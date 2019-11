EPP u Zagrebu za novo razdoblje

Zagrebački Kongres Europske pučke stranke važan je i zato što je izborni i zato što tzv. tradicionalne stranke trebaju pronaći novu “limfu” pred najezdom populista i suverenista. Demokršćanske stranke, nadahnute europejcima kao što su bili De Gasperi, Adenauer i Schumann, osnovale su 1976. godine EPS. Poslije su se pučanima pridružile druge stranke desnog centra, odnosno sve one koje su bile alternativne ljevici i lijevom centru. No pučani nisu u svoje redove htjeli primiti stranke koje nisu bile izrazito proeuropske, koje su se predstavile kao suverenističke, kao što su one Francuskinje Marine Le Pen ili Talijana Mattea Salvinija. Upravo te suverenističke stranke ušle su na europske izbore u svibnju ove godine s namjerom da na njima pobijede, postanu većina u Europskom parlamentu i na određeni način razbiju Europsku uniju.

EPP okuplja 73 stranke iz 39 zemalja među kojima su i sve iz EU. Posljednje dvije godine EPP je redovito organizirao sastanke s ministrima njezinim članovima iz pojedinih zemalja prije sastanaka Vijeća EU. Tako su organizirani sastanci ministara vanjskih poslova, ekonomije, industrije, socijalne skrbi, obrane, poljodjelstva, energije, unutarnjih poslova, prometa... Dogovaraju se kako bi se trebali držati kada je riječ o temama koje će biti na dnevnom redu na sastancima pojedinog vijeća. Osim toga, organiziraju se susreti pučana članova Europske komisije. Na osnovi izmjena pravila unutar EU iz 2007. EPP organizira i paneuropsku predizbornu kampanju.

Premda svaki član EPP-a brani i interese države u kojoj je izabran, ipak u europskim institucijama zagovara i kršćanske vrijednosti. Nekada su sastanci i kongresi EPP-a bili ključni za određivanje političkog smjera unutar europskih institucija. Danas su se, barem prema onome što prenose mediji, ti sastanci usmjerili na nalaženje načina kojim bi se zaustavio val populizma. Jesu li tzv. tradicionalne stranke, pa prema tome i pučke, u krizi? Možda bi zagrebački kongres mogao dati odgovor na to pitanje. Po tome bi Zagreb mogao ući u povijest, kao mjesto na kojem su pučani dogovorili novu europsku politiku.