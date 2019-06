EU izbori postigli su najvažniji rezultat – novo miješanje karata na domaćoj političkoj sceni

U Hrvatskoj će jedna vijest ostati nezapažena. Ništa to i ne čudi jer u našoj državi vlada kultura neodgovornosti na svim razinama. Ne samo u politici, ali politika je u najvećem fokusu javnosti. Vijest, naime, glasi, da će se predsjednica njemačkog SPD-a Andrea Nahles povući s dužnosti predsjednice stranke i šefice Kluba zastupnika SPD-a u njemačkom Bundestagu. Zašto? Jer time preuzima odgovornost za loš rezultat SPD-a na nedavno provedenim izborima za EU parlament.

Nije bilo izgovora da su to nevažni izbori za SPD. Nije bilo izgovora da će se prava snaga SPD-a potvrditi tek na parlamentarnim izborima. Nije bilo izgovora da stranačka tijela tek trebaju analizirati zašto je došlo do neuspjeha. Nije bilo nikakvog izgovora zašto šefica stranke ne bi preuzela odgovornost za izborni debakl. Ona je postupila u maniri zdrave demokracije. Izbori nisu prošli dobro za stranku, ja sam stranku vodila, i ja se moram maknuti da stranka može s novim vodstvom na iduće izbore po bolji rezultat. Amen!

U Hrvatskoj? Već sam pisao da je, primjerice, Božo Petrov odmah trebao dati ostavku na mjesto šefa Mosta. Jer je Most očekivao čak i dva mandata u EU parlamentu, a na kraju su ostali ispod izbornog praga, donedavno treća/četvrta politička opcija u zemlji. I Petrov i glavni tajnik stranke Nikola Grmoja trebali su odmah podnijeti ostavke. Jer su obojica davali glavni ton Mostovoj politici i kampanji, zajedno s najglasnijim Mirom Buljom. I onda kako reći da nam Most nudi nešto novo u hrvatskoj politici, kad se njegovi vodeći ljudi ponašaju kao i ovi dosadašnji? Petrov nije ni pomislio na ostavku. Eto, stranka će sad nešto analizirati. I poručuju kako su im EU izbori bili i tako manje važni, da će se njihova snaga vidjeti na parlamentarnim izborima. Zanimljivo kako je njemačkom SPD-u to jako važno bilo, a jednom Mostu totalno nevažno.

No izbori su dobra prilika uvijek da padnu maske s političara i stranaka. Most je pao i na testu kod birača, ali i na testu demokracije. Baš kao i Živi zid, koji je također nudio nekakvu alternativu vladajućima, velikima, dosadašnjima, a pokazali su se ne samo kao teški destruktivci, nego i još jedni u nizu koji grabe položaje za debele plaće. Krš kod njih nakon EU izbora, gdje na kraju o zastupniku u EU odlučuje supruga predsjednika stranke, najbolje govori o njima i njihovoj politici. Zato su i ostali samo na jednom mandatu, jer im je dobar dio glasova preoteo Mislav Kolakušić, kao i Mostu.

Ali sve je to dobro, EU izbori su polučili najvažniji rezultat – novo miješanje karata na domaćoj političkoj sceni. Jer je do ovih izbora u hrvatskoj politici sve više smrdjelo na ustajalu močvaru. HDZ je vladao bahato, bez ikakve suvisle oporbe, s minornim HNS-om u koaliciji, i manjinama pod vodstvom etnobiznismena. Jednostavno se u zraku osjećala nasušna potreba nekakvih promjena! I bome se močvara dobro prodrmala, i još će se više drmati.

Dobro je da se drma u HDZ-u, da se prodrma Plenkovića, kojemu također nije na pameti da preuzme odgovornost za debakl na izborima. Ako već ne ostavka, barem da prizna da je i on dijelom odgovoran. Ma kakvi, što bi on bio odgovoran.

Drugi su ga opstruirali, pa je njegov posilni Kuščević odmah u noći proglašenja izbornih rezultata najavio „mjere“! Neće oni sebi nametnuti „mjere“, drugi su krivi što oni nisu dobili koliko su mislili da zaslužuju. Oni neki drugi su sastavljali listu? Oni neki drugi su na vrh liste stavili Karla Resslera i sastavili jadnu listu? Oni neki drugi su davali ton kampanji? Oni neki drugi su iz kampanje i uopće iz prvih redova izgurali sve Plenkoviću nepodobne? Ili je sve to Plenković osmišljavao i vodio i kontrolirao i dirigirao?

Novo dijeljenje karata bit će vrlo brzo, već u prosincu, kad ćemo na predsjedničke izbore. I tu se već debelo valja iza zavjese. Zoran Milanović neće biti posebno iznenađenje ako se konačno kandidira.

Ali je zato već pravu pomutnju napravio Miroslav Škoro, samom mogućom namjerom da bi se možda mogao kandidirati. Čiji je on projekt? Bio je glavni na Danu grada Zagreba, na Danu Oružanih snaga, na TV-u je stalno u kampanji protiv raka debeloga crijeva… Kao da je već predsjednik. Možete li zamisliti kakav je bio šamar u oči sadašnjoj predsjednici kad joj je Škoro pjevao u Lisinskom pred cijelom njezinom vojskom, onaj koji joj je teška prijetnja za njezinu fotelju? Taman posla da predsjednica automatizmom dobije drugi mandat. Neka se dobro znoji!