Frane Lučić nije dobio ništa: Vlada mu daje novac kako bi umirila savjest

SUBOTA, 9.3.

Grozna vijest iz Vinkovaca. Na automobil ministrice Žalac naletjela je djevojčica iz njenog susjedstva, ali ne brinite, ministrici nije ništa. Djevojčica je odvedena u bolnicu. Najveći problem izazvao je prometni policajac koji je vrlo neoprezo utvrdio da je ministrica vozila bez važeće vozačke dozvole. Naravno, zla oporba se odmah digla na noge i traži da ministrica da ostavku.

NEDJELJA, 10.3.

Lika će se zaželjeti Dade, ali Dade više biti neće! Pade knez Like i Krbave i ode direktno u narodnu pjesmu. S četom najodanijih vitezova, dugo je odolijevao, ali protiv moćne ministarske moćne armade na čelu s mladim princem Kustićem, koja je izvela desant na Liku, nije imao šanse. Sada će Dado gledati s Velebita kako neki drugi dečki dijele sinekure i zapošljavaju uhljebe. Tužno je to, ali to je život.

PONEDJELJAK, 11.3.

Plače ministrica, plače Plenki, plače Vlada, plačemo i mi pred malim ekranima. Plačemo, samo iz pomalo različitih razloga. Ministrica plače, jer je udarila curicu, a mnogi drugi plaču, jer žive u zemlji u kojoj se otkrije da ministrica krši zakon tri godine, vozi bez vozačke dozvole, to se otkrije tek kada izazove nesreću i onda ostane na svojoj dužnosti.

UTORAK, 12.3.

Dugo je trajalo, ali i to se riješilo. Konačno smo našli krivca za tragediju na Pagu, gdje je jedan tata bacio svoje četvero djece kroz prozor. Kriva je ravnateljica zadarskog Centra za socijalnu skrb, Vesna Burčul. Ona je kriva što sustav ne funkcionira, što nema dovoljno socijalnih radnika, što se jedan radnik brine o stotinu disfunkcionalnih obitelji. Sada smo mirni. Do iduće tragedije.

SRIJEDA, 13.3.

Konačno su u Šibeniku našli suca, koji je u stanju osuditi Horvatinčića. Ugledni moreplovac, koji je imao nesreću da se na putu njegove jahte našla talijanska jedrilica, dobio je skoro pet godina zatvora. Presuda je nepravomoćna, pa se ne treba preuranjeno radovati da je pravda zadovoljena. Naravno, Tomo neće u odmah u kazamat, jer je dobio kaznu od 4,10 mjeseci. U Šibeniku i dalje imaju smisla za humor.

ČETVRTAK, 14.3.

U povjerenstvu za sukob interesa nemaju pojma o osnovama bontona! Zamislite, otvorili su istragu protiv Marijana Kustića, jer u imovinskoj kartici nije prijavio skupi sat. Pa kako je mogao znati da je skup, kada su mu ga poklonili mama i tata! Otkud je mogao znati da sat stoji skoro 60 000 kuna, koliko prosječan Hrvat zaradi za godinu dana. Takve stvari jednostavno nije pristojno pitati. Tako vam je to u obitelji.

PETAK, 15.3.

Izvještavaju mediji kako je Frane Lučić dobio 5,4,milijuna kuna i 6000 kuna mjesečne rente za pomoć i njegu. Krivo! Nije naš Frane dobio ništa. On je prije dvanaest godina izgubio prijatelje i zdravlje, a to nema cijenu. To je neprocjenjivo. Danas mu Vlada samo daje novac kako bi umirila vlastitu savjest nakon 12 godina duge pravosudne blamaže.

