Evangelizacijski smjer moderne duhovne glazbe

Duhovna glazba u Hrvatskoj posljednjih godina doživljava procvat i iz godine u godinu i s jedne strane sve više plijeni svojom kvalitetom i profesionalnom izvedbom, a s druge tu njezinu prepoznatljivost prepoznaje se i u javnosti tj. izvan crkvenih prostora. To će se itekako vidjeti, primjerice, sljedećih dana u dva događanja.

Prvi je dodjela nagrade Porin, gdje su za najbolji album popularne duhovne glazbe nominirani “Adoramus te” Božje pobjede, “Six string worship” Andreja Grozdanova & International praise community, “Sve činim novo” Emanuela te “Uskrs fest 2018.” izvođača s istoimenog festivala. A taj festival, “Uskrs fest 2019.”, drugi je događaj, koji će ubrzo nakon Porina, pokazati najnovija glazbena dostignuća na duhovnoj sceni. Lanjski “Uskrs fest”, pod vodstvom Marije Husar Rimac, pokazao je, primjerice, svu raskoš i snagu moderne duhovne glazbe, koja se formira u Hrvatskoj posljednjih godina. Snaga. Sila. Upravo tako bi se mogao opisati efekt koji taj procvat duhovne scene u Hrvatskoj donosi. I to nije obična, tj. ljudska sila, nego se prije svega radi o glazbenom izričaju nadnaravne, božanske stvarnosti, koja ne služi pukoj zabavi, nego je kadra mijenjati svijet. Upravo tako!

Duhovna glazba kroz stoljeća, a sada tako i moderna duhovna glazba, specifičan je oblik molitve i svjedočenja vjere, otvorenog poziva na obraćenje pa čak i ganutljive čežnje za sjedinjenjem sa Stvoriteljem. Na tim temeljima ponikli su deseci i deseci aktualnih hitova, jer i onima koji ih izvode i onima koji ih slušaju, svjedoče uvjerljivošću dubinskih promjena u ljudskom biću, jer nisu tek puki pjesmuljci o nekoj apstraktnoj ljubavi. Štoviše, publika koja sluša često ima osjećaj da se taj moderni izričaj obraća upravo svakome ponaosob, izravno i bez uvijanja, snagom i silom koja im danomice mijenja život.

To je recept za uspjeh duhovne glazbe posljednjih godina. Autentičnost i svjedočanstvo. To je ujedno i poseban oblik evangelizacije, koji ni s čime nije nadomjestiv i usporediv, jer glazba na poseban način prodire u čovjekovu dušu. Čini to stoljećima pa tako i sada u suvremenom svijetu, na način na koji je on može čuti i razumjeti. Pritom najveća zasluga pripada samim izvođačima, tj. cijelim timovima od producenata, glazbenika, tekstopisaca i svih ostalih koji su svoj glazbeni talent odlučili iskoristiti na evanđeoski način i sami sebe i svoje profesionalne karijere ugraditi u ove nove projekte. Upravo taj spoj bio je jamac kvalitete i autentičnosti suvremene duhovne glazbe.

Vidjet će se to jasno ovoga petka na dodjeli Porina, a zatim na “Uskrs festu” netom nakon Uskrsa te poslije, u svibnju, na mega duhovnom spektaklu Laudata “Progledaj srcem”, koji će se upravo kao potvrda popularnosti ovoga modernog duhovnog izričaja održati u zagrebačkoj Areni pred 12.000 ljudi. Sve to pokazuje da je duhovna glazba današnjice itekako “in”. Smjer koji treba slijediti i pažljivo osluškivati.