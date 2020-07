Dokad će ceh za bahatost i bešćutnost plaćati djeca i stariji

Da se u doba korone sebičnost i egocentričnost daju unovčiti, ovo društvo bi bilo bogato. Capak se požalio da mu je pisalo stotinjak ljutitih mladenki nakon što su rekli da će malo smanjiti broj ljudi na svadbama. Mladenke ne žele ni čuti da njihovu vjenčanju svjedoči 50 ili 100 ljudi, nego ih baš mora biti 200 ili 300.

Mladi se ne mogu zabavljati u noćnim klubovima ako se (polu)pijani ne vješaju jedni o druge, diploma se ne može proslaviti ako na proslavi, kao u Kutini, nije 100 ljudi. Više se nitko i ne usudi prozvati ih za neodgovornost, nego je i Capak obazrivo kazao “da zabrane stvaraju revolt pa se građani još manje drže mjera”, a gradonačelnik Kutine je nakon 100 testiranja sa sporne zabave opravdavao mlade da nisu krivi, nisu to željeli, pa trebamo imati razumijevanja za njih.

E, pa to je izvrtanje teza. Takve proslave ne mogu biti privatne, a troškovi javni. Ne trebamo imati razumijevanja za one koji svjesno krše mjere, ugrožavaju zdravlje rizičnih skupina, najmanje 800 tisuća ljudi. Ako je zadaća društva samo da plaća skupa testiranja za sve obijesne i da lovi njihove kontakte, uskoro ćemo doći do toga da im se neće smjeti propisati ni samoizolacija da ih se ne ograničava u pohodu na noćne klubove, svadbe, roštiljade i čobanijade.

Ni političarima koji se ne drže mjera neće se prigovarati jer rade važan posao pa se moraju opustiti. Najbolje da zatvorimo na godinu dana sve starce u domove, djecu u bolnicama odvojimo od roditelja jer im ne treba blizina obitelji ni na 15 minuta, zatvorimo i sve rizične skupine jer tko im je kriv što nisu otporni na virus.

Učinimo sve samo ne remetimo zabavu i zaradu. Arijevci koji su zagovarali tezu da pustimo mlade i zdrave da se zabavljaju i rade i kao suosjećajno dodavali da izoliramo rizične, došli su na svoje. Ali problem se neće riješiti izoliranjem rizičnih koji, usput, nisu nepokretni bolesnici na samrti. Usto i oni imaju obitelji koji žive i rade u ovom društvu i koji se ne mogu izolirati od neodgovornih.

Ako smo htjeli biti kao Šveđani, ne možemo se ponašati kao Balkanci jer ni Šveđani nisu dopuštali okupljanja više od 50 ljudi. Život mora ići dalje i s koronom, ali uz ovakvo ponašanje teško će jesen proći bez karantene, osim ako ne mislimo žrtvovati sve rizične skupine.