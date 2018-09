Europa je najujedinjenija bila za nacizma; u konsenzusu oružja i kolaboracije, a na poligonu straha

Razmišljate li ikad o tome što to Europu drži na okupu? Koji su to elementi što kontinentu uobličuju deklarativnu fizionomiju, dok stari organizam zaudara po raspadanju idejnopolitičke strvine koja je u punoj brzini dobrih namjera ipak ispala previše daleko od zamišljenog. Europu na okupu ne drži karizmatični vođa. Već dugo u sivoj bezličnosti birokratske “mašingevere” nema ljudine među čovjekolikim političarima.

U nesrazmjeru ambicije i objektivnih sposobnosti izrodit će se nakaradni sustavi demokratske retardiranosti pri čemu će narod sam tražiti da ga se oslobodi slobode u ime manjeg straha od straha. Europu danas ne veže ni religija. Ne samo da je islam odavno ponudio ošarenjivanje vjerske jednoličnosti, nego se i unutar kršćanstva, uz barem tri dominantne sekte, ne može ni sanjati sklad boga.

Ako bismo Europu definirali kao kršćansku, bi li bila katolička, pravoslavna ili protestantska ili bi pak najjednostavnije bilo reći da je šizmatička. Bi li katolici pristali pokloniti se pravoslavlju, bi li pravoslavlje pristalo obrijati brade u skutima latinske licemjerne uglađenosti? Teško. Religija je odavno etatizirana. U Europi i dalje šizma glavu čuva pa ovdje bog nikada nije bio prilika za univerzalnost, nego alibi drobljenju. Mega europska država također neće zbog kontradikcija nikad zaživjeti kao demokratska pozornica. I to ne samo zato što uskogrudnost europskih nacionalizama ne pristaje napraviti dovoljno kompromisa za multi-zajednicu, nego ni iz SFRJ nije ništa naučila; nije se ta država raspala zbog balkanskog divljaštva, nego zbog uglađene europske nekonzistentnosti, zbog toga što nije bila zrela ili nije željela od samih početaka višenacionalnu zajednicu postaviti na logične osnove. Zbog toga ne samo da Europa nema jedinstvene politike nego nema ni političkih podudarnosti.

Europi je danas deklarativno ostao samo antifašizam i na to se, za sada, poziva u svim manifestacijama i analizama svog civilizacijskog DNK. No, je li fašizam poražen ili je samo odložen? Je li to bila armagedonska bitka s krajnjom konzekvencom ili se radi o ratnom perpetuumu koji nikada neće stati, kao što ni nacizam nikada do kraja ne može biti pobijeđen oružjem, nego isključivo kontinuitetom jednakosti, bratstva i slobode. Sarkazam je tim veći da konzervativne snage, koje vrlo često miksaju koktele vjere i politike, tu ne vide problem premda je riječ, biblijski uzevši, o vječnoj borbi dobra i suštinskog zla, nacifašističkom konceptu svijeta koji je crnilo pakla zacrvenio tek onim kracima potrebnim za spaljivanje žrtava.

Zašto oni koji tvrde da vjeruju u boga ne vjeruju u namjere anti-boga ili je sam njihov bog baš anti-bog? Nacizam je bio posljednji model koji je Europu učinio doslovno jedinstvenom, opet izuzev Britanije, ali su ideja i metoda bile abnormalno idiotske. Konsenzus oružja i kolaboracije na poligonu straha i superkontrole odvojio je državu od sile logike i formulirao je oko logike sile. Tražeći nakon toga mekši pristup “ujedinjavanju”, krenulo se od naizgled perifernog gospodarskog zajedničarenja, tada jedino mogućeg. Političke su rane bile previše svježe da bi namjera o Europi bez ratova mogla proći bez – borbi.

No, tko bi rekao da će u protoku vremena, umjesto zarastanja i sušenja krasti, krenuti zagnojavanje i otvaranje neonacističkih čireva. Relativizirati danas antifašizam ne znači obezvrijediti jedan pokret, nego uništavati jedini način života. Nacisti se sad neće izjašnjavati kao nacisti, naravno, nego kao oni koji dolaze u ime slobode od drugačijeg. Zato je netočna formulacija da ovo vrijeme oživljava nacizam; on samo iz stanja političke hibernacije ulazi u fazu dominantne akcije. Osim toga, kako zamišljati europsko jedinstvo bez Rusije, geostrateškog giganta koji kad ga se tretira kao pogranično-susjedski slučaj neminovno dovodi do planetarnih pregrupiranja.

Europu na kupu ne drži niti euro, kolosalna numizmatička izmišljotina, kao što je ne drži ni plural, jer se glumljenje plurala koristi kao paravan esencijalnoj totalnosti. To što se svijet dijeli na pola nije plural. Ili je smisao Europe najbolje razumio Huxley napisavši još 1946.: Ne postoji razlog zbog kojeg bi novi totalitarizam nalikovao starom. Vladanje batinama i vodovima za strijeljanje, umjetno izazvanim nestašicama, masovnim zatvaranjima i progonstvima, nije samo nehumano; dokazano je kao nedjelotvorno – a u doba razvijene tehnologije nedjelotvornost je grijeh protiv Duha Svetog.

Stvarno djelotvorna totalitarna država bila bi ona u kojoj svemoćna izvršna vlast političkih glavešina i njihove vojske upravljača kontrolira populaciju robova koje nije potrebno prisiljavati jer oni vole svoje robovanje. U današnjim totalitarnim državama, zadaća da robovi zavole svoje robovanje dodijeljena je ministarstvima promidžbe, masmedijima i učiteljima... Istina je predivna, no još je ljepša, s praktične strane, šutnja o istini... Ljubav za robovanje može nastati samo kao rezultat duboke osobne revolucije u ljudskom duhu i tijelu... Ne odlučimo li se za decentralizaciju, imamo samo dvije alternative na izbor: ili nekoliko nacionalnih militariziranih totalitarizama koji se temelje na zastrašivanju uništenjem civilizacije ili uz ograničeno ratovanje neprekidno održavanje militarizama; ili pak nadnacionalni totalitarizam koji će se pojaviti zbog društvenog kaosa uzrokovanog brzim tehnološkim napretkom i koji će zbog potrebne učinkovitosti i stabilnosti prerasti u utopijsku tiraniju blagostanja...

Pogledajte video o misterioznim ljudima - tko su zelena djeca, svjedokinja Kennedyjeva ubojstva...: