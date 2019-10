'Džabe ste krečili', GUP će biti kakvim ga želi Bandić

Ako ćemo “narodski”, kako to zagrebački gradonačelnik najviše voli, džabe ste krečili. Jer voli on jednu stvar čak i više od tog naroda, a to je da bude kako je on zamislio. Milan Bandić zato nije uvažio gotovo nijednu od 20-ak tisuća primjedbi koje su tijekom ponovljene javne rasprave stigle na izmjene Generalnog urbanističkog plana (GUP) kojim se, među ostalim, predviđa gradnja “zagrebačkog Manhattana”, garaža u centru grada, nacionalnog stadiona bez javnog natječaja ili pak odlagališta građevinskog otpada na području podsusedske cementare.

Džabe su se prigovori pisali, džabe slali jer krajem listopada, budući da je HDZ u Skupštini već najavio svoju podršku Bandiću, novi će urbanistički plan, htjeli to Zagrepčani ili ne htjeli, biti “amenovan”. Jer ovog je puta, za razliku od kolovoza, kad je donošenje GUP-a stopiralo Ministarstvo graditeljstva, procedura javne rasprave ispoštovana i Bandića ništa više ne sprečava da krene u realizaciju, kako sam govori, vizionarskog projekta uz obalu Save.

A bunili su se, često ističe gradonačelnik, ljudi i protiv Cvjetnog pa sad tamo piju kavu, dizali se protiv uređenja Trga žrtava fašizma pa sad onuda šeću, a šetat će, pretpostavlja vjerojatno Bandić, tako uskoro i novim centrom Novog Zagreba. Ono što, međutim, zaboravlja jest da je svaka ta “promenada” napravljena novcem upravo Zagrepčana pa bi u najmanju ruku doza pristojnosti bila da se svakom posveti isto tako barem najmanja doza pozornosti. Jer, sudeći po obrađenih čak 700 pristiglih primjedbi na GUP dnevno, ona je opasno izostala.

FOTO 'Zagrebački Manhattan' trebala bi graditi ista tvrtka koja stoji iza neuspješnog projekta 'Beograda na vodi'

Ili bi se, pak, djelatnicima u gradskoj upravi trebala uručiti neka posebna nagrada za ažurnost i sposobnost te predani rad jer ovo je vjerojatno najbrže odrađen posao u povijesti Trga Stjepana Radića. Možda da se Grad upiše i u Guinnessovu knjigu rekorda jer u posljednje se vrijeme volja građana nije po kraćem postupku odbila, a čelnici nekog grada svojim ljudima brže rekli kako ih za njihovo mišljenje ni najmanje nije briga.