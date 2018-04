Finski eksperiment propao prije roka

Pokret 5 zvijezda (M5S), stranka koja je dobila najviše glasova na parlamentarnim izborima 4. ožujka, može za taj rezultat zahvaliti prijedlogu koji je iznijela u predizbornoj kampanji o uvođenju plaća za sve građane koji traže posao ili imaju preniske dohotke.

A Finska, koja je to uvela eksperimentalno 2017. na uzorku od dvije tisuće ljudi u dobi od 25 do 56 godina, takvo je davanje prekinula prije roka. Eksperiment s davanjem tzv. temeljnog dohotka, koji u Italiji iznosi oko 560 eura, trebao je trajati do početka 2019. i ukupno koštati 20 milijuna eura. Izabrane osobe nisu morale pravdati gdje i kako troše novac pa nisu morale tražiti ni posao.

Finska liberalna konzervativna vlada prijevremeno je ukinula taj eksperiment jer, kako je objasnio finski ministar financija Petteri Orpo, primljeni iznosi bili su toliko visoki da se ni jednom nezaposlenom nije isplatilo tražiti posao. Prije uvođenja temeljnog dohotka oko 70 posto Finaca bilo je za takav oblik pomoći, a sada ih je samo 35 posto. Finska vlada najavila je nove oblike pomoći potrebitima. Umjesto temeljnog dohotka, uvest će se neki oblik, kako je rekao Petteri Orpo, temeljnog kredita.

Novac neće odlaziti izravno u ruke nezaposlenih, već u sustav beneficija za one koji imaju nizak dohodak. Ipak treba raditi.

Političari iz M5S-a više ne govore o temeljnom (građanskom) dohotku, već kažu kako će dobivanje novca biti uvjetovano prihvaćanjem posla. Nezaposleni će dobivati oko 760 eura za neki posao, ali ga treba i odraditi bez obzira na to sviđao mu se on ili ne. Ali obećanje nije glasilo tako u predizbornoj kampanji. Svaki bi talijanski građanin, govorilo se, samo zato što je građanin trebao dobivati novac. Mnogi nezaposleni na jugu Italije glasovali su za M5S upravo zbog novca. Bilo je to neka vrsta “kupovanja glasova”. M5S se hvalio kako Finska ima takav dohodak. A, što sada?