Facebook želi prigrabiti ovlast države

Iako je saslušanje utemeljitelja Facebooka Marka Zuckerberga pred Odborom za financije Zastupničkog doma američkog Kongresa trebalo biti posvećeno najavi Facebookove digitalne valute Libre, s pravom se pretvorilo u raspravu o ključnim pitanjima funkcioniranja današnje demokracije, ekonomskog sustava i slobode govora.

Pitanje Facebookove valute nije samo monetarno, nego je riječ o problemu koji duboko zadire u pitanja demokracije i suverenosti. Želimo li u ruke privatnih kompanija predati ovlasti koje su dosad imale samo države? I kako Facebook planira onemogućiti zloupotrebe i pranje novca u sustavu koji dopušta anonimnost? Mnogi upozoravaju da su Facebook i drugi tehnološki divovi, poput Amazona i Googlea, već sada moćniji od demokratskih država. Slučaj Libre to samo potvrđuje.

Veličina i monopolistički status Facebooka, Amazona i Googlea osigurava tim kompanijama superioran položaj u odnosu na politiku i regulatorna tijela, unatoč povremenim visokim kaznama što ih moraju plaćati. Te kompanije su od politike dosad dobile sve što su htjele. Iako Zuckerberg, koji u jednom satu, kako su prošle godine izračunali novinari portala Business Insider, zaradi 1,7 milijuna dolara, uvjerava da mu zarađivanje novca “nije glavni motiv”, nego želi “poboljšati ljudske živote”, njegov poslovni model upućuje na suprotan zaključak.

Za veliku većinu Amerikanaca, njih više od 90 posto, Facebook i Google su glavni izvor informacija, dok te kompanije istodobno kontroliraju skoro 60 posto tržišta oglasa, što znači i većinu prihoda s tog tržišta. Zuckerberg istodobno ne štiti dovoljno privatnost svojih korisnika i ne želi preuzeti odgovornost za širenje dezinformacija, premda je njegova kompanija zatečena na svim “mjestima zločina” u posljednje vrijeme, od Brexita do američkih izbora 2016. godine. Zuckerberg kaže da on vjeruje da ljudima treba dati glas i ne želi korisnicima ograničavati objave na njihovim profilima. To, međutim, ne rješava problem širenja lažnih vijesti i dezinformacija u političkim oglasima. Demokratska država mora pronaći rješenje za Facebook i ostale tehnološke divove ili će ubrzo i sama doći u pitanje.