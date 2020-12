Europska unija dala ultimatum Poljskoj i Mađarskoj

Europska unija dala je ultimatum Poljskoj i Mađarskoj na njihov veto na bilancu 2021.-2027. i Fond za obnovu. Ne bude li do utorka došao pozitivan znak iz Varšave i Budimpešte za izlazak iz te situacije, prijeći će se na plan B, upozorio je europski diplomat. A plan B znači usvajanje Recovery funda za 25 zemalja članica EU, dakle bez Poljske i Mađarske. Odluku o tome trebaju donijeti šefovi država i vlada na sastanku Europskog vijeća najavljenog za četvrtak i petak.

Europska komisija je već najavila da radi na alternativnim rješenjima kako bi se zaobišao veto Varšave i Budimpešte. Na stolu su neke pretpostavke, ali njemačko predsjedništvo EU je odlučno: ako Mađarska i Poljska ne prihvate mehanizam o vladavini prava kao uvjetu za dobivanje novca, EU će ići dalje bez njih.

Za te dvije bivše realsocijalistiške države postoji zapravo samo jedan put, odnosno poštovanje sporazuma Europskog vijeća od 21. srpnja u kojem se govori o uvjetu poštovanja vladavine prava, što je jedan od temelja EU. Te su države upravo zahvaljujući inzistiranju na vladavini prava, na slobodama koje u svojim korijenima ima EU, mogle izaći iz realsocijalizma. No, od kada su u tim državama na vlasti poluautoritarne vlade sistematski se krše vrijednosti sadržane u europskim ugovorima.

Poljska i Mađarska ne poštuju prava manjina i političke oporbe, biraju suce na osnovi njihove vjernosti prema vlasti, uvode restrikcije na zakon o pobačaju, kontroliraju medije i usmjeravaju ih, pa i europske fondove, uskom krugu svojih podupiratelja. Dvije države imaju naizgled i lagani način za izlazak iz te situacije, odnosno da potvrde da neće kršiti norme pravne države. To bi omogućilo da se ide naprijed s fondom za obnovu, ali bi dvije države i dalje bile pod europskim povećalom.

Zašto ih EU onda ne izbaci iz članstva, kao što je to 2016. tražio luksemburški ministar vanjskih poslova Jean Asselborn ili kao što je to zatražio prije nekoliko mjeseci nizozemski premijer Mark Rutte? Dva su razloga zašto EU dosad to nije tražio. Prvi i možda malo banalniji je to što takva procedura nije nimalo lagana, a drugi i važniji je što bi takvo isključenje (jedno ili više njih) imalo vrlo negativne posljedice za cijeli EU, a takvo što se ne želi jer je u tijeku i izlazak Velike Britanije iz Europske unije koji je potaknuo slične ideje i u drugim zemljama.