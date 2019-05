Glas za kandidate i liste “klase optimist” – glas je za HDZ i SDP

Još su nam ostala samo četiri od 45 dana duge kampanje za izbor 12 zastupnika Europskog parlamenta između, nikad više, 396 kandidata i 33 liste. Pa da rezimiramo. Kao prvo, tko želi poslati poruku da nije zadovoljan stanjem stvari u Hrvatskoj i kako se vodi politika, bilo vladajuća ili oporbena, najvažnije je da u nedjelju izađe na izbore.

U suprotnom znači da nas nije briga ili ne vjerujemo u demokraciju, ili da smo zadovoljni postojećim. Što je veća izlaznost, to su veće šanse listi koje su na rubu dobivanja mandata. Tim više što je ovaj put čak osam lista više nego 2014. važno je da oni koji glasuju dobro razmisle ima li lista koju namjeravaju zaokružiti realne šanse osvojiti mandat. Dosad su tek po tri liste osvajale mandate, a 2014. to nije uspjelo koaliciji na čelu s HDSSB-om iako je osvojila 63.437 glasova. Dok je čak 19 od njih ukupno 25 osvojilo ukupno 60.452 glasa što su zapravo bili glasovi poklonjeni vodećim listama koalicija HDZ-a i SDP-a. U utrci za jedan preostali mandat bile su uz OraH još tri liste koje su ipak imale nekakve šanse.

Na koncu je ukupno 177.350 birača bilo bez svoga zastupnika u EU parlamentu, što je bilo vrijedno dva mandata koje su podijelile dvije vodeće liste. Stoga je važno da oni koji nemaju namjeru glasati za HDZ ili SDP, ne glasaju za sigurne luzere, odnosno liste koje su zapravo u službi dviju najjačih opcija. To ne ističem radi poticanja izjašnjavanja protiv HDZ-a i SDP-a već radi umanjenja nepravde kroz postizbornu računicu koja jalove glasove birača pretvara u glasove u korist vodećih lista.

Po mojoj procjeni 16 je lista iz “klase optimist” ili im je uloga unijeti pomutnju u korist vodećih, jer nemaju šanse osvojiti mandat. Još pet je lista kojima i ankete daju slabe šanse, odnosno velika je vjerojatnost kako će i glas za njih biti bačeni glas. Ako su HDZ i SDP po svim anketama sigurni dobitnici od šest do 10 mandata (vjerojatnije od 7 do 9) to znači da se deset lista s nekakvom šansom bori za od dva do šest preostalih mandata. Tu su i potencijalni mandati HDZ-a i SDP-a ne samo ako ih osvoje njihovi birači, već i ako se glasovi birača tih lista tako rasporede da je više lista na pragu osvajanja mandata. Stoga HDZ i SDP, čak i uz slabiji svoj rezultat, od takve konkurencije mogu i profitirati.

Ruža Tomašić i Marijana Petir 2014. su HDZ-ovoj koaliciji donijele dva mandata. Sada su na zasebnim listama, s tim da imaju jaku konkurenciju u listi Mosta, kojoj ankete daju jedan mandat, i Neovisnima za Hrvatsku koji su blizu mandata. S tim da je veliko pitanje hoće li HDZ-ova desnica disciplinirano glasati za svoje, ili će se preseliti na neku od četiri preostale liste desnice i desnog centra. Petir bi trebala osvojiti dvostruko više glasova nego 2014. uz isti odaziv birača da bi dobila mandat, ali uz veći ukupan odaziv i njezine su šanse veće. Njezina lista mogla bi pomrsiti račune i Hrvatskim suverenistima i Neovisnima za Hrvatsku. U najoptimističnijoj verziji za njih, a najgoroj za HDZ, svatko od njih bi mogao dobiti po mandat. Ali, u tomu je sadržan i rizik da zbog pretjeranih apetita nijedna ili tek jedna od tih lista dobije mandat, a od toga profitira HDZ. Veliko je pitanje i koliko te liste štete Mostu, kao i koliko njihova lista koja radi za mladu Slavonku u Dalmaciji Sonju Čikotić, šteti listi koju predvodi još mlađi Karlo Ressler.

Zapravo, HDZ, Most, Suverenisti, NH i Petir vode bitku za možda i četiri mandata, uz HDZ-ova sigurna barem tri. Na ljevici je još veća konkurencija. SDP-u bi četvrti mandat mogli uskratiti, ali i uzeti treći mandat, glasači Amsterdamske koalicije, Starta, Bandić Milan 365, pa i birači HNS-a, Reformista, Pametnog, SDSS-a, Možemo i Snage, pa i ako ne osvoje mandat, a bitne im glasove mogu odnijeti i Živi zid i Mislav Kolakušić. Uz to, ne zaboravimo, u slučaju nepovoljnog rasipanja glasova i na ljevici, prvi koji će po D’Hondtu od toga profitirati je HDZ, kao lista s očekivano najviše glasova, a tek onda SDP. Na biračima ljevice je da naprave reda i što više suze izbor na favorite. Iskustvo govori kako se ne treba oslanjati na rezultate anketa, to više što kod lista koje su oko praga osvajanja mandata već i statistička pogreška u korist jednih i na štetu drugih, dovodi do oprečnih rezultata. HDZ, ali i SDP, dobitnici su i prije izbora, ali to veći što nas manje izađe na izbore.