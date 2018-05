Dok se pijevci u HDZ-u i SDP-u čerupaju, i Živi zid ubode neko zrno

Ivane, pazi zrno! Hvala, Ivane! – odgovori zaigrani Ivan Pernar Ivanu Viliboru Sinčiću koja ga gađa pšenicom. Srpanj je 2018., kombajni gmižu po poljima, seljaci negoduju jer mlinari umjesto njihove domaće kupuju pšenicu u inozemstvu, a dvojica Ivana igraju se junaka Mirka i Slavka. Živi zid, koji se prije par tjedana preimenovao u Živu zemlju, organizirao je akciju besplatne podjele te krušarice građanima.

– Narod je gladan, a sve zbog tečajne politike HNB-a – govori Pernar s lopatom u ruci. Ne ide mu baš premetanje zrnja u vrećice građana koji čekaju u redu. Muči se, prvi put u životu drži lopatu u ruci. Brišući znoj, u sebi proklinje 24. svibnja, kad je na Facebooku napisao: “Jeste li znali da Hrvatska uvozi ogromne količine kruha i pekarskih proizvoda i to za iznos od skoro pola milijarde kuna? Možete li zamisliti akciju Živog zida da kupi od nekog domaćeg proizvođača kruha za 20.000 kuna i razdijeli pred centralnom bankom taj isti kruh, kako bi ukazali na problem nerealnog tečaja zbog kojeg je uvozni kruh jeftiniji od onog kojeg sami proizvodimo? Pogađate što bi se dogodilo? Zamislite da neki lokalni pekar izleti sav bijesan na nas jer zbog nas taj dan ili ta dva sata koliko dijelimo kruh nema kome prodati svoje pekarske proizvode. Mediji bi prenijeli da je Živi zid taj koji uništava domaće pekare, a ne tečajna politika zbog koje uvozimo kruha za pola milijarde kuna”. Citat završen.

Plan o otkupu kruha za 20.000 kuna je propao jer su od članova iskamčili jedva 240 kuna, pa su kupili 218 kila pšenice po 1,10 kuna i podijelili je. Nastavak je to akcije započete još 23. svibnja, kad je Živi zid došao na ideju kako pomoći domaćim proizvođačima čije jagode trgovački lanci ne žele jer su im one iz uvoza jeftinije. I odlučiše u Živom zidu jagode otkupiti i podijeliti, besplatno. – Spavaš li mirno, Tolušiću? – likovao je Pernar koji je, uvidjevši da ta gerilsko-ekonomska mjera u javnosti nije naišla na ovacije, a jedan ih je proizvođač čak optužio da mu čine štetu, objavio video poruku, urbi et orbi.

“Ljudi gledaju kroz sebe i gledaju samo sebe, ne zanima ih što drugi proizvođači, na primjer jagoda, ne mogu prodati svoje jagode. Taj incident me podsjetio na famozni Isusov govor na gori gdje je on uoči tog govora, ako se dobro sjećam, razdijelio par kruhova i riba i nahranio cijelo mnoštvo ljudi. Sad zamislite da neki lokalni pekar napadne Isusa i kaže: što sad ti Isuse, tamo si sad nahranio pet tisuća ljudi s kruhom i ribicama, tko će sad kupovati kruh od mene”. Citat završen.

Tako je, eto, zborio biblijski hermeneutik Pernar, čudeći se što ih prozivaju za populizam. Uglavnom, nakon akcija “grlom u jagode” i “smrt HNB-u, pšenica narodu”, plan im je u kolovozu krenuti na lubenice, pa na mandarine, i tako popratiti sve sezonsko voće i povrće, i ciklus zaokružiti novom žetvom.

– Da parafraziram onu biblijsku, zrno po zrno pobjeda – reći će Pernar, koji sa svojima lukavo koristi krupna i sitna kokošarenja u HDZ-u i SDP-u. Nije biblijska, ali pada nam na pamet ova: dok se pijevci čerupaju, i Živi zid ubode poneko zrno.