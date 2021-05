Franjo Gregurić: Na moju molbu, Gorbačov je spriječio masovne zračne napade na našu zemlju

Franjo Gregurić imao je 50 godina i karijeru uglednoga gospodarstvenika kad ga je Franjo Tuđman 1990. pozvao u Vladu da pomogne tadašnjem premijeru Josipu Manoliću, a 11 mjeseci poslije, u dramatičnim ratnim okolnostima za netom osamostaljenu državu, imenovao ga je predsjednikom prve koalicijske vlade u Republici Hrvatskoj. Nazvana Vladom demokratskog jedinstva, imala je presudnu ulogu u obrani i međunarodnom priznanju Hrvatske. Mandat joj je trajao od kolovoza 1991. do kolovoza 1992., a zasjedala je svaki drugi-treći dan te održala 118 sjednica i nekoliko izvanrednih noćnih sjednica. Uži kabinet, u kojem su uz Gregurića bili Zdravko Tomac, Milan Ramljak, Mate Granić, Jurica Pavelić i Gordan Radin, zasjedao je svaki dan, uključujući subote i nedjelje. Gregurića prijatelji zovu Franc, a osim što je na glasu kao sposoban, smatrali su ga i vrlo hrabrim političarom.

Kako ste postali predsjednik Vlade demokratskog jedinstva?

Prvi predsjednik Vlade nakon demokratskih višestranačkih izbora, kao što znate, bio je Stjepan Mesić. Njegova vlada, koja je bila sastavljena uglavnom od članova pobjedničkog HDZ-a, djelovala je samo četiri mjeseca. Imenovanjem Mesića u Predsjedništvo SFRJ, Vladu preuzima Josip Manolić. Njegova je vlada trajala 11 mjeseci, a obilježilo ju je prihvaćanje Ustava Republike Hrvatske 22. prosinca 1991. godine. Zbog sve težeg stanja u zemlji, uzrokovanog ponajviše ratnim prilikama, Vlada dolazi u svojevrsnu krizu upravo u vrijeme kada se trebaju provesti korjenite promjene na temelju donesenog Ustava. Suočen sa sve težim stanjem u zemlji, jer vjetrovi rata širili su se velikom brzinom, predsjednik Tuđman 17. srpnja 1991. razrješuje Manolića dužnosti predsjednika i imenuje ga predstojnikom Ureda za zaštitu ustavnog poretka. Istog dana meni daje mandat za sastavljanje nove Vlade.

Iako je HDZ imao apsolutnu većinu u Saboru i nije trebao koalicijsku vladu, mislim da je formiranje Vlade demokratskog jedinstva, kao prve koalicijske vlade, bio jedan od većih strateških poteza predsjednika Tuđmana, a političku odgovornost i zrelost za hrvatsku obranu pokazale su i sve parlamentarne stranke.

Koalicijska vlada osnovana je, dakle, zbog ratne opasnosti. Kakvo je bilo stanje u zemlji u to vrijeme?

Potkraj ljeta 1991. agresija na Hrvatsku se rasplamsala. Hrvatska se nalazila na raskrižju, morala je sabrati sve svoje snage, organizirati se i odlučno suprotstaviti agresoru. Otpor novoj vlasti pružali su ratoborni Srbi u Hrvatskoj pod vodstvom Srpske demokratske stranke i njezina predsjednika Jovana Raškovića, kojeg je poslije zamijenio ratoborniji Milan Babić. Već u veljači 1991. Srpsko nacionalno vijeće i izvršno vijeće tzv. SAO Krajine donijeli su rezoluciju prema kojoj „SAO Krajina“ ostaje u Jugoslaviji, odnosno u zajedničkoj državi s republikama Srbijom i Crnom Gorom, kao i sa srpskim narodom u Bosni i Hercegovini i s ostalim narodima u republikama koje prihvaćaju zajedničku državu. Bilo je potpuno jasno da dio Srba ne priznaje novostvorenu hrvatsku državu i da, u suradnji s velikosrpskom Miloševićevom politikom, počinje oružani otpor hrvatskoj vlasti. U takvom okruženju formira se prva koalicijska vlada, koja je nastala iz nužnosti, pritisnuta opasnostima pobune u Hrvatskoj i nerazumijevanjem međunarodne zajednice za događaje u Hrvatskoj. Formirana je radi potpunog političkog jedinstva i imala je podršku svih političkih snaga u zemlji.

Koje su stranke imale ministre u toj Vladi?

Sporazum je sklopilo sedam političkih parlamentarnih stranaka. Potpisali su ga čelnici HDZ-a, HDS-a, SDP-a, HSS-a, HNS-a, HSLS-a, HKDS-a i Socijalističke stranke. Pregovori o sastavu Vlade i tekstu sporazuma vođeni su intenzivno nekoliko dana u okolnostima sve veće ugroze sigurnosti građana i započetog rata. Sporazum o Vladi demokratskog jedinstva potpisan je 2. kolovoza 1991., a istog dana Vladu je potvrdio Hrvatski sabor.

Jeste li poznavali sve ministre prije njihova ulaska u Vladu?

U Vladu su ušli ministri usuglašeni sa svim potpisnicima sporazuma, mnoge od njih nisam poznavao prije imenovanja, ali su to bili uglavnom ljudi dokazanih organizacijskih sposobnosti i poznati hrvatskoj javnosti po svojoj stručnosti. Među njima su bila tri akademika, više profesora Zagrebačkog sveučilišta i ugledni gospodarstvenici.

Koje su bile obveze Vlade prema tom sporazumu?

Vlada je dobila težak zadatak. Godina 1991. bila je najteža za cijeli hrvatski narod, predsjednika Tuđmana, Hrvatski sabor i nas u Vladi te sve ostale državne institucije. U dramatičnim prilikama Vlada je trebala organizirati djelotvornu obranu Republike Hrvatske u nametnutom ratu i uspostaviti pravni poredak na cijelom njezinu području; zaštititi cjelokupno stanovništvo na ugroženim područjima bez obzira na nacionalnu pripadnost i osigurati povratak svih izbjeglica u njihova prebivališta te im pružiti pomoć za osiguranje uvjeta normalnog života; osigurati demokratska rješenja suživota hrvatskog naroda, dijelova srpskog i drugih naroda koji žive u RH; osigurati gospodarske uvjete za obranu RH unaprjeđujući tržišno gospodarstvo i privatno vlasništvo; ubrzati postupak razdruživanja iz SFRJ; osigurati strogo poštovanje Ustavom utvrđenih ljudskih prava i sloboda, kao i prava manjina na najvišoj europskoj i civilizacijskoj razini uz interni, a ako je potrebno, i međunarodni nadzor.

Navodim samo šest od devet točaka sporazuma, iz kojih se vidi zrelost i odgovornost parlamentarnih stranaka u uvjetima ratne opasnosti.

No u to je vrijeme dio HDZ-a, osobito u Slavoniji, bio nezadovoljan zbog oklijevanja da država energičnije reagira na puzajuću okupaciju.

Dramatičnosti stanja u hrvatskom društvu pridonosile su različite glasine o tome da se vlast ne može nositi s trenutačnim stanjem. Stvarala se klima nezadovoljstva, defetizma i apatije, prijetila je opasnost sukoba unutar hrvatskog korpusa. Radikali su pokušavali djelovati i na predsjednika Tuđmana zbog njegove umjerene politike ne shvaćajući da je upravo ta razborita politika taktiziranja, dobivanja na vremenu, bila jedina dobitna kombinacija za očuvanje države. Ističem, postojalo je jedinstvo svih hrvatskih političkih opcija glede obrane suverene, samostalne, demokratske Hrvatske i njezina međunarodnog priznanja.

Kako je bilo organizirati obranu države koja nije imala oružje?

Jedna od važnijih točaka sporazuma odnosila se na osiguranje cjelovitosti države, za što je bila potrebna hitna organizacija obrane. Hrvatskoj je godinu dana prije oduzeto oružje Teritorijalne obrane te je ostala s pješadijskim oružjem koje je imala policija i dio građana. Hrvatska se nalazila u ratu bez objave rata. Blokadom vojarni JNA i predajom varaždinskog korpusa i mnogih vojarni na teritoriju Hrvatske došli smo do znatne količine naoružanja za obranu. Istovremeno razvijali smo domaću proizvodnju opreme i oružja. Već ujesen 1990. počelo se proizvoditi eksplozivne naprave, a zatim je krenula obrtnička i tvornička izrada ručnih bombi, mina i streljačkog naoružanja, uz spektar drugog oružja i opreme. Do kraja 1991. proizveden je velik broj najrazličitijih provizornih borbenih sredstava, od pištolja i pušaka domaće izrade do različitog zrakoplovnog naoružanja, torpeda i daljinski upravljanih čamaca i automobila punjenih eksplozivom, bespilotnih letjelica, improviziranog topničkog naoružanja te oklopnih vozila.

Je li bilo dovoljno novca za obranu?

Domovinski rat, kao i obnova Hrvatske u poratnom razdoblju, financiran je većinom sredstvima hrvatskoga gospodarstva te sredstvima hrvatskih građana i našeg iseljeništva. Velika gospodarska poduzeća – brodogradilišta, Janaf, Đuro Đaković, Ina i druga – svoju su imovinu i raspoloživa financijska sredstva usmjerila u proizvodnju i nabavu opreme i naoružanja za hrvatsku policiju i vojsku. Prva oklopna vozila bila su prerađeni i oklopljeni kamioni. Dio naoružanja kupovan je u inozemstvu pod embargom. Poslije, kad je usvojen Zakon o obrani, organizaciju i opskrbu vojske vojnom opremom i oružjem preuzeli su Ministarstvo obrane i Glavni stožer Hrvatske vojske.

Tko su bili ključni ljudi u stvaranju Hrvatske vojske?

U počecima velikosrpske agresije i obrambenog rata ključni su bili ministar obrane general Martin Špegelj, ministar obrane Gojko Šušak, načelnik zapovjedništva Zbora narodne garde general Imra Agotić i načelnik Glavnog stožera Hrvatske vojske general Anton Tus, kojeg je predsjednik Tuđman imenovao na tu dužnost nakon što je zapovjedništvo ZNG-a preimenovano u Glavni stožer Hrvatske vojske. Za zamjenika načelnika Tusa imenovan je general Petar Stipetić. Odluka je donesena 3. kolovoza 1991., ali je objavljena poslije donošenja Zakona o obrani.

U mandatu vaše Vlade Hrvatska se odcijepila od Jugoslavije, no i to se dogodilo u dramatičnim okolnostima, nakon raketiranja Banskih dvora?

Operacija raketiranja Banskih dvora 7. listopada s namjerom likvidacije predsjednika Tuđmana i rukovodstva Hrvatske završila je sretno za hrvatski narod. Odgovor Hrvatske uslijedio je sljedećeg dana donošenjem saborske deklaracije o prekidu svih veza s bivšom Jugoslavijom i osamostaljivanjem Hrvatske.

Prije atentata na Tuđmana i vodstvo Hrvatske imali ste informaciju da JNA priprema masovne zračne udare na Zagreb te ste se obratili Gorbačovu?

Planovi napada na RH postojali su u vojnom vrhu Jugoslavije. O tome se posebno izjasnio general Tus, koji je planove napada ratnog zrakoplovstva na Hrvatsku odbio primiti. Dan poslije toga Tus je smijenjen s mjesta zapovjednika ratnog zrakoplovstva, umirovljen te dolazi u Hrvatsku. Bilo je pitanje dana kada će vojni vrh Jugoslavije odlučiti, s odobrenjem tadašnjeg Predsjedništva SFRJ ili bez njega, krenuti u napad. O tim događajima opširnije sam pisao u svojoj knjizi „Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske“. Dva zrakoplova JNA raketirala su Banske dvore 7. listopada 1991., na dan istjecanja moratorija na odluke Sabora o proglašenju neovisnosti. U to vrijeme u Banskim dvorima bili su dr. Franjo Tuđman, Stipe Mesić, Ante Marković i dr. Žarko Domljan, koji su slučajno bili u stražnjem dijelu zgrade i tako izbjegli smrt. Vlada je istog dana na dvije sjednice – ujutro prije raketiranja i navečer u 8 sati u zgradi Naftaplina – dovršila materijal za sutrašnju sjednicu Hrvatskog sabora s prijedlogom odluke o razdruživanju sa SFRJ. Nakon raketiranja obavijestio sam predsjednika da namjeravam zvati Moskvu, predsjednika Gorbačova ako uspijem, jer jedino Rusija može odvratiti vojni vrh od daljnjih bombardiranja i općeg napada na Hrvatsku. Veza je uspostavljena preko generalnog konzula Girenka i vezom preko Beča prenio sam molbu gospodinu Gorbačovu da svojim uplivom spriječi vojna djelovanja. Iste noći u 23.45 Gorbačov pismom traži: „Postoje informacije o pripremi u idućim satima napada na krupne industrijske objekte i centre a također na glavni grad Hrvatske, grad Zagreb. Takva eskalacija vojnih djelovanja dovela bi do velikih ljudskih žrtava, golemih materijalnih šteta i vjerojatno neprocjenjivih posljedica koje bi dovele do proširenja krize u Jugoslaviji i izvan nje, a štetno bi djelovale na mogućnost mirenja i izazvale negativnu oštru reakciju u svijetu. U ovom teškom trenutku sovjetsko rukovodstvo obraća se rukovodstvu Jugoslavije i vrhovnom komandantu JNA usrdnim pozivom da pokaže maksimalnu odgovornost i suzdrživost kako ne bi došlo do eskalacije, već do neodgodivog prestanka vojnih aktivnosti i bezuvjetnog poštovanja dogovora o prekidu vatre.“

U 2 sata ujutro obaviješteni smo o sadržaju pisma i o tome da je pismo istovremeno predano rukovodstvu u Beograd. Poznato nam je iz kontakata s ruskom stranom da je pismo usklađeno u konzultacijama sa SAD-om i Europskom zajednicom.

Kad ste upoznali Franju Tuđmana i kako ste postali njegov bliski suradnik?

Bilo je to 1990. godine. U to vrijeme radio sam u Moskvi u predstavništvu hrvatske vanjskotrgovinske organizacije Astra, koja je bila najvažniji izvoznik roba iz Hrvatske u Rusiju. Izvozila je uglavnom industrijske proizvode: lijekove, namještaj, strojnu opremu, duhanske proizvode i drugo. Vrijednost poslova u oba pravca bila je veća od 750 milijuna dolara godišnje. Moj posao promijenio je telefonski poziv predsjednika Tuđmana. Nisam ga osobno poznavao pa me iznenadio njegov poziv da hitno dođem u Zagreb na razgovor. Nije govorio mnogo, ali je vrlo uvjerljivo naglasio povijesni trenutak u kojem se odlučuje o stvaranju samostalne Hrvatske.

Dva dana poslije telefonskog razgovora stigao sam u njegov ured u Visokoj ulici. Kazao je vojnički jednostavno da me treba u ekipi, ne zbog mojeg političkog znanja i umijeća, već zbog iskustva u radu u gospodarstvu. Pred sobom na stolu imao je moj životopis sa svim detaljima o školovanju, radnom iskustvu, tehničkim znanjima, čak i o dva patenta s područja organometalnih spojeva. Molio sam da mi dopusti 24 sata za odluku zbog obiteljskih obveza. Srećom, moja je obitelj bila u Zagrebu, djeca su se tu školovala, a supruga je radila u Chromosu i brinula se o djeci i bolesnim roditeljima. Sljedećeg jutra ponovno sam došao u ured predsjednika i potvrdio da se priključujem njegovu programu i programu HDZ-a.

Iz Moskve sam se vratio u Zagreb i otišao u Vladu gospodina Manolića na mjesto potpredsjednika. Jedanaest mjeseci poslije imenovao me premijerom, a kad je 12. kolovoza 1992. položio prisegu kao ponovno izabrani predsjednik RH, istog dana – na moj osobni zahtjev – razriješio me dužnosti predsjednika Vlade. U 14 sati iselio sam svoje stvari iz predsjedničkog kabineta i predao dužnost gospodinu Hrvoju Šariniću, novoimenovanom predsjedniku Vlade.

Je li Tuđman htio da i u novom mandatu budete na čelu Vlade?

U više navrata razgovarao sam o tome s predsjednikom Tuđmanom nakon predaje svoje ostavke 20. svibnja 1992. i dogovora da ostajem do kraja mandata, tj. do novih parlamentarnih izbora. Svoju sam obvezu izvršio i, nakon parlamentarnih izbora održanih 2. kolovoza 1992., napustio sam Vladu. Ostao sam na dužnostima u Predsjedničkom vijeću, a u dva mandata biran sam za zastupnika u Hrvatskom saboru.

Kakvo je vaše mišljenje o Tuđmanu?

Predsjednika Tuđmana poštovao sam i cijenio ne samo kao političara širokih pogleda već i kao pouzdanog i iskrenog čovjeka sa srcem i razumijevanjem za probleme koji su mučili građane Hrvatske. Njegova politika pomirbe bila je dobro poznata svima nama koji smo s njime surađivali. Kao i njegov stav „bolje pregovarati s crnim vragom nego izgubiti jedan život naših ljudi“. Imao je odlučnosti suprotstaviti se nerazumnim zahtjevima dijela HDZ-ova establishmenta, koji je bio i protiv stvaranja koalicijske Vlade demokratskog jedinstva. Mnogi smo svjedoci njegove odlučujuće uloge u osamostaljivanju i stvaranju samostalne hrvatske države.

