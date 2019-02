Episkopu Irineju u svakom biskupu čuči mali ustaša

Dokažite da niste ustaše, pa ćemo se dalje lijepo družiti… Tako bi, otprilike, glasila teza glasnogovornika Srpske pravoslavne crkve episkopa bačkog Irineja, u izjavi u kojoj je “s nogu” reagirao na pismo koje mu je uputila Hrvatska biskupska konferencija. Hrvate i Katoličku crkvu tijekom komunizma mljela je upravo ista ta teza, tj. od njih se neprestano tražilo da “dokazuju” da nisu ustaše.

To je bio najteži kamen koji je pritiskao hrvatsku dušu u SFRJ, jer koliko god dokazivao da nisi ustaša, nego da samo voliš svoj narod, svoju Crkvu, svoju obitelj, nisi to mogao nikako i nikada do kraja dokazati. U svakom je Hrvatu, u očima Beograda, uvijek čučao mali ustaša, kojega bi za uši izvukli kad bi zatrebalo. Čak je, sjećate se, to otišlo toliko daleko da je Beograd i papu Ivana Pavla II. žigovao kao ustašu. Nazdravlje!

I danas je, očito, tako. Taj se stav, kao što se zna, u srbijanskoj politici nije promijenio ni do danas, a očigledno ni u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Premda se u tome ne smije generalizirati jer takve stavove zastupaju radikalni episkopi, koji, kao što se priča, jako dobro manipuliraju patrijarhom-provincijalcem iz Niša (kako ga interno zovu) i do maksimuma napinju odnose s Katoličkom crkvom.

Apsurdno je da se od hrvatskih biskupa traži da dokažu da nisu ustaše. Pravoslavni episkopi su zajedno s Miloševićem utirali put agresiji kojom je upravo na četničkim zasadama započeo rat protiv Hrvatske i BiH. SPC je tada (na čelu sa zagrebačko-ljubljanskim mitropolitom Jovanom, koji je zamjenjivao nasmrt bolesnog patrijarha Germana) povukao sve episkope iz Hrvatske i 99 posto svećenika, nadajući se brzome slomu i pobjedi u ratu. Kada se to nije dogodilo, SPC se vratio u Hrvatsku, ali je neargumentirano optuživanje Hrvatske i Katoličke crkve za ustaštvo očito i dalje ostalo. Čak ni neuspješna blokada Stepinčeve kanonizacije nije otrijeznila zapjenjene episkope iz Srbije koji takvim držanjem najviše štete pravoslavnom puku i subraći episkopima u Hrvatskoj. O odnosima s Katoličkom crkvom u Hrvatskoj da se i ne govori.

Pogledajte video: Demografska slika Hrvatske