužnost predsjednika HDZ-a BiH. Uostalom, da se preostalim Hrvatima nešto tamo dogodi i da se negdje moraju skloniti, svi bi mogli stati u njegov skromni dom, koji je napravio žrtvujući se za boljitak hrvatskog naroda!

