Dvije Ahilove pete Donalda Trumpa

Usporedbe s aferom Watergate, tom majkom svih političkih afera upisanom u kolektivnu svijest i popularnu kulturu razvijenog svijeta, u većini slučajeva su pretjerane. Ali ovo što se trenutno događa u Washingtonu nije pretjerano usporediti s aferom Watergate, koja je dovela do jedine predsjedničke ostavke u američkoj povijesti. Hoće li aktualni događaji dovesti do druge?

Jedna od procjena, koja kaže da smo trenutno u “posljednjoj fazi Trumpova predsjedničkog mandata” (Adam Davidson, magazin New Yorker, 14. travnja), nije nimalo nerealna.

Dva su argumenta za takav zaključak. Prvo, James Comey. Bivši direktor FBI-ja upravo je objavio knjigu o događajima koji su doveli do Trumpove odluke da ga najuri s dužnosti. Zašto je važno to što Comey govori? Zato što istraga koju vodi posebni istražitelj Robert Mueller možda i neće uspjeti dokazati postojanje tajnog (zlonamjernog) sporazuma između Trumpove kampanje i Rusa koji su se nedvojbeno uplitali u predsjedničku kampanju u SAD-u, ali ometanje pravde, puno vjerojatnije, hoće. Ono što Amerikanci nazivaju “collusion” (a što englesko-hrvatski rječnik u redakciji Rudolfa Filipovića prevodi upravo kao: “tajni (zlonamjerni) sporazum”) možda nije kazneno djelo u Trumpovu slučaju, ali ako se Trumpovo ponašanje prema Comeyu pokaže kao ometanje pravde onda je to kazneno djelo na temelju kojeg stvari za Trumpa kreću nizbrdo.

Drugo, Michael Cohen. Taj dugogodišnji Trumpov osobni odvjetnik, ona vrst pravnog savjetnika koji se preciznije naziva i “consigliere”, meta je zasebne istrage u sklopu koje je početkom travnja FBI proveo raciju u njegovom uredu i hotelskom apartmanu, zaplijenivši poslovne knjige, dokumente i elektroničku poštu povezanu s raznim događajima, uključujući i s isplatom novca porno glumici umjetničkog imena Stormy Daniels. Isplata se dogodila mjesec dana prije predsjedničkih izbora 2016., s ciljem da se porno glumica pravno obveže da neće pričati o seksualnom odnosu koji je 2006. imala s Trumpom.

Cohen je Trumpova Ahilova peta jer, kao njegov “consigliere”, zna sve Trumpove najmračnije tajne, a dokazi koje je FBI pokupio u premetačini njegovih prostorija stvaraju ogroman pritisak na Cohena, koji je lojalan Trumpu do te mjere da je izjavljivao kako je spreman za njega poginuti, no, kao što podsjeća Alan Dershowitz, ugledni američki akademik i profesor pravnog fakulteta na Harvardu, a inače i Trumpov simpatizer i apologet: “Svojim klijentima uvijek govorim, već 53 godine, da ne možete imati nikakvo povjerenje u to da se vaš najbolji prijatelj, vaš brat ili vaša šogorica neće slomiti ako ih vlasti optuže za ozbiljna kaznena djela. Pritisak je naprosto preintenzivan” (Hannity, Fow News, 19. travnja).

Američki savezni tužitelj južnog okruga države New York planira, očito, stisnuti Trumpova osobnog odvjetnika do te mjere u kojoj bi i pravne stručnjake koji simpatiziraju Trumpa začudilo da ovaj ne “propjeva”, i to je vjerojatno razlog zbog kojeg je Trump ovih dana angažirao Rudyja Giulianija u svom pravnom timu. Giuliani je bio savezni tužitelj upravo tog okruga koji vodi ovu istragu.

Cohen je lojalni Trumpov vojnik, ali i najlojalniji su lojalni do trenutka kad to više nisu. Mladen Barišić bio je lojalni Sanaderov čovjek od povjerenja, sve do trenutka kad, pritisnut dokazima koji su ga doveli u pritvor, ta lojalnost više nije bila tako snažna. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu suočen je s optužbama za korupciju nakon što je njegov dugogodišnji asistent sklopio sporazum s istražiteljima i počeo pričati jer mu je od lojalnosti odjednom postala važnija vlastita sloboda.

Trumpove domino pločice su, čini se, počele padati. Dokle će to dovesti, to tek treba vidjeti. Ali da upravo svjedočimo najnevjerojatnijem političkom skandalu u novijoj povijesti - svjedočimo. Samo zastanite na trenutak i razmislite o ovom citatu iz knjige jednog ozbiljnog, iskusnog, dojučerašnjeg direktora FBI-ja: “Nikad nisam vidio takvo što u Ovalnom uredu. Dok se nalazim kao potisnut u Trumpovu orbitu, opet mi se javljanju scene iz prošlosti kad sam, ranije u karijeri, bio tužitelj protiv mafije. Tihi krug odobravanja. Boss koji ima potpunu kontrolu. Prisege o lojalnosti. Svjetonazor ‘mi protiv njih’. Laganje o svemu, o velikim i malim stvarima, u službi nekakve lojalnosti koja stavlja organizaciju iznad moralnosti i istine”.

Postoje, naravno, mafijaši koji se izvuku. No, među onima kojima se uspije stati na kraj, priča gotovo uvijek uključuje jednog istražitelja i jednog “consiglierea” koji se slomi i propjeva.