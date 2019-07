EU više ne funkcionira glatko i zato Macron koči proširenje

Stav francuskog predsjednika Emmanuela Macrona kako ne treba dalje širiti Europsku uniju dok se ona sama temeljito ne reformira kao hladan tuš djelovao je na države zapadnog Balkana, poglavito na Srbiju i Crnu Goru, koje su najdalje odmaknule u pretpristupnim pregovorima i otvaranju pojedinih pregovaračkih poglavlja. Upravo je mogući skori ulazak u EU ono što daje snagu stanovništvu ovih zemalja da izdrže ekonomske teškoće, nizak standard, ali i da progutaju pokoju gorku tabletu reformi koje je Bruxelles i međunarodna zajednica od njih tražila. I to sve s vizijom relativno skorog boljeg života, otvaranja tržišta njihovim proizvođačima, uklanjanja granica i prepreka u putovanju ili traženju posla na području cijele Europe. I sada je to sve zaustavljeno na nedefinirano, zasigurno ne kratko vrijeme.

Macronov stav prilično je jasan, EU više ne funkcionira onako “glatko” kao u vrijeme dok ju je činilo samo 12 država. Sadašnjih 28 članica teško postiže konsenzus oko ne samo bitnih već i relativno sporednih pitanja, a uvođenje novih zemalja u Uniju proces odlučivanja ili dogovora situaciju bi dodatno zakompliciralo. No s druge strane, nema nikakve sumnje kako ovakav Macronov stav, odnosno stav Francuske, koja može uložiti veto na prijam bilo koje nove članice, kao i inače tvrdi stav Nizozemske prema proširenjima, prema zemljama zapadnog Balkana nije pošten.

Nije riječ o novcu. Financiranje cijelog niza projekata na području BiH, Srbije, Crne Gore i ostalih zemalja regije je osigurano, a projekti se odvijaju prilično dobrom dinamikom. No novac ne kupuje način života koji članstvo u EU osigurava svojim građanima.

Zemlje zapadnog Balkana polagale su prilično velike nade u hrvatsko predsjedanje EU početkom sljedeće godine. Čak je i srbijanski ministar vanjskih poslova Ivica Dačić iskazivao radost zbog hrvatskog predsjedanja jer smo “svi mi naši i međusobno se trebamo podupirati”. Službeni Zagreb nije imao ništa protiv pomoći susjedima u procesu pridruživanja, no sve je to sada očito na ledu. No najgore je ipak prošla Sjeverna Makedonija, koja je upravo radi ulaska u EU i NATO promijenila čak i ime nakon dvadesetogodišnjeg sukoba s Grčkom.

