Država maže vrat debelim guskama, turizmu i ugostiteljstvu, sektorima koji je najviše potkradaju

Država je uvijek nekima bila majka, drugima maćeha. No, takav odnos sada poprima već apsurdne razmjere i prijeti da, posljedično, Hrvatsku oštro razdijeli ne više samo unutar ekonomije, nego i unutar zemlje, na “Slavonije” i “Dalmacije”.

Različite su procjene koliki dio našeg BDP-a spada u tzv. sivu ekonomiju, onu koju država ne uspijeva oporezovati, no, kažu analitičari, iznosi od minimalno 30 do čak više od 100 milijardi kuna (7 do 30%)! Zna se da najviše ekonomije na crno ima u ugostiteljstvu i turizmu, pa nas neće iznenaditi podatak iz zadnje velike provjere poreznih inspektora, koja je pokazala da čak dvije trećine ugostitelja vara na prihodima i porezima.

No, upravo su ti ugostitelji bili digli najveću galamu i suze ronili nad lošom turističkom sezonom te tvrdili kako će svi propasti. Uspjeli su u toj halabuci jer je iz Vlade RH najavljeno kako će im PDV biti smanjen s 25 na 13 posto. Država je ovdje postupila majčinski, no kako se u međuvremenu sezona naglo vratila u pluseve, a poreznici utvrdili da najveći narikači hrvatske ekonomije najviše i kradu na porezima, mogla bi se “majka” sada i zamisliti da ne ispadne bedak. Država je majka i kada je turizam u pitanju, pogotovu segment iznajmljivanja apartmana.

Od iznajmljivanja stotina tisuća apartmana državna blagajna nema ništa, lokalna gotovo ništa, jer vlasnici apartmana plaćaju sramotno male paušale, nekoliko stotina kuna po krevetu godišnje. Ovdje država, koja ne uvodi poreze na nekretnine, premda su najpravedniji, majčinski gladi rentijersku ekonomiju, a kada se pojave zahtjevi i iz realnog sektora da smanji uzimanje iz bruto plaća, jer sada poslodavac jednu plaću daje radniku, drugu državi, e onda je država maćeha i ne popušta.

Turizam i ugostiteljstvo jesu važan dio hrvatske ekonomije, ali ne toliki da bi država debelim guskama mazala vrat, a ostalima popuštala na kapaljku. I zar se ne plaše posljedica podjele Hrvatske na “rentijersku” i “nadničarsku”?