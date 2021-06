Grad koji ima džamiju, katoličku i pravoslavnu crkvu, gradi se sinagoga i svi žive mirno

Kosovski će stari grad Prizren, kako kažu njegovi stanovnici, uskoro postati europski Jeruzalem. Naime, unutar samo kruga od stotinu metara može se čuti poziv na molitvu iz džamije te zvona s katoličke i pravoslavne crkve, a uskoro će se i iz sinagoge, koja se gradi, moći čuti poziv na minjan. Naime, Židovi se jednom tjedno okupe u sinagogi, ali se obred može održati samo ako je ispunjen minjan, odnosno ako je prisutno barem deset odraslih muškaraca. Ako nije, tada se sa vrata sinagoge može čuti uzvik mladog dečka koji poziva na minjan, što znači da nedostaje određen broj muškaraca za molitvu. Sve te različite vjere i vjerski objekti karakteristika su Prizrena koji je unatoč ratu i vjerskim i etničkim sukobima na Kosovu sačuvao svoje multietničko blago.

– Prizren je zapravo Jeruzalem Europe, jer nigdje u svijetu nijedan građanin, bez obzira na njegovu vjeru i nacionalnost, nije slobodniji nego ovdje – kazao nam je antropolog dr. Nexhat Çoçaj, ističući kako od završetka rata, od lipnja 1999. do danas, nisu imali ni najmanjih sukoba između etničkih i vjerskih skupina, za razliku od Jeruzalema koji je, unatoč tome što ima posebno značenje za tri najveće monoteističke religije, stalno poprište sukoba i krvoprolića. Posljednji sukobi i krvoprolića koji su izbili zbog deložacije Palestinaca s područja Sheikh Jarraha gdje su većina, u čijem se susjedstvu nalazi i mjesto koje religiozni Židovi štuju kao grobnicu drevnog visokog svećenika Simeona Pravednika, prerasli su u pravi rat koji je u 11 dana odnio velik broj žrtava i doveo do velikog razaranja. Za najnoviji sukob opet je kriva povijest koja nikada nije bila lekcija tim trima monoteističkim religijama.

Vratio se suživot

No u Prizrenu se nakon završetka rata i srpske agresije suživot normalizirao.

– Ovdje se svaki posjetitelj svojim očima može uvjeriti da je Prizren europski Jeruzalem, grad u kojem ljudi mogu slobodno obavljati svoje vjerske aktivnosti. Nigdje u svijetu ne vjerujem da postoji takav sklad kao ovdje – kazao je Çoçaj.

Foto: Hassan Haidar Diab

– Ono što Prizren čini posebnim jest i činjenica da se simbol države Izrael, šestokraka zvijezda, nalazi u mnogim bogomoljama u Prizrenu. Na primjer u nekim tekijama, poput tekije sekta Halveti, Rufai itd. U munari džamije u središtu grada kao povijesni spomenik nalazi se Davidova zvijezda. Legenda kaže da su židovska zajednica i židovski obrtnici bili blisko povezani s Albancima. S druge strane, Davidova zvijezda vrlo je povezana sa šestokrakom zvijezdom i zvijezdom glavnog heroja Albanaca, Gjergja Kastriotija Skënderbeua, koji je imao isti simbol. Članovi sekta tijekom različitih razdoblja pokazali su se vrlo angažiranima u nacionalnoj stvari – napominje Nexhat Çoçaj.

Ono što je fascinantno i što potvrđuje njegove riječi jest to da se u isto vrijeme u kafiću ili restoranu može čuti pet različitih jezika; albanski, srpski, turski, bošnjački i goranski, i nitko ne obraća pažnju na to jer je to njihova svakodnevica. U Prizrenu danas nikoga ne zanima politika. Svi teže boljem životu i razmišljaju kako i na koji način zaraditi novac i preživjeti. Iako se Kosovo smatra najsiromašnijom zemljom u Europi, u Prizrenu, koji godišnje posjeti više od 150 tisuća stranih turista, to se ne osjeća. Za razliku od prije 16 godina kada sam posjetio taj grad, Prizren je danas neprepoznatljiv i pravi mamac za turiste. Puno je novih hotela, kafića i restorana s vrhunskom ponudom. Prizren je kroz povijest uvijek slovio kao kosovski dragulj u srcu Balkana, naslonjen na visoku Šar-planinu i umiven rijekom Bistricom, uz samu tvrđavu Kaljaja. Ovaj je grad pravo raskrižje civilizacija, bio je nastanjen još u antičko doba. Grad obiluje i povijesnim spomenicima, a uz muslimanske i vjerskim objektima pravoslavnog i katoličkog nasljeđa. Nakon što su Prizren 1459. godine osvojili Osmanlije, stoljećima kasnije grad je dobio novu urbanu strukturu, čaršiju i mahalu, monumentalne islamske građevine, Sinan-pašinu džamiju, Mehmed-pašinu džamiju, Hamam, Maraš, Kameni most, Suzi-džamiju i druge.

U jednom je razdoblju u Prizrenu bilo više od 23 džamije, 15 turbeta (groblja), 21 škola i četiri medrese. Sinan-pašinu džamiju, dragulj osmanskog građevinarstva i arhitekture, sagrađenu 1615., karakterizira visok i vitak minaret, jedan od najviših na Balkanu. Jedno od bogatstava Prizrena je i čuveni trg Šadrvan koji nije samo obična česma. Sami građani, putnici, putopisci i turisti koji njegovom vodom stoljećima gase žeđ, najbolje potvrđuju značenje njegova imena, koje na perzijskom znači „da odmoriš dušu“. Starosjedioci kažu kako u toj vodi koja curi iz česme postoji mistika koja vas, nakon što je popijete, vuče ponovno u taj grad. Ukras trga Šadrvan je Kameni most sagrađen još u vrijeme Osmanlija.

– Prizren je, kao što je povijesno poznato, po etničkoj pripadnosti i vjeri pripadao albanskim zemljama. Najveći dio stanovništva, oko 90 posto, čini albanski narod, a 10 posto je pripadnika ostalih manjina, među kojima su trgovci koji su došli iz inozemstva i ostali u Prizrenu. Danas osim Albanaca u Prizrenu žive i Bošnjaci, na lokalnom jeziku poznati kao Torbeš, koji zapravo nemaju nikakve veze s bosanskim Bošnjacima, zatim Srbi, Gorani i Turci – govori naš sugovornik.

Foto: Hassan Haidar Diab

– Prema povijesnim podacima, među poznatim prizrenskim obrtnicima bili su i Židovi koji su radili zajedno s Albancima. Treba napomenuti da je Prizren od 17. do 19. stoljeća bio poznat kao trgovačko i opskrbno središte za zlato. Na taj je način u Prizrenu postojalo 55 radionica oružja i 155 radionica za ukrašavanje oružja srebrom i zlatom. Dio te aktivnosti bili su i židovski obrtnici, a podrazumijeva se da su u ovom gradu postojale i sinagoge koje su obavljale vjerske obrede. Stoga je, nakon rata, jer se u Prizrenu još uvijek nalaze tragovi židovskih obitelji koje još uvijek žive u Prizrenu i koegzistiraju s Albancima, pozdravljen prijedlog za osnivanje sinagoge. Skupština Prizrena odobrila je zahtjev židovsko-albanske udruge da u Prizrenu bude sinagoga, i to blizu mjesta za koje se pretpostavlja da je na njemu nekada bila. Dakle, zgrada je podijeljena, a očekuje se da će ulaganja dolaziti od izraelske vlade i da će se dovršiti ta zgrada. U stvari, ta će sinagoga imati i ulogu muzeja pa će građani imati priliku upoznati se i s poviješću Židova. Također će se moći upoznati i s doprinosom Albanaca u spašavanju Židova od Srba i Nijemaca tijekom Drugog svjetskog rata. Ukratko, Prizrenci pozdravljaju ovu inicijativu, jer kao što su znali pokazati solidarnost s tim narodom u težim vremenima, nema razloga zašto se ne bi solidarizirali ni danas u danima mira – naglasio je Çoçaj.

Grad Prizren posjećuju ljudi iz cijelog svijeta te su počeli rušiti onu barijeru straha i trepeta da rat tamo stalno traje. Unatoč pandemiji koronavirusa, svaki vikend iz Makedonije, Crne Gore, Srbije pa i iz cijelog Kosova dolaze tisuće turista koji se provode i uživaju u čarima Prizrena.

Slave se svi blagdani

– Ljudi koji iz inozemstva dođu ovdje prvi put i sa sobom donesu predrasude, ostanu iznenađeni kako mi živimo i funkcioniramo. U Prizrenu nismo opterećeni ni vjerom ni nacijom. Naše je bogatstvo što je unatoč turbulentnim i ratnim situacijama stanovništvo Prizrena ostalo isto i svi živimo u ljubavi i toleranciji, bez razlike na vjeru i etničku pripadnost – govori dr. Nexhat Çoçaj, napominjući kako samo preko ljeta Prizren posjeti oko 100 tisuća ljudi iz cijelog svijeta, dok za vrijeme Dokufesta, festivala dokumentarnog filma, dođe više od 30 tisuća ljudi.

– To je za naš grad velika stvar kada uzmemo u obzir da smo mlada država i tek smo sada počeli ulagati u turizam. Mi Prizrenci imamo našu kulturu i tradiciju i ne zanima nas politika i uvijek ćemo tako živjeti. U Prizrenu na malom prostoru živi muslimanska, katolička i pravoslavna zajednica i nikada nije bilo trzavica ni ekscesa. Smatramo da je vjera osobna stvar svakog čovjeka i ne smije utjecati na svakodnevni život. Prije i poslije rata jako dobro živimo i sa Srbima. Oni govore albanski i turski, a mi srpski jezik. Slavimo sve, i kršćanske i muslimanske praznike i čestitamo ih jedni drugima.

Foto: Hassan Haidar Diab

Prizren je poznat i po Rock-festivalu NGOM, koji također posjećuju brojni turisti iz cijelog svijeta. Najviše turista dolazi iz Albanije, Turske, zapadne Europe, ali i iz Azije. Prizren ima i međunarodnu manifestaciju oldtajmera koja se organizira svake godine početkom ljeta te okuplja ljubitelje starih automobila. Isto tako, kompleks Prizrenske lige među značajnijim je turističkim destinacijama. Naime, 1878. na skupu Albanaca iz Kosova i dijelova Albanije u Bajrakli-džamiji osnovana je Prizrenska liga, kako bi se spriječilo provođenje odluke Berlinskog kongresa i onemogućavanje pripajanja teritorija koji su pripali Crnoj Gori i Srbiji, kao i postavljanja pitanja albanske autonomije u sklopu Turske. Slikovitost kompleksa stambenih zgrada, krivudavih sokaka i starih kuća omeđenih visokim bijelo okrečenim ogradnim zidovima iza kojih su raskošna dvorišta bogata bujnim zelenilom ovaj grad-spomenik čine jedinstvenim.

Ono što je zanimljivo, unatoč dugogodišnjoj dominaciji Osmanskog Carstva u kojem su dominirali muslimanski suniti, u samom Prizrenu dominiraju muslimani šijiti.

– Prema procjenama, šijiti na Kosovu čine više od 20 posto stanovništva, a većina ih živi upravo u Prizrenu. Grad Prizren trenutačno je preko 90 posto naseljen muslimanima, dok su u ne tako davnoj prošlosti stanovnici Prizrena imali više od 60 posto tarikata, odnosno šijita, ali s vremenom je ostao samo dio tarikata i nekoliko njihovih vjernika. Ovom prilikom moram naglasiti da je Prizren kao drevno naselje na Kosovu povijesno kao grad poznato više od 1000 godina. Do kasnog srednjeg vijeka više od 70 posto stanovništva Prizrena bili su pravoslavni Albanci. Od 16. stoljeća to se stanovništvo počelo islamizirati, no velik je broj pravoslavnih Albanaca posrbljen. S druge strane, albansko stanovništvo Prizrena s vremenom je iz pravoslavne vjere, ali i iz katoličke, prešlo na islam, u početku preko misionara koji su širili islam prije no što je Kosovo okupirala Turska. Tako u Prizrenu i regiji postoje mnogi tragovi misionara koji su došli iz dalekih zemalja poput Iraka, Irana i drugih zemalja. Na ovaj način, iz broja tarikata koji su danas u Prizrenu, poput tarikata Kaderi, Halveti, Sadi, Rufai, Melami, Sinani, Nakşibendi i Bektaşi, dokaz je da su nekad islamski vjernici većinom pripadali tim tarikatima, dok je kasnije, a posebno nakon sedamdesetih, broj vjernika u tarikatu padao, ali ne i muslimana, budući da je oko 96 posto albanskog stanovništva u Prizrenu islamske vjeroispovijesti – kazao je Nexhat Çoçaj priznajući da je rat ipak ostavio trag i donio promjene.

– Mentalitet stanovnika se promijenio. Više ne živimo pod stresom da će nas uhvatiti srpska policija. Život se počeo normalizirati. Treba dodati da je oslobađanje Kosova od srpskog režima utjecalo i na stvaranje obitelji između zajednica. Sve je više brakova između različitih zajednica koje žive zajedno i razlikuju se samo po jeziku, koji je režim potaknuo da lakše podijeli narod Prizrena, koji je ipak ostao ujedinjen i tolerantan prema svim etničkim i vjerskim skupinama. I naš europski Jeruzalem, za razliku od bliskoistočnog, nikada više neće vidjeti mržnju, netoleranciju i ratove – zaključio je Çoçaj.