Gdje je Hvidra bila 25 godina dok je vrijedilo grmjeti?

I odbačenih 13 kaznenih prijava protiv Milorada Pupovca, pa i Hvidrina, utopit će se u oko 16 do 18 tisuća ovogodišnjih odbačenih prijava građana prema statistikama državnih odvjetništava u protekle tri godine.

Koliko je to uzaludno potrošenih radnih sati!? O tomu u izvješću za 2018. glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić kaže kako “motivi zbog kojih se prijave podnose često su upitni i svakako su izvan zone kaznenog pravosuđa”, te da se tako žele riješiti “i razni vidovi netrpeljivosti” između onih koji podnose prijavu i prijavljenih.

Po svakoj takvoj prijavi državni odvjetnici moraju prikupiti sve podatke potrebne za donošenje zakonite odluke. Dakle, ne pročitati što je Milorad Pupovac rekao, kako to misli čelnik Hvidre Josip Periša kad zajedljivo kaže kako im je za to trebalo dva mjeseca, već prvo utvrditi i to po kaznenopravnim, a ne medijskim i uličnim principima, što je sve Milorad Pupovac zaista rekao, pa to podvesti pod zakonske odredbe, i valjano obrazložiti. Državni odvjetnici pritom preko policije ili drugih tijela i pravnih osoba traže relevantne podatke, pa ažurnost ovisi i o ažurnosti tih tijela.

Stoga je i Periša prije osude prvo trebao utvrditi što je sve, tko i kako dugo radio po prijavama za koje smo i u ovoj kolumni odmah pisali kako su anakrone te da su jedno interpretacije Pupovčeva govora, a drugo što je on stvarno rekao. Uz to, jedno je što politika i javnost smatraju govorom mržnje (primjer je i HDZ-ova “WhatsApp” afera), a drugo je što to stvarno jest u kaznenopravnom smislu, kao i da politički govor, kako god bio neprimjeren, ne treba rješavati kao u “dobra stara boljševička vremena” kaznenopravnim sredstvima.

Kako se i očekivalo, Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu je, sukladno i stavovima Europskog suda za ljudska prava, istupe Pupovca ocijenilo kao “oštru, ali dopuštenu kritiku” zbog napada na Srbe, a ne govorom mržnje ili izjavama koje su uperene na izvrgavanje Hrvatske poruzi, preziru ili grubom omalovažavanju. Pri čemu je riječ o saborskom zastupniku, a oni “uživaju najvišu ustavnu i konvencijsku zaštitu slobode izražavanja i iznošenja svojih političkih stavova, ideja i ocjena”.

Periša zna što je htio reći kad je DORH u izjavi Hini nazvao “jugoslavenskim i boljševičkim leglom”. Vjerojatno samo zbog toga što u kratkoj izjavi ne može iznijeti sve argumente na temelju kojih je zaključio da “DORH nije ništa učinio na procesuiranju srpskih ratnih zločinaca” nije iznio baš niti jedan. Iako najavljuje da će tražiti da Jelenić odstupi. Doduše, i HDZ-ov zastupnik Stevo Culej najavio je tražiti izvješće o “neprocesuiranju ratnih zločina”, dok je Periša već zaključio da je Državno odvjetništvo “jednostavno, nesposobno, nekompetentno i nezainteresirano”.

Iako su njegove sugrađanke, šibenske državne odvjetnice Živana Beroš Dodig i Sanda Pavlović Lučić lani nagrađene baš za rad na ratnim zločinima!? Jelenić je na čelu DORH-a godinu i pol, pa čak i ako stoji tvrdnja o 25 godina javašluka, nije fer da on bude Pedro, kad već nije nitko od deset njegovih prethodnika na čelu DORH-a. Gdje je Hvidra bila sve to vrijeme dok je vrijedilo grmjeti, zašto su šutjeli i trpjeli dok su zločinci i svjedoci bili živi, odnosi sa Srbijom bili bolji...!? Kako nas Hvidra ne bi odvela u pogrešnom smjeru nije naodmet iznijeti neke činjenice.

Pokazatelji rada državnih odvjetništava imaju pozitivne trendove, smanjuje se broj neriješenih predmeta, skraćuje vrijeme odlučivanja, i dalje je visoka razina uspješnosti od 91 % osuđujućih presuda. Ažurnost se odnosi i na obradu prijavljenih ratnih zločina i u 2017./2018. Iz brojnih izvješća DORH-a proizlazi da je “neprocesuiranje ratnih zločina” notorna neistina. Do kraja 2014. bilo je procesuirano 3553 osoba, a osuđeno 589 (po podacima iz 2018. osuđeno 117 osoba u 30-ak procesa za zločine u Vukovaru i okolici, te još 16 u Srbiji), dok je pripadnika HV-a i MUP-a procesuirano 119, osuđeno 44. Nisu u DORH-u krivi što su tisuće postupaka zbog oprosta ili za suđenja u odsutnosti uzalud vođeni, ili obnavljani.

Ministarstvo pravosuđa svojedobno je i UN-ovu odboru za ljudska prava moralo odgovarati na optužbe da se postupci za ratne zločine vode na diskriminirajući način za srpske žrtve. O sramotnom odnosu politike, medija i javnosti prema radu DORH-a puno govori podatak da su Bazu podataka ratnih zločina ustrojili uz pomoć sredstava koje je donirala Nizozemska. Još 2010. DORH je od nadležnih ŽDO-a tražio izvješća o prioritetima među predmetima ratnih zločina, popis je dostavljen MUP-u, u veljači 2011. godine donesena “Strategija u vezi obveza pojedinih tijela u istraživanju i procesuiranju ratnih zločina”, formirani su zajednički timovi, te posebni odjeli za ratne zločine u ŽDO-ima u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Splitu.

Hvidra će tražiti smjenu glavnog državnog odvjetnika Jelenića i njegovih zamjenika, koji su svi Hrvati. Prema podacima SNV-a, od 621 dužnosnika u državnim odvjetništvima, 18 ili 2,9 % su Srbi, dok je službenika, namještenika i vježbenika 149 ili 1,93 %. Nacionalne manjine su s 3,55 % podzastupljene u pravosudnim tijelima RH. Uzgred, 247 državnih odvjetnika mlađe je od Periše, još 109 su blizu njegove dobi od 45 do 50 godina. Doduše, u ŽDO-ima nema mlađih od 40 i 5,73 % je Srba, ali njih Periša ne smjenjuje.

Očito, opet ćemo u Hrvatskom saboru slušati antipravosudni populizam o tomu što DORH tobože nije učinio, umjesto da se konačno govori o tomu što treba učiniti za DORH. Razumni će se, na žalost, uvjeriti da i Hrvati pa i branitelji nisu imuni od “boljševizma” pa i oni koji toga nisu svjesni dok upiru prstom u druge.