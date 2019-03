Fiktivne račune pravdali i radovima Tatjane Josipović i Anke Mrak Taritaš koje su digli s interneta

Analize GUP-a Zagrebačke županije, nabave cipela i namještaja, usluge utovara i istovara robe, premještanje humusa, kopanje kanalizacijskih kanala... samo su neke od nikad provedenih usluga koje su poslužile za plasiranje fiktivnih računa raznim tvrtkama. Fiktivne račune za spomenute usluge isporučivalo je šest trgovačkih društava u kojima je direktor bio Svetislav Josimović, a poseban kuriozitet je da je većina tih društava u kojima je on bio direktor specijalizirana za – trgovanje uredskom opremom. Sustav koji je Josimović osmislio poslužio je za izvlačenje novca, konkretnije 70 milijuna kuna. Novac je izvučen iz različitih tvrtki među kojima su i Trgovački centar Zagreb i Shopping City Zagreb, tvrtke koje vode trgovački centar Westgate, farmaceutska tvrtka Oktal Pharma, građevinska tvrtka Emporion plus..., a Josimovićev sustav izvlačenja milijunskih iznosa funkcionirao je od početka 2009. do travnja 2017. A onda su se Josimović i njegovi ortaci – među kojima su Edvard Galić, jedan od najpoznatijih trkača street racea, Marijan Škiljević, predsjednik uprave Oktal Pharme, Sandra Mamić, nećakinja Zdravka Mamića, Kristijan Gržetić, bivši glasnogovornik RTL-a, Matej Zadro, bivši PR stručnjak u GNK Dinamu... – našli na udaru USKOK-a i policije.

Rezultiralo je to prvo uhićenjem većeg broja osoba, potom istragom, a na koncu i optužnicom protiv ukupno 36 osoba predvođenih Josimovićem te pet trgovačkih društava i jedne udruge. Optužnica još nije postala pravomoćna, a tijekom istrage gotovo su svi osumnjičenici priznali krivnju te su iznijeli svoje obrane. Josimović je tako istražiteljima među ostalim opisao kako se izvlačio novac, kazavši im:

– Nisam ja nikoga vukao za rukav i pitao ga: “Je l’ trebaš lovu?” Na kraju ispada da su oni mene koristili kao bankomat. Oni su mene molili: “Daj! Daj!, Nađi! Nađi!” Kada je sve to počelo, s pojedinim društvima imao sam stvarnu poslovnu suradnju i stvarno sam im isporučivao uredski materijal. No kasnije sam s nekim osobama dogovorio i fiktivnu suradnju. Izdavao sam im račune za usluge koje nisu obavljene, a kada bi oni platili, iznos računa bez PDV-a prebacivao sam na svoje osobne račune i s njih podizao gotovinu. Za sebe bih zadržao proviziju koja je iznosila od jedan do 10 posto, a ostatak novca sam vraćao onome tko mi je platio fiktivni račun. Kad se za to pročulo, počele su mi se obraćati i druge osobe pa se lanac proširio – pojasnio je Josimović.

Na opisani način on i ostali u tom lancu, a jedan od njih je bio i Juraj Puškar, sebi su, tvrdi USKOK, pribavili korist od najmanje 12,9 milijuna kuna. Puškar je priznao da je fiktivno poslovao preko društava u kojima je bio direktor, Soleo media i Auto centar Soleo, no tvrdio je da nije znao da tvrtke kojima takve račune izdaje, to koriste za neplaćanje PDV-a. Tvrtke u kojima je Puškar bio direktor, bile su registrirane za pružanje usluga sunčanja u solarijima i manikiranja u trgovačkom centru West Gate, a fiktive račune isporučivale su, primjerice, za marketinške poslove za Avenue Mall.

Osim toga, Puškar je zainteresiranim klijentima ispostavljao račune i za intelektualne usluge, pa mu je tako Trgovački centar Zagreb u više navrata platio ukupno 5,7 milijuna kuna za fiktivne usluge. Jedna od takvih usluga bila je “Analiza GUP-a Zagrebačke županije, izmjene pravne regulative vezane za GUP, utjecaj na kretanje vrijednosti cijene zemljišta, utjecaj na tekuće probleme vezane za parcelaciju i pravne posljedice izmjene pojedinih odredbi”. Naravno da Puškarova tvrtka, koja se bavila pružanjem usluga solarija spomenutu analizu nikad nije napravila.

Račun od milijun eura

Ono za što je dobio milijune kuna, Puškar je iskompilirao iz ranih dokumenata koje je našao po internetu, a među dokumentima koje je koristio za svoju “analizu” bio je i rad dr. sc. Tatjane Josipović, supruge bivšeg predsjednika Ive Josipovića. Četrdesetak stranica iz njezina rada “Uloga zemljišnih knjiga u pravnom prometu nekretninama” završilo je u Puškarovoj “analizi” i to tako da su doslovno prepisane. Osim rada Tatjane Josipović, Puškar je za potrebe svoje “analize” prepisao i neke radove bivše ministrice Anke Mrak Taritaš te umirovljenog profesora s prometnog fakulteta Ivana Dadića. Plagijate je potom lijepo upakirao i kao studiju uvalio Shopping Cityju Zagreb, koji mu je za to platio 1,1 milijun kuna. Puškar je, tvrde istražitelji, plaćanje tih fiktivnih računa dogovorio s nekim od tadašnjih odgovornih ljudi Trgovačkog centra Zagreb, a jedan od njih bio je Ernest Kirchmayer.

– Društvo Soleo media Trgovačkom centru Zagreb izdavalo je brojne račune za razne usluge konzaltinga, savjetovanja, vođenja pregovora s novim potencijalnim najmoprimcima, izradu raznih analiza i sl. Plaćanje tih računa odobravao je Kirchmayer kao jedan od suvlasnika. Računi su izdavani na milijunske iznose, a usluge koje su bile navedene kao razlog plaćanja bile su smiješne i besmislene. Čak je i Porezna uprava u provedenom nadzoru utvrdila da su neke studije koje su dostavljene u prilogu tih računa jednostavno skinute s interneta. O tome sam izvijestila Kirchmayera, a on je rekao da nađeno revizorsko društvo koje će obaviti analizu poslovanja. Revizija je utvrdila niz nepravilnosti, a onda mi je Kirchmayer rekao da sve zaustavim – kazala je jedna svjedokinja ispitana u istrazi.

Vještačenjem poslovnih knjiga Trgovačkog centra Zagreb ustanovljeno je da su oni Puškarovoj Soleo Mediji, od studenog 2010. do travnja 2012. platili ukupno oko 9,5 milijuna kuna.

– Početkom 2013. imenovan sam za direktora Shopping Cityja Zagreb, a do travnja 2018. bio sam i direktor Trgovačkog centra Zagreb. Kada sam pregledavao poslovne knjige, vidio sam da su se puno plaćale razne usluge raznim tvrtkama. Našao sam i jedan račun Soleo Medije koji je iznosio oko milijun eura. To je bio račun za neku studiju, a kada sam pogledao studiju, bilo mi je jasno da je riječ o bezvrijednom dokumentu skinutom s interneta. Upozorio sam investitore da se tu možda radi o pranju novca, na što je jedan od njih zamalo pao sa stolice – kazao je svjedok Otto Barić.

Po istom sistemu novac je izvlačen iz Oktal Pharme, s tim da je taj “posao”, tvrde istražitelji, Josimović dogovorio s Marijanom Škiljevićem, koji je u toj tvrtki bio predsjednik uprave.

– Škiljevića sam upoznao na nekom domjenku pa smo u početku dogovorili izdavanje wračuna za nekakve električarske radove, a kasnije smo potpisali ugovore za održavanje računala i razne IT usluge. No ništa od toga nije se u stvarnosti radilo. Za sebe sam zadržavao proviziju od 10 posto, a ostatak sam predavao posredniku. To je trajalo dok policija nije počela s provođenjem izvida, nakon čega sam se sastao s Škiljevićem i dogovorio prekid suradnje – kazao je Josimović u obrani.

Da je surađivao s Josimovićem, priznao je i Škiljević, koji je na opisani način iz Oktal Pharme izvukao oko milijun kuna.

Jedna od intrigantnijih točaka optužnice odnosi se na ono što je s Josimovićem radio Danijel Artenjak. Artenjak je bio vlasnik tvrtke Napredni modeli, koji je na početku cijele ove priče bio osumnjičen. No na koncu se pretvorio u svjedoka, dok su osumnjičeni postali Sanda Mamić, nećakinja odbjeglog Zdravka Mamića, Kristijan Gržetić, bivši glasnogovornik RTL-a, i Matej Zadro, bivši PR stručnjak u GNK Dinamo. Njih su troje pak bili jezgra tima koji je 2014. na društvenim mrežama odrađivao kampanju za Kolindu Grabar Kitarović, a radili su i 2015. kampanju za HDZ. Artenjak, odnosno njegova tvrtka 2015. vodili su kampanju HDZ-a za parlamentarne izbore i on se u početku sumnjičio da je preko Josimovića izvlačio novac.

– Moje društvo Napredni modeli bili su nositelj tog posla za parlamentarnu kampanju HDZ-a 2015., a ravnopravni partneri bili su mi Gržetić, Zadro i Sanda Mamić. S njima sam i ranije surađivao na sličnim projektima, a njih su troje bili uključeni u gotovo sve aktivnosti vezene uz taj projekt. Pošto je moje društvo bio nositelj posla, imali smo dogovor s naručiteljem, odnosno HDZ-om da se nama isplati cjelokupni iznos za tu uslugu.

S Gržetićem, Zadrom i Sandrom Mamić dogovorio sam se da im za njihov dio posla isplatim 750.000 kuna. Kada sam platio sve što je moja tvrtka trebala platiti, kontaktirao sam ih i rekao im da mi isporuče račune za svoje usluge. Komunicirali smo e-mailom i njih troje kazali su da će mi račune za svoje usluge ispostaviti preko njihova partnerskog društva Bossman. Zadro mi je dostavio račune, a meni nije bilo ništa sporno što plaćam trećem društvu. Nisam htio ulaziti u njihove međusobne odnose, a osobno mi je bilo najbitnije da platim posao koji je napravljen – kazao je Artenjak.

E-mail ga spasio optužbe

Ta komunikacija putem maila na koncu je spasila od Artenjaka od optužbi za izvlačenje novca zarađenog u kampanji HDZ-a te ga od sumnjivca pretvorila u svjedoka, dok su Zadro, Gržetić i Sanda Mamić postali osumnjičenici. Novac koji je Artenjak uplatio na račun Josimovićeve tvrtke Bossman Josimović je podigao. Radilo se o ukupno 697.000 kuna, od čega je Josimović zadržao jedan posto. Ostatak iznosa je preko posrednika, a to je bio Marko Pecotić, proslijedio Zadri, a ovaj je to podijelio na tri dijela te su on, Gržetić i Sandra Mamić za sebe zadržali po 230.000 kuna svaki. Da se sve to odigralo tako, u obranama su potvrdili Pecotić, Gržetić, Zadro i Sanda Mamić.

– Žao nam je zbog svega i spremni smo nadoknaditi štetu državnom proračunu – kazalo je njih četvero u svojim obranama.

Nadoknada štete čeka i ostale optuženike koji će morati vratiti novac koji su izvukli uz pomoć Josimovića i njegovih tvrtki. S obzirom na to da su gotovo svi optuženici priznali to za što ih se tereti, lako je moguće da priča o sustavnom i pomno planiranom izvlačenju novca te ne plaćanju poreza bude okončana nagodbama i prije početka eventualnog suđenja.

