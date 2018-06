Dramatično stanje (ne)kulture u prometu - zbog čega su ceste poligoni za iživljavanje

‘Bojim se... Nitko ne vodi računa ni o kome’

– Moramo naučiti toliko toga da uopće dođemo do vožnje, a to što smo naučili nema nikakve veze sa stvarnim stanjem na cesti – kaže polaznica jedne zagrebačke autoškole (podaci poznati redakciji). S ispitom iz prometnih propisa se izborila, sada je na satovima vožnje.

– U prometu me silom zaobilaze, ne dopuštaju da se uključim u promet i da se normalno vozim. Drugi vozači doslovno ometaju promet u nastojanju da zaobiđu vozilo autoškole. Takva situacija dodatno mi povećava stres, a time i rizik da prouzročim prometnu nesreću. Strah me takve situacije. Ipak vozim auto. Možeš nekoga ubiti i s 30 km na sat, a kamoli sa 100, ako te netko tako provocira. U prometu nema reda. Nitko ne vodi računa ni o kome, ni vozači ni pješaci. To je Teksas. Tek sad kad vozim, shvatila sam kako pješaci hodaju, i to po cesti i preko ceste kako se sjete. Čudim se da su te autoškole toliko skupe, a toliko je nekulture i nepoštovanja prometnih pravila. Ljudi u autoškoli tako malo toga usvoje. Doslovno ne znaju kako se treba ponašati u prometu – kazala je polaznica autoškole.