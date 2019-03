Dosta je bilo haračenja poreznih obveznika! Neka Boras spašava Uljanik vlastitim novcem

Kod predsjednice države ovih su dana mladi zavapili kako im je dosta korupcije i klijentelizma. Valjda je i predsjednica države protiv toga. Kako god, korupcija, klijentelizam, političko trgovanje, trgovanje utjecajem, podobnost, zapošljavanje po političkom, stranačkom ključu, namještanje natječaja i svašta drugo rak-rana su hrvatskog društva godinama.

Međutim, osim pojedinaca, kojima svaka čast, nismo bili svjedoci velikog bunta hrvatskih intelektualaca protiv ovih pošasti. Je li se akademska zajednica ovih godina dignula na noge, krenula potpisivati peticije, prosvjedovati na ulicama? Nikad nitko! Zna se i zašto, jer je i dobar dio te iste akademske zajednice poharan tom istom pošasti protiv koje bi se trebala boriti.

No zato se sad akademska zajednica našla potpisivati peticiju, među njima i rektori hrvatskih sveučilišta, u kojoj nude pomoć Vladi RH i svim sudionicima koji donose ovu važnu odluku o opstojnosti brodogradnje i inženjerstva morske tehnologije, njezinu restrukturiranju i novim putovima po uzoru na vodeće nacije Europske zajednice.

Dakako, riječ je o spašavanju Uljanika! Može se odmah primijetiti da ta ista akademska zajednica ne zna da odavno više nema Europske zajednice, već da je Hrvatska članica Europske unije. No dobro, to im se još i može oprostiti, možda samo nečiji lapsus kod pisanja teksta peticije.

Ali zato se nikome iz te akademske zajednice ne može i ne smije oprostiti ni dopustiti da spas Uljanika opet traže na grbači hrvatskih poreznih obveznika. Gdje je rektor Boras, gdje su bili ostali rektori, profesori, kad je trebalo prosvjedovati zbog nekoliko desetaka milijardi ulupanih kuna poreznih obveznika u spas hrvatske brodogradnje?

Nije li odavno trebalo prosvjedovati i tražiti od vlasti i brodovlasnika odgovor, gdje je nestao sav taj novac? Nije li odavno trebalo prosvjedovati protiv svih onih koji su desetljećima čerupali Uljanik, od direktora do radnika? Uljanik su do danas svi pljačkali, tko je god stigao, i ne samo Uljanik.

To je sudbina mnogih takvih firmi. Kad je tko potpisivao peticiju da se zaustavi IDS koji godinama operira u Istri, pa tako i u Uljaniku, gdje namješta svoje kadrove, dijeli poslove, lovu, gradi kuće, vikendice i puni privatne račune? I nikome ništa. Gdje je tu pravna država?

Iskreno, uvijek sam za spas svake firme i svakog radnog mjesta, ako je ikako moguće i ako ima ikakve ekonomske opravdanosti! Tako sam i za spas Uljanika, i uopće hrvatske brodogradnje, ako je moguće. Samo nikako ne na račun poreznih obveznika! Zar nije dovoljno već što je država poharačila više od 30 milijardi kuna za brodogradnju? I nitko nije do danas odgovarao za to, za taj uludo utrošeni novac, umjesto da se odavno riješilo što je moguće opstati na tržišnim temeljima, a što nije.

Tako i ovi intelektualci, svi oni koji potpisuju ovu peticiju, neka spašavaju Uljanik i uopće domaću brodogradnju, ali isključivo vlastitim novcem. Neka dižu kredite, založe imovinu, neka prodaju svoju imovinu, neka namaknu novac i neka ga ulože, neka postanu suvlasnici, strateški partneri, neka rade, neka proizvode, neka zapošljavaju, ali doista treba zaurlati najglasnije moguće i jasno reći da je dosta bilo haračenja poreznih obveznika! Dosta!

Da, Vlada mora konačno reći, nema više pomoći, ne damo više ni lipe za Uljanik, nema više spasa, treba ići u stečaj, pa iz stečaja vidjeti što može dalje raditi, a što ne može. Stoga su jednim dijelom radnici u pravu, jer im je odavno trebalo reći da to tako više ne može ići, da je firma gotova, pa da mogu tražiti posao negdje drugdje. Spašavati Uljanik s nekih novih nekoliko milijardi kuna iz državnog proračuna? To bi napravio samo netko neuračunljiv!

Akademska zajednica trebala bi biti odgovorna, jedan od stupova društva, pa je peticiju trebala pokrenuti kako bi se zaustavilo daljnje pljačkanje naroda za nečije promašene ideje, interese, gubitaše. Oni, međutim, okreću pilu naopako. Lako tako, kad je pitanje tko se od njih ikad okusio u poduzetničkim vodama? Hrpa njih samo su sisatelji svakakvih proračuna, i oni bi takvi i dalje nešto spašavali.

Ništa sve to ne čudi, kad se vidi kakva je to intelektualna razina onih koji bi Bandiću dali počasni doktorat. U tome čak ništa sporno ne vidi ni bivši jednomandatni šef države. Ali čemu čuđenje, kad on i dalje predaje pravo, unatoč lex Perković i svemu oko njega. To je ta intelektualna hrvatska krema! Sve same pijavice na narodskoj koži!