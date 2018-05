Ekipa zbog koje je morala otići Martina Dalić

Hotmail, u Hrvatskoj potpuno zaboravljen provider elektroničke pošte posljednjih je tjedana dobio nevjerojatnu i besplatnu reklamu nakon što se javnost počela prvo zabavljati, potom analizirati, a sad ozbiljno brinuti zbog detalja prepiske sada već bivše potpredsjednice Vlade Martine Dalić s ljudima od povjerenja koji su joj asistirali u pisanju lex Agrokor. Nezgodna je okolnost to što je većina skupine Borg, kako su se sami nazivali svoj rad za državu, dobro naplatili radom u Agrokoru.

Iako se u javnosti rado razbacuju stotinama milijuna kuna koje su navodno uzeli savjetnici, istinitosti radi, valja naglasiti da su ukupne savjetničke usluge do kraja ožujka stajale 321 milijun kuna, od kojih su većinu naplatili strani pravni i financijski konzultanti. Tim savjetnika za restrukturiranje do sada je naplatio 159 milijuna kuna. Izvanredna uprava Agrokora predvođena Fabrisom Peruškom obećala je javnosti da će objaviti detaljne podatke o isplatama svakoj pojedinoj savjetničkoj tvrtki, međutim to se još nije dogodilo pa se može samo pretpostavljati koliki su dio kolača uzeli ljudi koji su s M. Dalić pisali zakon. Procjene variraju od 25 do 30 milijuna kuna tijekom 2017. godine pa sa sigurnošću možemo tvrditi da je riječ o poslu s desecima milijuna kuna. Dobra je to naknada za mjesec i pol volonterskog rada, ali to nije bio nimalo lako zarađen novac.

Domaći konzultanti možda i jesu došli do prilike za zaradu u Agrokoru zbog povezanosti s politikom, ali su se u posrnulom koncernu poprilično naradili. Akteri procesa spašavanja Agrokora uvjeravaju da su upravo 'domaći dečki' odradili krvavi posao te uvjeravali međunarodne savjetnike u to koliko je bitno izaći u susret dobavljačima, platiti najmanje u lancu poput OPG-ova..

Vodili su intenzivne pregovore sa suprotstavljenim stranama, ali i davali sliku o načinu poslovanja u Hrvatskoj bez koje bi financijsko restrukturiranje u Agrokoru pošlo naopako. Vjerovnici, naročito oni iz redova dobavljača, vjerojatno zbog te njihove uloge, i dalje ne vide ništa sporno u njihovu angažmanu, a nisu se nikad ni bunili protiv honorara koje su im isplaćivali iz svojih sredstava. Iako je javnost puno puta postavila pitanje opravdanosti honorara i njihove razine, članovi privremenog vjerovničkog vijeća uvijek su isticali da su konzultanti plaćeni u skladu s europskim standardima i u skladu s njihovim očekivanjima.

– S obzirom na magnitudu Agrokorovih problema i dugova, bez međunarodnih savjetnika i lokalnih stručnjaka i golemog napora izvanredne uprave, mislim da ne bi bilo moguće da danas budemo tu gdje jesmo – poručila je Dijana Nikolova iz VTB banke prije nekoliko dana, kao i predstavnik Knightheada Andrew Shannahan koji je istaknuo da 'troškovi jesu vrlo visoki, ali su i nužni da završimo slučaj koji je tako složen kao ovaj'. Najtransparentniji trošak je onaj koji je izdvojen za primanja izvanrednog povjerenika. Ante Ramljak je za cijeli svoj mandat plaćen ukupno oko milijun kuna u bruto iznosu.

Posao stoljeća?

A kolike su zaista naknade, zna se za Altera Savjetovanje i Texo Management čije su fakture u jednom trenutku objavljene dok se prihodi ostalih borgovaca mogu neprecizno iščitavati iz podataka o prihodima i neto dobiti njihovih tvrtki za 2017. godinu. Texo Management, tvrtka u kojoj je Ramljak bio zaposlenik pa čak i u mjesecu u kojem je stupio na čelo Agrokora kao izvanredni povjerenik, ima ugovor po kojem tjedno fakturira oko 220 tisuća kuna, odnosno točnije 971.576 kuna mjesečno. U godinu dana angažmana uprihodila je 11,6 milijuna kuna. Ako bi uspjeli postići nagodbu u srpnju, ukupan iznos prihoda Texo Managementa popeo bi se na više od 14 milijuna kuna. Imaju pravo i na naknadu za uspjeh čiji uvjeti ni iznos nisu objavljeni.

Po podacima iz poslovnih izvještaja vidi se da je Texo lani pojačao prihode za više od sedam milijuna kuna, na ukupno 8,8 milijuna kuna. Imali su izuzetno visoke troškove poslovanja pa su na kraju godinu završili s neto dobiti od 3,4 milijuna kuna. Altera Savjetovanje u kojem je glavni savjetnik Branimir Bricelj, a s njim radi i Marko Delić koji je također član grupe Borg također ima mjesečni honorar od gotovo milijun kuna, odnosno 981.468 kuna mjesečno, što znači da je u godinu dana uprihodila 11,7 milijuna kuna. Njihovi prihodi porasli su sa 771 tisuću u 2016. godini na 9,09 milijuna kuna ili 1080 posto, ali za razliku od Texa, oni su bolje upravljali troškovima. Dok poslovni rashodi Texa iznose 5,3 milijuna kuna, poslovni rashodi Altere iznosili su samo 724.000 kuna, što je na kraju rezultiralo dobiti od 8,4 milijuna kuna, na što će, prema podacima Fine, platiti 1,5 milijuna kuna poreza državi.

InterCapitalov Tonći Korunić sam je u javnosti prikazao koliki su bili prihodi od rada koji je obavio u Agrokoru. Naime, Korunić je u Agrokoru radio do studenog prošle godine, a InterCapital je angažiran, kao i ostali, 25. travnja 2017. točno na datum kada je odabran glavni savjetnik za restrukturiranje Alix Partners koji je formalno svim borgovcima podijelio poslove. InterCapital je, po riječima Korunića, angažiran za izradu plana održivosti poslovanja koji je rezultirao dokumentom od 500 stranica i koji je temelj same nagodbe. Taj je posao naplaćen 3,4 milijuna kuna, na njemu je radilo sedmero investicijskih bankara tijekom šest mjeseci.

InterCapital je inače najveća brokerska kuća u regiji i često su investicijski savjetnici na velikim projektima pa je ovaj posao donio tek 4 posto ukupnih prihoda kuće u 2017. godine. Za njih to nije bio posao stoljeća, već jedan od ugovora koje inače obavljaju. Koruniću pak više od prihoda u Agrokoru neugodnost predstavlja činjenica da je kao čelnik brokerske kuće imao financijske podatke iz Agrokora prije javnosti i prije njegovih dioničara pa je otvoreno pitanje je li u tom slučaju M. Dalić zlouporabila povlaštene informacije kada mu je te podatke dala, te je li ih InterCapital kao kuća iskoristio.

Neslužbeno se moglo doznati da regulator tržišta kapitala nije našao dokaze da su podaci iskorišteni za zaradu pa je tvrdnja Korunića da InterCapital nije ni za sebe ni za svoje klijente trgovao dionicama tvrtki iz sustava Agrokora točna, što oslobađa krivice aktere barem u dijelu kaznenog dijela trgovanja povlaštenim informacijama.

Boris Šavorić, odvjetnik po kojem je bivša potpredsjednica Vlade nekoliko tjedana nazivala lex Agrokor otišao je iz Agrokora desetak dana nakon angažmana, ali i nakon što je otkriveno da je izvanredni povjerenik imao mail adresu na domeni savoric.com. Istovremeno je pisao zakon po kojem će se restrukturirati Agrokor i radio za jednog od većih vjerovnika koncerna VTB bank. Nakon njegova odlaska, Agrokor za pravnog savjetnika uzima britanski Kirkland & Elli International, koje je, inače, još 2016. angažirao i sam Ivica Todorić. Šavorićev ured lani je podebljao prihod sa 17 na 19 milijuna kuna, što je 11 posto rasta. U Agrokoru su angažirani i odvjetnici Gajski, Grlić, Prka i partneri, ali puno se više spominjalo Tina Doličkog iz ureda Bogdanović, Dolički i partneri.

Odvjetnik Dolički nije sudjelovao u prepisci niti ga se spominje u kontekstu pisanja zakona, ali je postao savjetnik bivšeg povjerenika Ante Ramljaka nakon što je prvo zastupao jednog od važnih vjerovnika, američki fond Knighthead. U Hrvatskoj odvjetničkoj komori još od prošle godine istražuju je li bilo povrede etičkog kodeksa u slučaju Dolički, ali istražuju i Šavorića. Pravni tim u Agrokoru koji čine sva društva angažirana do sada je naplatio 110 milijuna kuna za svoje usluge. Iz poslovnih podataka vidljivo je da je ured Bogdanović, Dolički i partneri lani podebljao prihode na 10,6 milijuna kuna, što je 2,4 milijuna ili 29 posto više u odnosu na godinu prije. Te će se naknade u finišu nagodbe smanjiti.

Tako će se u prosjeku nekim grupama savjetnika troškovi smanjiti za 30 posto, međutim posljedica je to činjenice da su se neki poslovi već završili, ali i da neke dijelove posla može odraditi manji broj ljudi. Ukupan broj od 141 savjetnika će se smanjiti, ali najviše stoga što su mnoge stvari već odrađene. Alix Partners, neslužbeno je potvrđeno, imat će ugovor manji za oko 15 posto. Kako dobiva oko 7,5 milijuna kuna mjesečno za svoj posao, to bi značilo da će ostati bez oko 1,1 milijun kuna mjesečno. Kako će se taj novi aranžman odraziti na honorare lokalnih savjetnika, još nije definirano.

Plitko tržište

U Agrokoru nemaju nikakvu reakciju na kontroverznu zamisao premijera da se 'novac vrati', ali sve i da je to moguće izvesti unatoč poreznim i knjigovodstvenim pravilima, takav bi potez konzultanata značio da njihov rad ne vrijedi ništa i da zapravo u Agrokoru nisu trebali ni biti angažirani. Ovdje nije problem iznosa koji su se uprihodili, već percepcije da se na isti već puno puta viđen način iskoristila prilika za 'laku lovu'.

Je li grupa Borg bila zapravo jedna organizirana skupina koja je smislila plan za dobru zaradu ili grupa stručnjaka koji su svoj dobar posao i znanje na kraju Agrokoru i naplatili, odlučit će institucije, ali je činjenica da je način na koji je javnosti prezentiran odabir konzultanata, nepotrebna tajnovitost oko pisanja zakona, angažmana konzultanata, njihovih relacija s čelnom ženom procesa restrukturiranja Agrokora, M. Dalić bio loš.

Potpuno je bilo nepotrebno na kadrovski plitkom tržištu kakvo je hrvatsko, gdje se svi međusobno poznaju, skrivati činjenicu da se međusobno poznaju i da su već surađivali. Zbog te tajnovitosti je proces restrukturiranja Agrokora u tom dijelu angažmana savjetnika javno i politički kompromitiran, a ljudi koji su u njemu radili imat će težak posao popravljanja svog poslovnog imidža nakon što ovaj posao završi.